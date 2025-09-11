fb ig video search mobile ETtoday

好來贈「吉伊卡哇疊疊杯」盲盒隨你抽、澳洲冠軍牙膏台灣正式開賣

>

記者曾怡嘉／台北報導

挑選適合自己的牙膏，能讓潔牙事半功倍，澳洲國民品牌牙膏格蘭特在台灣正式上市，獨家大自然草本萃取讓你口氣清新芬芳，而好來則祭出吉伊卡哇陪你刷牙，凡購買指定牙膏組即贈可愛疊疊杯，數量有限、送完為止。

▲▼牙膏。（圖／品牌提供）

▲DARLIE好來全亮白密泡小蘇打牙膏2入組。

DARLIE好來長期專注於全方位的口腔護理，旗下「全亮白系列」涵蓋深導煥白、極緻酵素等多款針對陳年牙漬、泛黃困擾、深層美白等需求的產品。其中全亮白密泡小蘇打牙膏更是隱藏熱銷王，高純度食品級小蘇打分子，搭配冷壓椰子油，打造SPA級的潔淨體驗。

▲▼牙膏。（圖／品牌提供）

▲吉伊卡哇疊疊杯採盲盒隨機制，數量有限送完為止。

即日起於合作之通路推出超限量「吉伊卡哇」疊疊杯贈品，凡購買指定全亮白系列牙膏組，包含多效護理、密泡小蘇打、蘆薈小清新等口味組合，即有機會獲得限量「吉伊卡哇造型陶瓷疊疊杯」乙個，採盲盒隨機制，數量有限、送完為止。

▲▼牙膏。（圖／品牌提供）

▲格蘭特 40周年新包裝 大自然溫和薄荷牙膏 & 大自然蜂膠牙膏。

▲▼牙膏。（圖／品牌提供）

▲格蘭特 40周年新包裝 大自然抗敏牙膏。

澳洲每5秒賣出一支，格蘭特大自然牙膏推出「40周年新包裝」，為品牌注入更明亮清新的色彩、以及更簡約純粹的風格氣質。此外，品牌創立第一款也是銷售冠軍的大自然薄荷牙膏也在台灣正式上市，添加獨家大自然草本萃取物配方如薄荷油、尤加利葉油、小荳蔻、迷迭香和鼠尾草等，讓口氣清新芬芳、有機蘆薈可舒緩牙齒和牙齦不適。

關鍵字：

牙膏, 口腔護理, 格蘭特, 好來, 口氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

陳漢典獻卡地亞鑽戒套牢Lulu　1克拉頂級款上看150萬

陳漢典獻卡地亞鑽戒套牢Lulu　1克拉頂級款上看150萬

最容易變心三大星座！TOP 1怕錯過更好的人　對於誘惑又很難抗拒

最容易變心三大星座！TOP 1怕錯過更好的人　對於誘惑又很難抗拒

Lulu黃路梓茵甜嫁陳漢典！休閒牛仔「輕婚紗風」超配　洋溢幸福日常感 說出口就扣分！專家點名4句最傷人緣職場口頭禪 宋慧喬穿拖鞋也美翻！為愛牌FitFlop拍廣告　新款厚底亮片設計超可愛 營養師激推「6款食物」助排便　蘋果帶皮吃超有感 終極戀愛腦星座Top 3！第一名個性單純容易暈船　愛到盲目也甘願 話題跑鞋！On昂跑長距離緩震新作、ASICS GEL-KAYANO 12.1復古潮流混血 日本女生瘋「沒化底妝卻更美」　3款自帶濾鏡光的飾底乳推薦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面