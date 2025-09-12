fb ig video search mobile ETtoday

Aesop香水完整13款推薦！獨創虛實之境系列、首款辛香琥珀調值得入手

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

來自澳洲的保養生活品牌Aesop，從保養、居家洗沐到香氛都廣受喜愛，這次就來看看完整的13款香水介紹。

Aesop不只打造了消費者愛用的產品，也塑造了獨特的品牌風格，這次我們從香氛著手，一起來看看Aesop共13款香氛想帶來什麼樣的五感體驗。

Aesop品牌介紹：追求天然與頂級成分的澳洲品牌

來自澳洲墨爾本的Aesop成立於1987年，一開始就以科學驗證功效的基礎上，選用最優質的植物萃取和抗氧化成分，開發一系列專業肌膚、秀髮及身體護理產品。不過Aesop的顧客常常被保養配方中植物萃取精油的香氣吸引，在2001年Aesop首度嘗試推出香水，回應顧客多年來希望能透過香水或古龍水來延續身體保養系列的香氣。

但在香水的開發上，Aesop抱持著一貫的態度，最初在卡爾頓（Carlton）內部實驗室製造、浸漬和手工填裝最初幾批的香水，研發出「馬拉喀什馥郁淡香水」配方原型樣品64.1，蘊含高濃度的檀香、玫瑰、茉莉和橙花精油。一開始他們嘗試生產由純精油組成的香氣，但很快就遇到了精油會揮發的難題。在更深入地學習當代香水技術的過程中，他們遇見了法國調香師巴納貝菲永（Barnabé Fillion），他的背景包括植物學和草本療法的研究，Aesop與他建立了長久的合作關係。

Aesop香水推薦

1：馬拉喀什馥郁淡香水／香精

以2005年首度推出的第一款香水馬拉喀什為基礎，以低調精巧的方式重新詮釋了原有系列蘊含的獨特元素，並推出淡香水和香精兩個版本。靈感同樣來自馬拉喀什當地傳統菜餚中的香料散發出沁人心脾的芳香，露天市場及周圍沙漠呈現出鮮豔濃烈的色彩，摩洛哥人熱情好客的傳統源遠流長。

菲永表示：「馬拉喀什馥郁系列中的埃及茉莉的純露芳香，融合了濃郁香料，使人醉心，是一款滿溢感官享受的香氛。佛手柑的獨特風華與橙花芳香的前調，完美結合了茉莉花瓣的淡雅，三種花香精萃完整呈現馬拉喀什馥郁系列前調的絕倫清新，是Aesop秉承傳統的創新之作。」

主要香調：丁香、檀香、小豆蔻

建議售價：香精NT$3,000／10mL、淡香水NT$4,200／50mL、NT$6,300／100mL

2：悟香水

悟香水可說是Aesop的入門香之一，由品牌與香水設計師塞利娜巴雷爾（Céline Barel）共同打造。靈感來源包含傳統古龍香水的清新香氣，和地中海沿岸的文化、地貌以及當地嬌嫩的芳香植物。

悟香水融合來自世界各地的精選成分，其中之一便是岩蘭草之心，透過蒸餾法去除岩蘭草根部的土味，同時以日本香橙帶來人們所熟悉的柑橘調香氣，並運用大量的新鮮羅勒，創造當代色彩的綠意，其底蘊則散發著有如丁香的淡雅辛香芬芳。

主要香調：日本香橙、岩蘭草之心、羅勒

建議售價：NT$4,200／50mL、NT$6,300／100mL

3：熾香水

熾香水靈感來自於日本古老森林的獨自蒼翠漫步，擁有300年歷史的扁柏神木，以及被茂密青苔圍繞的靜謐寺廟。熾香水的煙燻前調揉合了香辛料氣息以及新鮮的百里香萃取。柏樹為中調帶來溫暖的木質調，而岩蘭草萃取、乳香、苔蘚則散發持久悠長的大地氣息，舒緩感官。

主要香調：柏樹 、乳香、岩蘭草

建議售價：NT$4,200／50mL、NT$6,300／100mL

4：馥香水

2022年推出的馥香水，靈感來自法國著名現代主義設計師夏洛特貝里安（Charlotte Perriand），是品牌首款以玫瑰為主的香水。香氣巧妙地敘述花朵從萌芽、燦爛綻放至花瓣褪色的過程。

