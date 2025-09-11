fb ig video search mobile ETtoday

劉以豪合照i-dle宋雨琦紳士手超加分！詮釋FENDI暖男打扮最想擁有Lui包

>

記者鮑璿安／台北報導

FENDI在台北 101一樓松智廣場打造期間限定FENDI BFF House，請到人氣女團 I-DLE 成員宋雨琦、劉以豪搶先站台，現場吸引許多粉絲圍觀，兩人也留下難得的同框畫面，尤其是劉以豪與宋雨琦並肩合照時，鏡子中的「紳士手」洩露暖男行徑十分加分。而劉以豪此次身穿淺黃色羊毛雙排扣外套亮相，他也特別提到，今天的造型自己很喜歡，也讓他展現出不同於以往的時尚氛圍，形容自己「鬆弛又陽光」。

▲劉以豪 。（圖／品牌提供）

▲劉以豪合照 I-DLE 成員宋雨琦，「紳士手」非常加分  。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI 品牌大使, 劉以豪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ FENDI 品牌大使, 劉以豪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲劉以豪選擇以雙排扣海軍外套搭配獨特縫線細節的牛皮皮鞋 。（圖／記者徐文彬攝）

劉以豪選擇以雙排扣海軍外套搭配獨特縫線細節的牛皮皮鞋，整體造型在俐落線條中透出休閒感。他笑說，這次的配色其實是自己衣櫃中少見的風格，但效果出乎意料地舒服好看。他還提到FENDI的細節設計特別吸引他，尤其是 Best Friends Forever（BFF）角色吊飾，繽紛可愛的造型，搭配上FENDI Lui淺棕色皮革包款，讓他直言「是我最想擁有的單品」。他表示，每一次工作合作都像是結交新的「時尚好朋友」，這次看到各式吊飾，更讓他覺得童趣與時尚並存，非常有收藏價值。

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Lui淺棕色皮革中型包款 NT$ 86,000。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Spy Bag 抹茶綠色皮革包款(小)NT$ 109,000。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Best Friends Forever吊飾(Silvia)_售價NT$ 49,200 。（圖／品牌提供）

FENDI BFF House於 9 月 11 日至 28 日登場，此次活動同步展出於品牌百年慶典大秀首次亮相的 FENDI BFF Maxi 與 Mini 吊飾，其中限量 Maxi 版本採用升級再造布料與皮草製作，兼具收藏價值與環保巧思。每一款吊飾皆有專屬名字與性格，呼應 FENDI 對情感連結與自我表達的重視。同場亮相的還有品牌經典 FENDI Spy Bag，這款於 2005 年首次推出的包款，相隔 20 年於 2025-26 秋冬系列強勢回歸。台北 101 精品店更將獨家販售淺米色翻羊毛材質的 Spy Bag Small，展現品牌對傳承與創新的詮釋。

FENDI BFF House
日期：2025 年 9 月 11 日（週四）至 9 月 28 日（週日）
開放時間：上午 11:00 至晚上 09:00
地點：台北 101一樓松智廣場台北市信義區市府路 45 號（松智路側）

同時，南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和也接棒來台，首度來台出席品牌活動，Michael Kors台北101旗艦店新裝開幕派對將在9月18日（四）登場，活動大約在18：00開始，而鄭容和確定現身見證旗艦店煥新登場，品牌也預告鄭容和將以簡約摩登的造型亮相，展現隨性優雅的 Jet Set 時尚態度。

▲▼ 鄭容和 。（圖／品牌提供）

▲南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和將來台，在9 月 18 日（四）出席Michael Kors台北 101 旗艦店新裝開幕派對 。（圖／品牌提供）

► i-dle宋雨琦自誇「台北通」喝了奶茶！拎FENDI吊飾現身101比愛心寵粉

關鍵字：

FENDI, 劉以豪, 台北101, 時尚, 粉絲們

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

最容易變心三大星座！TOP 1怕錯過更好的人　對於誘惑又很難抗拒

最容易變心三大星座！TOP 1怕錯過更好的人　對於誘惑又很難抗拒

說出口就扣分！專家點名4句最傷人緣職場口頭禪

說出口就扣分！專家點名4句最傷人緣職場口頭禪

宋慧喬穿拖鞋也美翻！為愛牌FitFlop拍廣告　新款厚底亮片設計超可愛 營養師激推「6款食物」助排便　蘋果帶皮吃超有感 戀愛看不清真面目！Melody：步入婚姻前你需要清楚的三件事 終極戀愛腦星座Top 3！第一名個性單純容易暈船　愛到盲目也甘願 日本女生瘋「沒化底妝卻更美」　3款自帶濾鏡光的飾底乳推薦 臉部皮拉提斯一次學會！研究：肌膚被溫和撫觸，膚質會變好 i-dle宋雨琦自誇「台北通」喝了奶茶！拎FENDI吊飾現身101比愛心寵粉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面