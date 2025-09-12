就愛雙頭拉鍊大包！DIOR Voyage通勤族必備　全智賢用LV Express把旅行袋變日常

記者林明瑋／台北報導

小包輕便，但連手機都塞不下的痛苦應該很多人都懂，大包回潮，想裝什麼就裝什麼，不用再錙銖必較，裝了這個就塞不下那個，有一種小確幸的欣喜。

除了翻出塞在櫃子深處的大包，讓它們重見天日，各大精品也端出新鮮選擇，DIOR Voyage有著Hobo輪廓，加上雙頭拉鍊設計，從哪一邊拿東西都方便，很適合通勤族，同樣採雙頭拉鍊的LV Express，則是從經典Speedy與Keepall旅行袋演化而來，波士頓包型很實用，兩條肩背帶與一條較短的背帶能隨意轉換，更添靈活性，品牌大使全智賢選擇黑色，一年四季都好搭。LOEWE Madrid在2025春夏推出，梯形包身加上許多細節，是很有意思的作品，秋冬換上新色，超級時髦。

▲全智賢以黑色服裝搭配黑色與Monogram背帶的LV Express包。（圖 / 品牌提供，以下同）



▲DIOR Voyage實用度很高。

DIOR Voyage

2026早春度假系列的全新DIOR Voyage，以粒面或皺褶皮革打造柔軟輪廓，包面是經典籐格紋，包包開口的雙頭拉鍊呈V形，並加入D、I、O、R 字母金屬吊飾，傳承品牌幸運符意象，整體很有DIOR近期實用型包款的脈絡。

背帶兩端都可調整長度，在肩背或手提中轉換，兩側以皮革嵌片裝飾，成為一大特色。DIOR Voyage有3種尺寸，顏色都很適合日常，包括黑色、拿鐵色、粉米色與深褐色等，既能滿足收納需求，也能搭配不同場合的造型，顯得優雅又有個性。

▲DIOR Voyage有多種尺寸與不同皮革。



▲DIOR Voyage兩側以皮革嵌片裝飾。



▲DIOR Voyage黑色皺褶小牛皮包款，中尺寸165,000元、小尺寸155,000元。



▲DIOR Voyage黑色粒面小牛皮包款，中尺寸160,000元。

LV Express

第一眼看到LOUIS VUITTON Express包款，就可以隱約感受到旅行袋的基因，果不其然，藝術總監Nicolas Ghesquière以經典包款Speedy的原始名稱為靈感，而柔軟結構與飾帶的結合，則呼應行李袋Keepall的旅行精神。Express採粒面皮革或絲絨感小牛皮製成，細節包括Monogram帆布背帶與提把、金色掛鎖，以及相當便利的雙頭拉鍊設計。

▲LV Express淺色系相當柔和，PM尺寸，139,000元。



▲LV Express以皮革搭配老花背帶，MM尺寸，151,000元。



3種尺寸搭配多重背帶，能在手提、肩背或斜背中自由切換，色系涵蓋黑、榛褐、灰褐等，還有象牙白與淺灰藍雙色設計，全智賢、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、艾瑪史東（Emma Stone）等人都已經開始用Express包，2025秋冬大秀，韓團Stray Kids成員Felix走上伸展台正是背著這款包。

▲凱特布蘭琪一身米白色服裝，搭配黑色與Monogram背帶的LV Express包。



▲艾瑪史東背著LV Express包，顯得輕鬆自在。



▲Stray Kids成員Felix走2025LV秋冬秀時，背Express包。

LOEWE Madrid

Madrid是馬德里，以品牌發源地命名，很有意境。LOEWE Madrid的梯形輪廓搭配兩側大褶設計，讓人很有記憶點，同時展現西班牙工坊的精湛皮革技藝，運用高級小牛皮打造，以粗皮繩束帶固定，肩帶加上柔軟肩墊兼顧舒適度了與設計感，袋口採用搶眼的長拉鍊與不對稱結構，磁扣上鑲嵌金色Pebble金屬裝飾，為包身增添一抹奢華，內裡則以納帕皮革襯裡，手感細膩。

2025秋冬是前任創意總監Jonathan Anderson效力LOEWE的最後一個系列，其中與Josef & Anni Albers基金會的合作，靈感汲取自Josef及Anni Albers兩位20世紀現代主義先驅，他們改變了對色彩和藝術創作過程的認知。LOEWE以創意剪貼簿為概念，呈現出包面的同心色塊或細膩編織，包括Madrid、Amazona、Puzzle、Squeeze、Flamenco等經典包款以及成衣，都可見到。

▲LOEWE x Albers中尺寸Madrid同心色塊包，200,000元。



▲LOEWE x Albers中尺寸Madrid編織工藝包，221,000元。



▲柔軟的小牛皮LOEWE Madrid包，小型款164,000元。