前調是豐富的玫瑰花香，同時帶出苦橙、佛手柑、紫蘇與粉紅胡椒新鮮的辛香；中調則依蘭依蘭交織著乾燥、辛辣的木質香氣；隱約的煙燻調癒創木與茉莉花更襯托出玫瑰的氣味。基底的後調由深刻的檀香、柔軟綠意的岩蘭草、甜美的廣藿香及溫暖琥珀調的沒藥所組成。還有麝香精巧地將香水的整體串連起來。

主要香調：玫瑰、紫蘇、癒創木

建議售價：NT$5,600／50mL

5：虛實之境系列－米拉塞蒂香水

在2021年，Aesop首度推出系列作品「虛實之境」，靈感來自於超越直覺感知的世界，因為Aesop品牌本身就帶有哲學思維，虛實之境系列正是延伸了這一品牌的DNA。

調香師巴納貝菲永和哲學家朋友閱讀了有關異質空間的各式文獻資料，他們將香水本身視為一種「異托邦」（ heterotopia），　並延伸這個概念，參考了地理學、地質學、植物學、語源學、現象學和精神分析理論等，將之轉化為一個全新香水系列。

「虛實之境」系列由六款香水組成：米拉塞蒂、喀斯特、埃雷米亞、艾底希思、格歐暮以及烏拉諾。前三款香水於 2021年同時上市，艾底希思在2022年推出，最後兩款香水則於2023年發布。

菲永表示：「透過空氣、肌膚、衣料織品──氣味在我們身處的世界中，創造出既是真實亦是虛構的想像世界。氣味彷彿是通往大自然的一扇窗，邀請我們與所居住但經常被忽視的周圍環境進行對話。」透過氣味激發對感官進一步思考。

米拉塞蒂香水以「浪船」為靈感，向大海的寧靜及狂野致敬。莊嚴的本質與人類的脆弱形成鮮明對比，岩玫瑰暗示著古老、老舊的海上木頭，以及水手的威士忌酒窖之氣味。而黃葵、安息香則繪出微風中交織著薰香及海藻的景象，散發溫暖、木質調的幽微香氣。

這款香氣的創作也和文學作品《白鯨記》（Moby Dick）有關，調香師想要選用龍涎香（為鯨魚腹部無法消化、長期漂浮在海中吸收各種物質的廢物，被拿去蒸餾並製成香水），但又不願意使用動物性副產品，於是將岩玫瑰、安息香、煙草、黃葵、黑胡椒、紅藻、廣藿香精心調配在一起，模仿了龍涎香的氣味。

主要香調：岩玫瑰、黃葵、安息香

建議售價：NT$5,600／50mL

6：虛實之境系列－喀斯特香水

將這個氣息呈現出的空間稱之為「彼岸」，隱微的礦物氣息，呼應了由水所雕刻而成的地理景觀。海浪潮汐的往復創造了一個世界，低調清雅的芳香氣息及新鮮的香草與空氣融合在一起，而小茴香、檀香則令人聯想起暴風雨帶有金屬感的鹹味。

主要香調：杜松、小茴香、檀香

建議售價：NT$5,600／50mL

7：虛實之境系列－埃雷米亞香水

以這個氣息營造出的空間感被稱之為「荒境」，是一個薄霧籠罩而充滿生機之地，人類歷史的短暫記號在大自然中迷失，大大小小的生物在此相互連結，彼此傳遞著無聲的消息。其白松香、鳶尾花、廣藿香散發了明亮的柑橘香調，同時帶有一抹大地氣息。在此空間中，苔蘚、野花的植物力量，以及停滯文明、潮濕的混凝土建築共存。

主要香調：白松香、鳶尾花、日本香橙

建議售價：NT$5,600／50mL

8：虛實之境系列－艾底希思香水

2022年推出，來到了「虛實之境」的另一章節。艾底希思香水引用了納西瑟斯神話的象徵意義，向鏡面背後的想像世界致敬。

前調的主角是苦橙、黑胡椒和乳香，清新而優雅，黑胡椒象徵著衝擊、檀香象徵透明，且創造了厚度；中調則是由小茴香、雪松和乳香作為中心，帶有辛辣、木質香調，創造出類似線香的氣息；後調用了大量而豐富的檀香、雪松與岩蘭草，帶來溫暖、圓潤的悠長底蘊同時帶有些許的綠意。

