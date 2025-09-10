C羅同款3326萬陀飛輪鑽台北現蹤　坐鎮寶璣250周年錶展

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ Breguet 。（圖／公關照）

▲寶璣即起至12日於台北101 AMBI SPACE ONE舉辦250周年錶展（圖／寶璣提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶寶璣（Breguet）即起至12日於台北101 AMBI SPACE ONE舉辦Crafting Emotions for 250 Years錶展，精心打造沈浸式空間，完整展現品牌歷史、技術里程碑與當代工藝美學，並邀總部的機刻雕花大師來台獻藝，更令錶迷驚嘆是頂級陀飛輪錶款齊聚，包括全球僅兩只、身價高達33,260,000元的Classique Grande Complication經典複雜系列5349雙旋轉陀飛輪鑽錶，一只被身價百億元的葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）納為收藏，另一只就在台北101展出。

▲▼ Breguet 。（圖／公關照）

▲寶璣機刻雕花大師親自來台獻藝。

▲▼Breguet 。（圖／公關照）

▲寶璣慶祝250周年推出18K寶璣金打造的Classique Subscription腕錶，1,570,000元。

▲▼Breguet 。（圖／公關照）

▲全球唯二的寶璣Classique Grande Complication經典複雜系列5349雙旋轉陀飛輪鑽錶， 33,620,000元。

採線上預約制的寶璣250周年展，規劃為四大展區，首先步入Immersive體驗區以兩部250周年新作腕錶形象影片揭開序幕，接著從於中心的Central Library展開、接序Vertical Drawers、Horizontal Drawers兩大區域，分別展現寶璣250年以來降落傘式防震裝置、隱藏式簽名等重要發明與歷史，一旁展出的複雜功能錶款完美呼應經典工藝，參觀者還可近距離欣賞機刻雕花大師的精妙手藝。

▲▼Breguet 。（圖／公關照）

▲寶璣Classique 5395PT超薄鏤空陀飛輪腕錶，9,079,000元。

▲▼Breguet 。（圖／公關照）

▲寶璣Classique Tourbillon 3358陀飛輪鑽錶，5,148,000元。

德國名錶朗格（A. Lange & Söhne）近日則推出全球限量50只的 1815 TOURBILLON 鉑金950錶，配備停秒裝置的陀飛輪與歸零功能相結合，從透明錶背即可欣賞自製的高複雜功能L102.1型機芯；此限量錶搭配亮黑色大明火琺瑯面盤，流露典雅氣息。

▲▼Breguet 。（圖／公關照）

▲朗格限量50只的1815 TOURBILLON 950鉑金款。（圖／朗格提供）

►李奧納多勞力士特別版上手羨煞錶迷　絕配Dior紳士造型

►網壇球王LV配勞力士帥翻　球后閃耀AP全鑽錶

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

汶萊王子妃富貴姊妹淘聚會　出動LV頂規鱷魚皮包

汶萊王子妃富貴姊妹淘聚會　出動LV頂規鱷魚皮包

李奧納多勞力士特別版上手羨煞錶迷　絕配Dior紳士造型

李奧納多勞力士特別版上手羨煞錶迷　絕配Dior紳士造型

摩納哥小公主私服都是上萬元Dior　大耳狗書包洩童心

摩納哥小公主私服都是上萬元Dior　大耳狗書包洩童心

凱特王妃學院風造型驚喜現身　領教威廉吃布朗尼的堅持
網壇球王LV配勞力士帥翻　球后閃耀AP全鑽錶
Rosé別針裝秀怪誕美學　Tiffany珠寶助陣耀眼動人
天梭表方形女錶精緻迷人　萬元出頭價格吸引小資女
Lisa入手愛馬仕夢幻包　總店造型柏金包身價逾500萬
只賣一天的Swatch史努比錶又來了　月相的爆米花呼應「玉米月」
風Luxury／日內瓦錶展聯名錶齊發　TAG Heuer創新游絲秀三大優勢

