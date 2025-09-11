劉以豪合照i-dle宋雨琦紳士手超加分！詮釋FENDI暖男打扮最想擁有Lui包

記者鮑璿安／台北報導

FENDI在台北 101一樓松智廣場打造期間限定FENDI BFF House，請到人氣女團 I-DLE 成員宋雨琦、劉以豪搶先站台，現場吸引許多粉絲圍觀，兩人也留下難得的同框畫面，尤其是劉以豪與宋雨琦並肩合照時，鏡子中的「紳士手」洩露暖男行徑十分加分。而劉以豪此次身穿淺黃色羊毛雙排扣外套亮相，他也特別提到，今天的造型自己很喜歡，也讓他展現出不同於以往的時尚氛圍，形容自己「鬆弛又陽光」。





▲劉以豪合照 I-DLE 成員宋雨琦，「紳士手」非常加分 。（圖／品牌提供）





▲劉以豪選擇以雙排扣海軍外套搭配獨特縫線細節的牛皮皮鞋 。（圖／記者徐文彬攝）

劉以豪選擇以雙排扣海軍外套搭配獨特縫線細節的牛皮皮鞋，整體造型在俐落線條中透出休閒感。他笑說，這次的配色其實是自己衣櫃中少見的風格，但效果出乎意料地舒服好看。他還提到FENDI的細節設計特別吸引他，尤其是 Best Friends Forever（BFF）角色吊飾，繽紛可愛的造型，搭配上FENDI Lui淺棕色皮革包款，讓他直言「是我最想擁有的單品」。他表示，每一次工作合作都像是結交新的「時尚好朋友」，這次看到各式吊飾，更讓他覺得童趣與時尚並存，非常有收藏價值。





▲FENDI Lui淺棕色皮革中型包款 NT$ 86,000。（圖／品牌提供）





▲FENDI Spy Bag 抹茶綠色皮革包款(小)NT$ 109,000。（圖／品牌提供）

▲FENDI Best Friends Forever吊飾(Silvia)_售價NT$ 49,200 。（圖／品牌提供）

FENDI BFF House於 9 月 11 日至 28 日登場，此次活動同步展出於品牌百年慶典大秀首次亮相的 FENDI BFF Maxi 與 Mini 吊飾，其中限量 Maxi 版本採用升級再造布料與皮草製作，兼具收藏價值與環保巧思。每一款吊飾皆有專屬名字與性格，呼應 FENDI 對情感連結與自我表達的重視。同場亮相的還有品牌經典 FENDI Spy Bag，這款於 2005 年首次推出的包款，相隔 20 年於 2025-26 秋冬系列強勢回歸。台北 101 精品店更將獨家販售淺米色翻羊毛材質的 Spy Bag Small，展現品牌對傳承與創新的詮釋。

FENDI BFF House

日期：2025 年 9 月 11 日（週四）至 9 月 28 日（週日）

開放時間：上午 11:00 至晚上 09:00

地點：台北 101一樓松智廣場台北市信義區市府路 45 號（松智路側）

同時，南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和也接棒來台，首度來台出席品牌活動，Michael Kors台北101旗艦店新裝開幕派對將在9月18日（四）登場，活動大約在18：00開始，而鄭容和確定現身見證旗艦店煥新登場，品牌也預告鄭容和將以簡約摩登的造型亮相，展現隨性優雅的 Jet Set 時尚態度。





▲南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和將來台，在9 月 18 日（四）出席Michael Kors台北 101 旗艦店新裝開幕派對 。（圖／品牌提供）