主要香調：黑胡椒、乳香、檀香

建議售價：NT$5,600／50mL

9：虛實之境系列－格歐暮香水

格歐暮是Aesop首款全花香調的香水作品，前、中、後味都含有花香調成分，調香師將乾淨粉香的金合歡、番紅花、與近似紫羅蘭、帶有大地氣息的鳶尾花作為主角。揉合了辛香調作為開場，包含：粉紅胡椒、小荳蔻香調；後調底蘊則由鳶尾花、廣藿香、古巴香脂、檀香交織而成。

靈感來自「躺下」這個動作：在這個狀態中，身體可以感受到重力的作用，同時也有一種難以解釋、精神上的放鬆、輕盈；在此時便能自由地觀察自我。

主要香調：金合歡、番紅花、鳶尾花

建議售價：NT$5,600／50mL

10：虛實之境系列－烏拉諾香水

「虛實之境」系列的最終章就是2023年推出的這款烏拉諾香水，以地礦物、熾熱香料、樹脂木質香調讓人聯想起關於永恆與重生的儀式。

以苦橙充滿氣泡質感的柑橘香調開場，散發出欖香脂辛香的綠意活力氣息，同時揉合了近乎樟木般的薰衣草清新香氣；接著展現出其溫暖芳香的廣闊中調，草本洋甘菊、乾草以及馥郁樹脂香調的乳香；烏拉諾的最後一幕，是琥珀般的溫暖，以沒藥散發持久迷人的礦物香氣，最後沉入廣藿香充滿力量的暗深大地，以零陵香豆豐富而圓潤的底蘊所緊緊包裹。

主要香調：乳香、乾草、沒藥

建議售價：NT$5,600／50mL

11：蔚香水Virēre

Aesop蔚香水Virēre（發音：Vee-leh-leh）源自拉丁語動詞，意指「青翠、萌發新芽」，而蔚香水就是以佛手柑、無花果、綠茶作為主角，交織出溫暖活力的迷人印象，散發清新、綠意、木質香調。

蔚香水也是Aesop第一支茶香水，除了靈感來自於致敬「茶飲儀式」外，茶的香氣也格外突出，主要是來自於使用綠茶、瑪黛茶去堆疊出真正熟悉的茶香香氣。值得一提的是，其中的「綠茶」是來自於經CO2萃取法所獲得，更能完整保留綠茶的真實香氣，帶給人鮮明的感受。

Aesop長期合作的調香師巴納貝菲永從地中海的度假記憶汲取靈感，特別是某個在暖陽下度過的早晨，他在無花果樹下，為自己泡上一壺茶，這個充滿詩意的瞬間讓他記憶深刻。

因此蔚香水以清新、綠意香調揭開感官序幕，前調的主角是白松香、苦橙葉和佛手柑。白松香的香氣溫暖中帶著辛香，就像是清晨透過樹葉的一縷陽光，注入綠色的色彩以及和煦的陽光。而充滿氣泡感的佛手柑和苦橙葉則為前調注入了輕盈活力氣泡感，讓回憶有了快樂明亮的開場。

中調則使用綠茶、薰陸香和粉紅胡椒的香氣交織，延續前調中的綠意感受，並增添一股辛香氣息，讓前調上揚的氣息漸漸轉場，彷彿乾燥的茶葉片經過熱水與蒸氣的轉化，逐漸舒展開來，釋放出不同層次的香氣。

後調使用雪松、瑪黛茶和乾草。綠意瑪黛茶延續了草本的香氣，同時增添了一股煙燻感。與雪松、乾草互相搭配，在芳香的草本氣息中帶出更深的木質層次，就像是熱水的蒸氣把所有物質的香氣都萃取出來一般，最後留下的是更為深層、安靜、沉著的底蘊香氣。

在蔚香水中，雖然沒有真正使用無花果這個材料，但無花果擔任了「基調Accord」的角色，來訂定貫穿整支香水的主要調性，並透過其它香材的堆疊，呈現出令人難忘的前中後調。

