研究：鋰有助預防阿茲海默症　營養師教你如何聰明「補鋰」

▲▼營養師教你如何聰明「補鋰」 。（圖／Unsplash）

▲高麗菜是很好的補鋰食材。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

鋰是人體需要的微量元素之一，營養師高敏敏分享，根據最新研究發現，維持體內的鋰平衡，可能是未來預防、延緩阿茲海默症的新策略，那麼鋰要如何補充呢？聽聽營養師怎麼說。

最新發表在《Nature》的研究發現，鋰對於大腦認知功能、延緩阿茲海默症可能有保護作用，研究團隊在輕度認知障礙者，甚至早期阿茲海默症患者的大腦裡發現，鋰含量顯著下降，這很可能是疾病發展的重要警訊，換句話說，鋰缺乏可能是牽動大腦退化的關鍵因子。

▲▼營養師教你如何聰明「補鋰」 。（圖／翻攝自fb/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

鋰有多重要呢？鋰就像是大腦的小小守護神，雖然只需要一點點，但如果缺乏，大腦就會提早出狀況，因此建議可以從日常飲食中維持與補充。

#日常飲食如何補充鋰？

全榖雜糧類：小麥、燕麥、馬鈴薯

蔬果類：高麗菜、菠菜、番茄、草莓、葡萄、香蕉

蛋白質類：深海魚、蝦、雞蛋

豆類：大豆、扁豆

堅果類：核桃、杏仁、花生

營養師高敏敏也提醒，雖說雜糧、蔬菜鋰含量偏低，但勝在「吃的量多」，是日常穩定補鋰的好來源，堅果雖鋰含量高，但吃太多也會容易胖。

▲▼營養師教你如何聰明「補鋰」 。（圖／Unsplash）

#如何預防預防阿茲海默症？

吃夠蔬菜＋全穀雜糧：補纖維穩血糖護腦

多攝取堅果、水果：抗氧化營養保護神經

搭配均衡營養＋足夠水分：維持代謝延緩老化

保持運動習慣：促進循環提升腦部活性

搭配麥得飲食（MIND Diet）：對延緩腦部退化有幫助

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

