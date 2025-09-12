fb ig video search mobile ETtoday

宛如初戀般純潔青澀！超繁複「冷脂吸法」打造時髦白花香水

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

清新的白花香調就像是純潔無瑕的白瓷一般，總給人亮麗潔凈的舒適感受，尤其是台灣天氣普遍炎熱，選擇白花香更是一年四季都可以上身的百搭香氣，即使穿著休閒，也能給人一種率性態度。每個細節都充滿義大利靈魂的Acqua di Parma在近期格調系列就增添全新的迷煙茉莉淡香精，清麗的雅緻氛圍，宛如初戀般青澀又美好。

迷煙茉莉淡香精之所以能擁有如此令人著迷的香氣，關鍵在於不使用常見的蒸餾法，而是採取非常具有歷史工藝的「冷脂吸法」，將新鮮的茉莉花鋪滿於乳油木果脂上，靜置48小時，待香氣釋放之後，再換上新鮮的茉莉花瓣，反覆進行至少30次，讓香脂能夠充分浸潤花朵的每一絲香氣，才得以萃取完成，現場也必須要由工匠全程把關，可以說是一項耗時耗心力的大工程。

除了獨特的萃取方式，Acqua di Parma也首度攜手調香師Daphne Bugey，透過她最擅長打造花朵木質香調的專長，以茉莉花精萃為主調，搭配紅茶以及癒創木的氣息，讓其具有空靈感的香氣，更顯得時髦摩登，彷彿一杯熱騰騰的茉莉花紅茶，抑或是一整朵剛從農場採摘下來的茉莉花瓣，帶點泥壤、大地的陽光氣息。

提到白花香，另一支出自Diptyque極致經典的杜桑淡香精，更是讓人記憶深刻的典型白花香調，以創辦人之一Yves Coueslant童年時代在越南成長的回憶，運用晚香玉、茉莉與橙花編織出幼年時期鮮明純潔的記憶，帶有些微潤澤感的香氣，更體現其水鄉澤國的地理風貌，就像是置身在古色古香的湖中庭園，荷花在池塘綻放的夏季印象。

Acqua di Parma, Diptyque, 香水, 白花香, 茉莉, 淡香精, 香氛

