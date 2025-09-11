話題跑鞋！On昂跑長距離緩震新作、ASICS GEL-KAYANO 12.1復古潮流混血

記者鮑璿安／綜合報導

運動鞋市場再度迎來亮眼新品！瑞士運動品牌 On 昂跑以Cloudsurfer Max 強調極致緩震的舒適腳感，而ASICS GEL-KAYANO 12.1則融合經典與未來感設計，兩雙鞋款不僅滿足機能需求，更兼具日常穿搭美學，為秋冬運動與街頭造型增添新亮點。

On Cloudsurfer Max：The Big Softie，長距離跑者首選





▲On 最新力作 Cloudsurfer Max 主打「The Big Softie」理念，以最高等級緩震設定登場 。（圖／品牌提供）

On 最新力作 Cloudsurfer Max 主打「The Big Softie」理念，以最高等級緩震設定登場。鞋款搭配最厚中底與 6mm 足跟差設計，讓長距離跑者在 LSD 訓練中能輕鬆保持節奏。針對穩定與包覆，鞋眼片與加厚鞋舌特別優化設計，再結合織帶鞋跟與工程網布鞋面，不僅透氣輕盈，低彩度的象牙白、鮭魚粉配色更帶來高質感穿搭效果。未來還將推出黑/月蝕黑、煤灰/鵝黃等寬楦版本，滿足不同腳型與風格需求。

ASICS GEL-KAYANO 12.1：復古混血，潮流延續





▲ASICS SPORTSTYLE 帶來全新 GEL-KAYANO 12.1將經典跑鞋基因轉化為潮流日常 。（圖／品牌提供）

ASICS SPORTSTYLE 帶來全新 GEL-KAYANO 12.1，以「Inspired by sport, defined by style」為核心理念，將經典跑鞋基因轉化為潮流日常。鞋款結合 GEL-KAYANO 12 的鞋面設計與 GEL-NIMBUS 17 的中底結構，達到穩定與舒適的平衡。外型靈感來自歐洲哥德式盔甲，線條俐落並帶有金屬光澤，展現強烈個性。鞋舌上更印有設計師榧野俊一的日文漢字「榧野」，向經典致敬。GEL-KAYANO 12.1 系列共推出六款配色，包含復古系列的青檸黃、焙茶棕，未來系列星耀綠、炫焰紅，以及十月即將登場的騎士黑與蒼穹藍。透氣網布鞋面與多元配色設計，讓鞋款在街頭穿搭與運動場景中都能游刃有餘。