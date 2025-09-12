fb ig video search mobile ETtoday

Care Bears萌熊聯名！攜手LeSportsac推秋冬毛絨包、 NTU學院風小物必收

>

記者鮑璿安／綜合報導

萌力全開！美國人氣彩虹熊「Care Bears」近期接連打造話題聯名單品，聯手 LeSportsac曝光秋冬限定包款，讓小熊直接跳上包包，帶來一整季的可愛能量。而「Care Bears™ × NTU 迎新限定系列」也同步登場，從超萌包款、吊飾各個小物入手，讓人難以抗拒。

▲▼ LeSportsac 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ LeSportsac 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ LeSportsac 。（圖／記者鮑璿安攝）

LeSportsac x Care Bears系列分成三大主題，無論是毛絨控、夢幻派還是彩虹粉，都能找到心頭好。最受矚目的就是毛絨系列，以柔軟絨布打造水桶包、迷你新月包與束口小包，顏色低調卻超級療癒，背上它就像揹著一隻 Care Bear 出門，瞬間化身擁抱神器。「夢境之旅」系列則主打深藍星空底色，上面灑滿星星與小熊圖案，推出旅行袋、後背包與斜背小包。

▲▼ LeSportsac 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ LeSportsac 。（圖／記者鮑璿安攝）

「彩虹熊樂園」系列則是滿滿經典回憶殺，把 Care Bears 的繽紛彩虹、經典插畫印上托特包、迷你水桶包與手機袋，色彩鮮豔、童趣十足。這次 LeSportsac 還在台北大巨蛋 Garden City 概念店打造主題快閃，現場營造 Care Bears 的夢幻氛圍，讓人彷彿走進童年樂園，粉絲不妨帶上好友一起拍美照，讓小熊陪你完成一場時尚又暖心的快樂旅行。

▲▼ LeSportsac 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ LeSportsac 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ LeSportsac 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲「Care Bears™ × NTU 迎新限定系列」在臺大校園社團聯展現場正式亮相 。（圖／品牌提供）

同時，Grace Gift與Care Bears的另一波全新企劃，「Care Bears™ × NTU 迎新限定系列」在臺大校園社團聯展現場正式亮相。這次主題延伸Care Bears傳遞情感與陪伴的角色特色，結合臺大多元校園氛圍，設計了八隻代表不同性格與能量的小熊角色，象徵來自全台與世界各地的新生。系列商品包含盲盒吊飾、紀念帆布袋、保溫瓶與電繡棒球帽等，希望成為每位新鮮人「第一份大學記憶」。

關鍵字：

CareBears, LeSportsac, 聯名包款, 可愛, 彩虹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

友情降溫「5大徵兆」！訊息不回、心事不再分享

友情降溫「5大徵兆」！訊息不回、心事不再分享

最容易變心三大星座！TOP 1怕錯過更好的人　對於誘惑又很難抗拒

最容易變心三大星座！TOP 1怕錯過更好的人　對於誘惑又很難抗拒

舒淇當導演造型好帥　巧搭葫蘆珠寶更時髦 事情多到焦躁不安？「5個方法」讓你靜下心　請允許自己不完美 宋慧喬穿拖鞋也美翻！為愛牌FitFlop拍廣告　新款厚底亮片設計超可愛 說出口就扣分！專家點名4句最傷人緣職場口頭禪 營養師曝「抹茶好處」：幫助睡眠、改善憂鬱超有感 陳漢典獻卡地亞鑽戒套牢Lulu　1克拉頂級款上看150萬 話題跑鞋！On昂跑長距離緩震新作、ASICS GEL-KAYANO 12.1復古潮流混血

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面