Lulu黃路梓茵甜嫁陳漢典！休閒牛仔「輕婚紗風」超配　洋溢幸福日常感

記者鮑璿安／綜合報導

藝人Lulu黃路梓茵與陳漢典驚喜宣布結婚！兩人從《綜藝大熱門》節目累積十足默契，也從工作夥伴升格為人生伴侶，驚喜曬出求婚合照與粉絲們分享好消息，畫面中兩人默契以俏皮又浪漫的牛仔穿搭，展現屬於他們的幸福時刻。

▲▼lulu 陳漢典。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳漢典）

▲藝人Lulu黃路梓茵與陳漢典驚喜曬出求婚合照與粉絲們分享好消息，默契的丹寧輕婚紗造型十分甜蜜。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳漢典）

Lulu身穿白色蕾絲上衣搭配公主感的紗裙，外搭東京品牌VIVIANO淺藍色牛仔背心，將甜美與率性完美融合。蕾絲的細膩感襯托出她的新娘氣息，而牛仔背心上的刺繡細節則增添了俏皮不拘的個性。頭戴珍珠點綴的髮箍，耳邊的立體花朵耳環更成為造型亮點，宛如童話中帶著少女感的新娘，笑容燦爛到掩不住幸福。兩人也在貼文寫下：「憲哥曾說搭檔之間比信任更重要的就是『默契』，很開心我們彼此都找到人生當中最有默契的那一位，我們決定要一起攜手度過未來每一個快樂又爆笑的日子。」

陳漢典也特別拿出卡地亞1895系列標誌性的紅盒子示意求婚，整體造型呼應Lulu的牛仔元素，沒有隆重的禮服，兩人並肩而坐，笑得合不攏嘴，充滿默契的互動展現出最真實的幸福氛圍。

▲▼lulu 陳漢典。（圖／翻攝自Instagram／originalpoping）

