臉部皮拉提斯一次學會！研究：肌膚被溫和撫觸，膚質會變好

▲美容保養越來越延伸到身心平衡與線條美感。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉／台北報導

全球美容焦點從單純的外在保養，逐步延伸到身心平衡與線條美感時，「臉部皮拉提斯」正悄然成為時尚與美容圈的新關鍵字，抗老不能只是塗抹，搭配按摩手法讓護膚效果更加乘。

現代神經科學研究也證實，當肌膚受到溫和撫觸時，會啟動一種名為「C-觸覺感知神經元」的特殊神經纖維，進而促使如多巴胺、腦內啡與催產素等「快樂分子」的釋放，有效減緩壓力、提升幸福感，同時讓肌膚由內而外散發光采。

▲dermalogica 3D律動塑顏精萃，30ml，5,500元。

添加仿生植萃複合物，能與肌膚自然生理過程協同作用，幫助恢復臉部對稱性，使輪廓更細緻立體，同時提升、調理與緊緻肌膚。此外，加入能提升情緒的洋甘菊、快樂鼠尾草、尤加利與天竺葵配方，能在日常護膚過程中帶來平靜舒緩的氛圍。

▲THREE 平衡SQ舒眠晶摩油，28ml，3,300元。

結合精油智慧與睡眠護膚概念，選用特製「SQ精油複方」，融合高保濕力與穩膚力的原型帶殼茶籽油，幫助肌膚注入穩定與潤澤，調理膚況節奏，搭配玫瑰果油、棕櫚酸維他命A酯為肌膚提升彈力與光澤。

隨著年齡增長，骨骼結構、脂肪分布與肌肉張力逐漸失衡，再加上不正確的睡姿、日曬或習慣性表情等影響，都可能讓臉龐的對稱感悄悄流失。這就是為什麼，有時候明明保養很到位，卻還是顯得疲憊、不夠年輕。

為此德卡更獨家設計了的居家3D拉提按摩法。從下顎線到顴骨、從額頭到頸部，只需短短10分鐘，就能完成一次深度的「臉部皮拉提斯」，讓護膚不再是例行公事，而是成為日常自我療癒的儀式。

Step 1：頸部舒緩：由耳後至鎖骨進行夾捏放鬆。

Step 2：下顎線調整：由下巴至耳朵，進行指腹畫圈。

Step 3：顴骨拉提：從顴骨中心往髮際線輕拉提。

Step 4：眉心與額頭放鬆：點壓、滑動與肌肉震動法。

Step 5：完成動作：從額頭、雙頰至下巴向外擴展推壓，收尾滑至頸部。

*每個動作建議重複3次，左右兩側交替進行。