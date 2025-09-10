ISSEY MIYAKE雙品牌台北101新店超美！三明治工藝、紙袋變褶皺衣

記者鮑璿安／綜合報導

作為日系美學的代表性品牌，ISSEY MIYAKE 與男裝支線 HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE盛大進駐台北101購物中心，雙品牌新店同步開幕，加上同層的 PLEATS PLEASE 與 BAO BAO，一口氣集結四大系列，為時尚迷營造完整的購物體驗，而最新一季的亮點單品也報到，「褶皺控」絕對要好好近距離欣賞！





▲ ISSEY MIYAKE 與男裝支線 HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 進駐台北101購物中心 。（圖／品牌提供）

全新 ISSEY MIYAKE 女裝店以純白基調與俐落線條鋪陳，柔和弧形玻璃帶來開放氛圍，搭配手工鑿製水磨石與毛絲不鏽鋼材質，在光影交錯間展現細膩層次。相鄰的 HOMME PLISSÉ 則以花崗岩為主調，灰色空間中點綴黑色展示桌與金屬元素，低調卻深具張力，襯托服裝縐褶與色彩的獨特語彙。





▲ISSEY MIYAKE 2025 秋冬系列以「[N]either [N]or 不是也是」為題，探索材質、形狀與意義間的張力。（圖／品牌提供）

ISSEY MIYAKE 2025 秋冬系列以「[N]either [N]or 不是也是」為題，探索材質、形狀與意義間的張力。其中 PAPER BAG 系列靈感來自虛構展覽海報，以不規則抽象色塊印花顛覆傳統，將「紙袋」化為服裝的趣味嘗試，如同將日常熟悉的包袋穿在身上，體現品牌一貫的趣味性。另一亮點 PANINI 系列，則傳遞極致工藝，以「製作帕里尼三明治」的方式創作，將羊毛、羊駝毛紗線與熱塑纖維熱壓處理，布料挺拔卻柔和，展現立體剪影的動感。UNI FORM 系列則回歸「一塊布製衣」理念，以純羊毛梨紋布料包覆身體，塑造柔和自然的垂褶，如同藝術品般高雅。





▲HOMME PLISSÉ 本季靈感取自礦物，透過不同彩繪技法轉譯岩石的色澤與紋理 。（圖／品牌提供）

HOMME PLISSÉ 本季靈感取自礦物，透過不同彩繪技法轉譯岩石的色澤與紋理，讓服裝在柔軟與堅毅間取得平衡。AGATE KNIT 針織系列以特製染色紗線交錯編織，每件需耗時八小時製作，圖案如礦石橫切面般獨一無二；CAVITY COAT 大衣則靈感來自洞穴侵蝕痕跡，雙層結構搭配寬大鏤空口袋，兼具造型感與功能性，特別適合初秋微涼時節。2025 秋冬亦推出以礦岩色澤為靈感的季節限定色系，大地色調低調沉穩，速乾聚酯纖維帶來輕盈舒適的穿著體驗。

看更多台北101新店資訊





▲李俊昊同款單品，全新紫紅色麂皮飛行員夾克與亮黑色Mont Thabor皮靴。（圖／品牌提供）

韓星李俊昊日前來台搶先揭幕Berluti台北101購物中心全新形象精品店，店面入口左側陳列完整皮件系列，打造更具私密性的成衣展示區，空間以溫潤木質、大理石及奢華織品精心打造，品牌率先呈獻彰顯Berluti標誌性Démesure鞋楦演進的經典之作 —Alessandro、Mont Thabor及Stellar系列。