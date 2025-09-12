Care Bears萌熊聯名！攜手LeSportsac推秋冬毛絨包、 NTU學院風小物必收

記者鮑璿安／綜合報導

萌力全開！美國人氣彩虹熊「Care Bears」近期接連打造話題聯名單品，聯手 LeSportsac曝光秋冬限定包款，讓小熊直接跳上包包，帶來一整季的可愛能量。而「Care Bears™ × NTU 迎新限定系列」也同步登場，從超萌包款、吊飾各個小物入手，讓人難以抗拒。

LeSportsac x Care Bears系列分成三大主題，無論是毛絨控、夢幻派還是彩虹粉，都能找到心頭好。最受矚目的就是毛絨系列，以柔軟絨布打造水桶包、迷你新月包與束口小包，顏色低調卻超級療癒，背上它就像揹著一隻 Care Bear 出門，瞬間化身擁抱神器。「夢境之旅」系列則主打深藍星空底色，上面灑滿星星與小熊圖案，推出旅行袋、後背包與斜背小包。

「彩虹熊樂園」系列則是滿滿經典回憶殺，把 Care Bears 的繽紛彩虹、經典插畫印上托特包、迷你水桶包與手機袋，色彩鮮豔、童趣十足。這次 LeSportsac 還在台北大巨蛋 Garden City 概念店打造主題快閃，現場營造 Care Bears 的夢幻氛圍，讓人彷彿走進童年樂園，粉絲不妨帶上好友一起拍美照，讓小熊陪你完成一場時尚又暖心的快樂旅行。





▲「Care Bears™ × NTU 迎新限定系列」在臺大校園社團聯展現場正式亮相 。（圖／品牌提供）



同時，Grace Gift與Care Bears的另一波全新企劃，「Care Bears™ × NTU 迎新限定系列」在臺大校園社團聯展現場正式亮相。這次主題延伸Care Bears傳遞情感與陪伴的角色特色，結合臺大多元校園氛圍，設計了八隻代表不同性格與能量的小熊角色，象徵來自全台與世界各地的新生。系列商品包含盲盒吊飾、紀念帆布袋、保溫瓶與電繡棒球帽等，希望成為每位新鮮人「第一份大學記憶」。