12：詠香水Aurner

2025年推出的詠香水取名「Aurner」，盎格魯諾曼語的動詞，意為「被花朵裝飾、點綴」，象徵為肌膚披上充滿勇氣與韌性的香氛外衣。

由Aesop長期合作的調香師賽琳巴雷爾創作。散發白木蘭葉、羅馬洋甘菊、雪松之心的氣息，以大膽挑逗的香氛層次，顛覆人們對花香香水的既定印象，超越了僅是柔美或端莊的傳統框架，帶有堅毅不羈之感。

詠香水以璀燦明亮的前調揭開序幕，活力沁人的柑橘氣息，伴隨著綠意辛香的小荳蔻、粉紅胡椒，與羅馬洋甘菊交織於一，為接下來的馥郁花香調鋪陳。隨著時間推演，前調的清新質感漸漸轉化為深邃迷人的花葉香中調，白木蘭葉帶有花香的草本層次，點綴上天竺葵的芬芳，而小荳蔻的溫暖香辛料氣息，則暗示出尚未登場的深沉木質底蘊。詠香水的馥郁花香，根深於層次豐富的森林木質調之中，以檀香、香附子、雪松之心作為撫慰人心的基底，讓白木蘭葉的深刻香氣得以大放異彩。

建議售價： NT$5,600／50mL

13：蒼穹之上．引香水Above Us Steorra

2025下半年推出的「蒼穹之上．引香水」是品牌首次推出辛香琥珀調的香水。以溫潤琥珀為底蘊，鋪展夜幕，星光點點；一縷小荳蔻猶如流星掠空，劃破黑暗天際，留下辛香微光。

「蒼穹之上．引香水」的香水名稱也都比過往來得長，預告著未來Aesop香水每一罐都會有著更獨特的故事與個性。

香水名稱Above Us Steorra取名源自古英語Steorra「星子」與Above Us「蒼穹之上」的雙重意象，延續Aesop從古老詞彙汲取靈感、致敬跨越時空的語言演變的傳統。

這款香水以毫無保留的大量小荳蔻為主角，前調宛如一縷流星般劃過夜空，以近似柑橘的辛香開展，為化石樹脂的深沉輪廓點亮第一道光。隨後，與眾不同的「寓言家協調香調」將對琥珀的幻想化作嗅覺詩篇。由乳香、勞丹脂、香草莢堆疊，共同交織成星塵畫卷，閃閃發光，喚醒原本沉靜的化石樹脂，讓深邃與溫暖的氣息同時綻放，刻劃出琥珀般的溫潤香調，點亮內心的無垠想像。

建議售價： NT$5,600／50mL

Aesop經典香水與虛實之境系列怎麼選？

Aesop的香氣皆為無性別限制，對他們而言使用香氣不需要受到任何框架，尤其香氣穿在不同的人身上，也會呈現不同的樣貌，持香度也會有所差異。若是感興趣，建議直接到Aesop店面或百貨櫃位嘗試，找尋最適合自己的獨特氣息。若看完以上介紹對Aesop產生興趣，不妨直接到櫃上試香吧！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 盤點9款經典琥珀調香水：溫暖、豐厚，揭開琥珀調香水的神秘面紗！

● 髮油、慕斯、定型液怎麼選？一次搞懂7大類造型髮品，讓髮型更精緻完整

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Aesop, 香水

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

友情降溫「5大徵兆」！訊息不回、心事不再分享

友情降溫「5大徵兆」！訊息不回、心事不再分享

最容易變心三大星座！TOP 1怕錯過更好的人　對於誘惑又很難抗拒

最容易變心三大星座！TOP 1怕錯過更好的人　對於誘惑又很難抗拒

舒淇當導演造型好帥　巧搭葫蘆珠寶更時髦 事情多到焦躁不安？「5個方法」讓你靜下心　請允許自己不完美 說出口就扣分！專家點名4句最傷人緣職場口頭禪 宋慧喬穿拖鞋也美翻！為愛牌FitFlop拍廣告　新款厚底亮片設計超可愛 營養師曝「抹茶好處」：幫助睡眠、改善憂鬱超有感 陳漢典獻卡地亞鑽戒套牢Lulu　1克拉頂級款上看150萬 劉品言樂接嬰兒保養代言　喊話廠商：到產前都可以工作

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面