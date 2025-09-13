fb ig video search mobile ETtoday

蔡依林搶穿雙V聯名「貓咪鞋」　DIOR Palmarès男鞋美到女生也來搶

>

蔡依林在新歌MV中搶穿VALENTINO X Vans聯名貓咪鞋。（VALENTINO提供）

▲蔡依林在新歌MV中搶穿VALENTINO X Vans聯名貓咪鞋。（VALENTINO提供）

圖文／鏡週刊

時序邁入秋冬，新一季的美鞋亂鬥開打，誰還在管什麼性別界線？

無論潮流、可愛或是高冷優雅，各路人馬全都重裝上陣。重點不是女鞋或男鞋，時尚早就不分妳我他，態度才是一切，穿上就對了！

喵的，太萌了

請原諒我歪樓！當我看見蔡依林在新歌〈Pillow〉MV中，搶先穿上VALENTINO X Vans聯名鞋，腦海中迴盪的不再是Jolin的甜美嗓音，而是那雙貓咪鞋的俏皮萌感。這隻擁有藍眼藍耳、魅力十足的小貓咪，是品牌近期主打的Le Chat de la Maison新寵兒，首波宣傳當然由牠親自「踩場」。令人驚喜的是，MV男主角、泰國男星Tor Thanapob即便是正裝上身，腳踩同雙貓咪鞋也理直氣壯，完美詮釋「誰穿都可愛」的童趣時尚。

靚鑑賞／行為越界了

▲泰國男星Tor Thanapob為大家示範，男生穿貓咪鞋也能很有態度。（VALENTINO提供）

而這款貓咪鞋只是「雙V聯手」揭開的第一張王牌。早在3月登場的秋冬大秀上，VALENTINO X Vans聯名鞋就已掀起話題波瀾。模特兒腳下踩著的是Vans經典棋盤格印花運動鞋，不同的是，VALENTINO的V字logo悄悄隱身其中，6雙風格各異的聯名鞋，從拼接各式圖騰到高飽和撞色設計，每一雙都想收入鞋櫃！粉絲們望眼欲穿數月，終於盼來好消息，全系列將於9月中旬正式上市，魔法小卡準備刷起來！

靚鑑賞／行為越界了

▲VALENTINO X Vans聯名系列，除了有經典的棋盤格設計（上），亦有清新路線的標語版。（下）（翻攝自VALENTINO官網）

BFF，來入圈

BFF（Best Friends Forever），這位「一輩子的好朋友」，可能不只是一個人，也可以是一個陪你走過人生高低起伏的小物。它見證過你的低潮，也陪你慶祝勝利時刻。FENDI將這份無可取代的情感，化作全新BFF系列吊飾，有大到能抱著取暖的Maxi尺寸，亦有小巧可掛於包上的Mini小夥伴。擬人化的可愛角色們，透過布料、皮草等異材質拼接，發展出截然不同的個人魅力，每一隻都萌到爆。這麼可愛還不收編？太沒天理了！

靚鑑賞／行為越界了

▲韓團I-DLE中國大陸籍成員宋雨琦（左）和對岸演員孟子義（右）穿上FENDI 閨密鞋，演繹BFF好情誼。（FENDI提供）

FENDI把這季的可愛分貝調到最大聲，BFF不只攻占你的包，更要進軍你的鞋櫃！超人氣的Match Platform運動鞋進化再升級，鞋底加厚5公分，偷偷拉長腿部比例；最吸睛的莫過於每雙鞋配備3款專屬可拆式吊飾，水貂毛娃娃、Pequin條紋吊牌與登山風格掛繩，想低調就拆下、想放閃就全掛滿，隨心轉換造型。別再分男生女生了，這雙誰穿都超有戲！

靚鑑賞／行為越界了

▲Match Platform系列推出4款配色，這款薄荷綠男女通吃。NT$47,500。（FENDI提供）

男孩，美一波

秋冬的男女鞋大亂鬥，DIOR也來參一腳！首度登場的Palmarès系列男鞋，將高級訂製的精神灌注其中，讓本該嚴肅的正裝鞋型，來場優雅的華麗轉身。鞋頭上的緞帶蝴蝶結，絕對是畫龍點睛的最大功臣，多了點詩意，少了些無聊。這不僅僅是一雙鞋，更是一次足下革命。設計師的大膽操作，值得你我起立鼓掌。

靚鑑賞／行為越界了

▲DIOR Palmarès男鞋，將柔與剛拿捏得恰到好處。（DIOR提供）

氣場滿分的蝴蝶結設計，在本季被廣泛應用於德比鞋、樂福鞋與踝靴等不同鞋款上，並以多變的緞帶色彩展現迥異風格，黑色低調沉穩、薄荷綠出挑鮮明、粉色柔中帶剛，讓「優雅」一詞從性別解放，誰說男生不能美一波？不過這雙鞋美得連女生都想來搶，小心你身旁虎視眈眈的好姐妹們，下手可別慢一步！

靚鑑賞／行為越界了

▲率性俐落的踝靴，遇上粉色緞帶蝴蝶結，碰撞出令人耳目一新的時尚火花。（DIOR提供）

靚鑑賞／行為越界了

▲想嘗鮮又擔心無法駕馭，那就從黑色經典款下手吧！（DIOR提供）

更多鏡週刊報導
靚鑑賞／想約跑嗎
靚鑑賞／買包永無盡頭
靚鑑賞／告白臉紅紅

關鍵字：

鏡週刊, 靚鑑賞, 聯名, 球鞋, VALENTINO, DIOR, FENDI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

又一美妝撤台！韓牌蘭芝僅經營到年底　全台7個專櫃結束營業

又一美妝撤台！韓牌蘭芝僅經營到年底　全台7個專櫃結束營業

營養師曝喝豆漿健康好處　私藏「6款豆漿食譜」一次公開.

營養師曝喝豆漿健康好處　私藏「6款豆漿食譜」一次公開.

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累 友情降溫「5大徵兆」！訊息不回、心事不再分享 最容易變心三大星座！TOP 1怕錯過更好的人　對於誘惑又很難抗拒 宋慧喬穿拖鞋也美翻！為愛牌FitFlop拍廣告　新款厚底亮片設計超可愛 王心凌43歲少女膚況太逼人　5個凍齡保養大公開：多年只喝溫熱飲 營養師：飲控吃鍋不一定安全、「8種人」吃鍋需特別注意 舒淇當導演造型好帥　巧搭葫蘆珠寶更時髦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面