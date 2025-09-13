蔡依林搶穿雙V聯名「貓咪鞋」　DIOR Palmarès男鞋美到女生也來搶

▲蔡依林在新歌MV中搶穿VALENTINO X Vans聯名貓咪鞋。（VALENTINO提供）



圖文／鏡週刊

時序邁入秋冬，新一季的美鞋亂鬥開打，誰還在管什麼性別界線？

無論潮流、可愛或是高冷優雅，各路人馬全都重裝上陣。重點不是女鞋或男鞋，時尚早就不分妳我他，態度才是一切，穿上就對了！

喵的，太萌了

請原諒我歪樓！當我看見蔡依林在新歌〈Pillow〉MV中，搶先穿上VALENTINO X Vans聯名鞋，腦海中迴盪的不再是Jolin的甜美嗓音，而是那雙貓咪鞋的俏皮萌感。這隻擁有藍眼藍耳、魅力十足的小貓咪，是品牌近期主打的Le Chat de la Maison新寵兒，首波宣傳當然由牠親自「踩場」。令人驚喜的是，MV男主角、泰國男星Tor Thanapob即便是正裝上身，腳踩同雙貓咪鞋也理直氣壯，完美詮釋「誰穿都可愛」的童趣時尚。

▲泰國男星Tor Thanapob為大家示範，男生穿貓咪鞋也能很有態度。（VALENTINO提供）

而這款貓咪鞋只是「雙V聯手」揭開的第一張王牌。早在3月登場的秋冬大秀上，VALENTINO X Vans聯名鞋就已掀起話題波瀾。模特兒腳下踩著的是Vans經典棋盤格印花運動鞋，不同的是，VALENTINO的V字logo悄悄隱身其中，6雙風格各異的聯名鞋，從拼接各式圖騰到高飽和撞色設計，每一雙都想收入鞋櫃！粉絲們望眼欲穿數月，終於盼來好消息，全系列將於9月中旬正式上市，魔法小卡準備刷起來！

▲VALENTINO X Vans聯名系列，除了有經典的棋盤格設計（上），亦有清新路線的標語版。（下）（翻攝自VALENTINO官網）

BFF，來入圈

BFF（Best Friends Forever），這位「一輩子的好朋友」，可能不只是一個人，也可以是一個陪你走過人生高低起伏的小物。它見證過你的低潮，也陪你慶祝勝利時刻。FENDI將這份無可取代的情感，化作全新BFF系列吊飾，有大到能抱著取暖的Maxi尺寸，亦有小巧可掛於包上的Mini小夥伴。擬人化的可愛角色們，透過布料、皮草等異材質拼接，發展出截然不同的個人魅力，每一隻都萌到爆。這麼可愛還不收編？太沒天理了！

▲韓團I-DLE中國大陸籍成員宋雨琦（左）和對岸演員孟子義（右）穿上FENDI 閨密鞋，演繹BFF好情誼。（FENDI提供）

FENDI把這季的可愛分貝調到最大聲，BFF不只攻占你的包，更要進軍你的鞋櫃！超人氣的Match Platform運動鞋進化再升級，鞋底加厚5公分，偷偷拉長腿部比例；最吸睛的莫過於每雙鞋配備3款專屬可拆式吊飾，水貂毛娃娃、Pequin條紋吊牌與登山風格掛繩，想低調就拆下、想放閃就全掛滿，隨心轉換造型。別再分男生女生了，這雙誰穿都超有戲！

▲Match Platform系列推出4款配色，這款薄荷綠男女通吃。NT$47,500。（FENDI提供）

男孩，美一波

秋冬的男女鞋大亂鬥，DIOR也來參一腳！首度登場的Palmarès系列男鞋，將高級訂製的精神灌注其中，讓本該嚴肅的正裝鞋型，來場優雅的華麗轉身。鞋頭上的緞帶蝴蝶結，絕對是畫龍點睛的最大功臣，多了點詩意，少了些無聊。這不僅僅是一雙鞋，更是一次足下革命。設計師的大膽操作，值得你我起立鼓掌。

▲DIOR Palmarès男鞋，將柔與剛拿捏得恰到好處。（DIOR提供）

氣場滿分的蝴蝶結設計，在本季被廣泛應用於德比鞋、樂福鞋與踝靴等不同鞋款上，並以多變的緞帶色彩展現迥異風格，黑色低調沉穩、薄荷綠出挑鮮明、粉色柔中帶剛，讓「優雅」一詞從性別解放，誰說男生不能美一波？不過這雙鞋美得連女生都想來搶，小心你身旁虎視眈眈的好姐妹們，下手可別慢一步！

▲率性俐落的踝靴，遇上粉色緞帶蝴蝶結，碰撞出令人耳目一新的時尚火花。（DIOR提供）

▲想嘗鮮又擔心無法駕馭，那就從黑色經典款下手吧！（DIOR提供）

