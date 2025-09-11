好來贈「吉伊卡哇疊疊杯」盲盒隨你抽、澳洲冠軍牙膏台灣正式開賣

記者曾怡嘉／台北報導

挑選適合自己的牙膏，能讓潔牙事半功倍，澳洲國民品牌牙膏格蘭特在台灣正式上市，獨家大自然草本萃取讓你口氣清新芬芳，而好來則祭出吉伊卡哇陪你刷牙，凡購買指定牙膏組即贈可愛疊疊杯，數量有限、送完為止。

▲DARLIE好來全亮白密泡小蘇打牙膏2入組。

DARLIE好來長期專注於全方位的口腔護理，旗下「全亮白系列」涵蓋深導煥白、極緻酵素等多款針對陳年牙漬、泛黃困擾、深層美白等需求的產品。其中全亮白密泡小蘇打牙膏更是隱藏熱銷王，高純度食品級小蘇打分子，搭配冷壓椰子油，打造SPA級的潔淨體驗。

▲吉伊卡哇疊疊杯採盲盒隨機制，數量有限送完為止。

即日起於合作之通路推出超限量「吉伊卡哇」疊疊杯贈品，凡購買指定全亮白系列牙膏組，包含多效護理、密泡小蘇打、蘆薈小清新等口味組合，即有機會獲得限量「吉伊卡哇造型陶瓷疊疊杯」乙個，採盲盒隨機制，數量有限、送完為止。

▲格蘭特 40周年新包裝 大自然溫和薄荷牙膏 & 大自然蜂膠牙膏。

▲格蘭特 40周年新包裝 大自然抗敏牙膏。

澳洲每5秒賣出一支，格蘭特大自然牙膏推出「40周年新包裝」，為品牌注入更明亮清新的色彩、以及更簡約純粹的風格氣質。此外，品牌創立第一款也是銷售冠軍的大自然薄荷牙膏也在台灣正式上市，添加獨家大自然草本萃取物配方如薄荷油、尤加利葉油、小荳蔻、迷迭香和鼠尾草等，讓口氣清新芬芳、有機蘆薈可舒緩牙齒和牙齦不適。