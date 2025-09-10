C羅同款3326萬陀飛輪鑽台北現蹤　坐鎮寶璣250周年錶展

▲寶璣即起至12日於台北101 AMBI SPACE ONE舉辦250周年錶展（圖／寶璣提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶寶璣（Breguet）即起至12日於台北101 AMBI SPACE ONE舉辦Crafting Emotions for 250 Years錶展，精心打造沈浸式空間，完整展現品牌歷史、技術里程碑與當代工藝美學，並邀總部的機刻雕花大師來台獻藝，更令錶迷驚嘆是頂級陀飛輪錶款齊聚，包括全球僅兩只、身價高達33,260,000元的Classique Grande Complication經典複雜系列5349雙旋轉陀飛輪鑽錶，一只被身價百億元的葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）納為收藏，另一只就在台北101展出。

▲寶璣機刻雕花大師親自來台獻藝。





▲寶璣慶祝250周年推出18K寶璣金打造的Classique Subscription腕錶，1,570,000元。





▲全球唯二的寶璣Classique Grande Complication經典複雜系列5349雙旋轉陀飛輪鑽錶， 33,620,000元。

採線上預約制的寶璣250周年展，規劃為四大展區，首先步入Immersive體驗區以兩部250周年新作腕錶形象影片揭開序幕，接著從於中心的Central Library展開、接序Vertical Drawers、Horizontal Drawers兩大區域，分別展現寶璣250年以來降落傘式防震裝置、隱藏式簽名等重要發明與歷史，一旁展出的複雜功能錶款完美呼應經典工藝，參觀者還可近距離欣賞機刻雕花大師的精妙手藝。





▲寶璣Classique 5395PT超薄鏤空陀飛輪腕錶，9,079,000元。





▲寶璣Classique Tourbillon 3358陀飛輪鑽錶，5,148,000元。

德國名錶朗格（A. Lange & Söhne）近日則推出全球限量50只的 1815 TOURBILLON 鉑金950錶，配備停秒裝置的陀飛輪與歸零功能相結合，從透明錶背即可欣賞自製的高複雜功能L102.1型機芯；此限量錶搭配亮黑色大明火琺瑯面盤，流露典雅氣息。





▲朗格限量50只的1815 TOURBILLON 950鉑金款。（圖／朗格提供）