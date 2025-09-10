謝欣穎情變賞月紓壓　浪琴月相錶擄芳心

▲謝欣穎擔任浪琴表新月系列發表會嘉賓。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳雅韻／台北報導

女星謝欣穎今（10日）出席浪琴表（Longines）新月系列PRIMALUNA系列女錶發表會，大聊近來喜歡在陽台賞月，觀察每日月相變化，若是天氣不佳則可改為欣賞月相錶，未料在訪問尾聲被問及是否為男友王柏傑準備生日禮物？她突然說已斷聯王柏傑一、二個月，認了兩人已分手，現在一天中最享受的時光就是晚上與自己相處的時刻了。

與王柏傑情已逝，謝欣穎似乎悟出人生哲理，透露學會接受與喜歡每個階段不一樣的自己，她說：「人生就像月亮一樣有陰晴圓缺嘛！」她今所戴的浪琴表新月系列PRIMALUNA腕錶，與2009年推出的第一代設計最大差異即是增加了月相功能顯示，搭載具72小時動力儲存的L899.5自動上鍊機芯；而外型也經過改造，錶徑尺寸改為34毫米，細節也處處呼應月亮，例如微拱的錶面營造的光影交錯的效果、象徵滿月的錶冠與月牙形雕刻、半月形鍊節構成不鏽鋼錶鍊。

▲浪琴新月系列鑽錶（左起）182,700元，藍寶石腕錶202,500元，雙色面盤皮帶錶款 87,800元。（圖／浪琴表提供，以下同）

浪琴新月系列PRIMALUNA系列共有8種款式，包括3款雙色金腕錶、2款雙色面盤錶款、2款珍珠母貝鑽石時標腕錶與兩款奢華版，華麗之作分別是錶圈鑲嵌美鑽的鍊帶錶，以及錶圈鑲嵌漸變色藍寶石並搭配天藍色珍珠母貝面盤的設計。





▲擔任浪琴表優雅大使的奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯，佩戴新月系列鑽錶。

▲浪琴新月系列鍊帶錶 87,800元。

名士錶（Baume & Mercier）也推出錶徑34毫米的全新Clifton Baumatic系列M0A10831米白色顆粒紋理面盤與M0A10833深藍色面盤兩款女錶，詮釋1950年代復古優雅風格，並首次將高性能自製Baumatic自動上鍊機芯納入女錶之中，新款腕錶在設計上巧妙融合拋光與磨砂處理，展現圓潤又俐落的線條美感，面盤細節處同樣引人矚目，包括12時位置的阿拉伯數字、6時方向日期窗，以及環繞邊緣的珠點分鐘刻度圈，呈現出細膩且和諧的美感；從透明錶背可欣賞長達120小時動力儲存的機芯，購買後60天內官網完成線上註冊後可享有8年保固。





▲模特兒佩戴名士克里頓系列Baumatic日期自動上鍊錶藍色款，106,000元。（圖／名士提供，以下同）





▲名士克里頓系列Baumatic日期自動上鍊錶米白色款，106,000元。