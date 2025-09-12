搶看GU x rokh三度聯名！390元收質感新作　短風衣、瑪莉珍鞋甜酷兼具

記者鮑璿安／綜合報導

日本快時尚品牌 GU 宣布與倫敦時裝品牌 rokh 再度攜手，推出第三彈聯名系列，將於 9 月 26 日正式登場！本次延續「Play in Style」的主題，系列結合 rokh 解構經典的剪裁巧思與 GU 的自由穿搭精神，帶來 女裝9款、男裝4款、配件3款，共計16款秋冬新作，價格區間則落在NT$390至NT$2,490 ，平價入手設計師質感作品！





▲GU去年（2024年）與南韓設計師品牌rokh首次聯名創造話題，這次終於迎來三度合作。（圖／品牌提供）

GU去年（2024年）與南韓設計師品牌rokh首次聯名創造話題，這次終於迎來三度合作，女裝部分最受矚目的單品包括 短版風衣外套，以立體袖型與背部束口設計打造繭型輪廓，可與同材質長裙搭配，瞬間變身為俐落長版風衣造型；設計針織上衣則在腰間加入抽繩與荷葉細節，優雅之餘還能修飾身形；此外還有浪漫的兔子圖案針織外套，以俏皮圖騰呼應秋冬氛圍，實用又帶有童趣感。鞋履則推薦瑪莉珍鞋，以金屬感銀色與厚底設計呈現未來感，讓甜美與酷感並存。





▲女裝設計針織上衣；女裝短版風衣外套(格紋)；拉鍊針織外套；女裝瑪莉珍鞋。（圖／品牌提供）

男裝系列則首度加入秋冬單品，從工裝風到機能設計皆有涵蓋，強調「不分性別的自由穿搭」。其中 拉鍊針織外套 與 主廚襯衫 成為亮眼選擇，簡約中帶有結構感，呼應 rokh 對經典與實用的再詮釋。這次將在9月26日於GU全台實體店舖及網路商店販售，部分品項為GU網路商店、ATT4FUN店、Mitsui林口商場店、台南南紡購物中心店限定販售。





▲ZARA本次與Butterbear全新聯名。（圖／品牌提供）

同時，ZARA迎來與Butterbear的全新聯名，延續上一波的可愛童趣風，進一步強調「學院風混搭」，設計主軸聚焦於幾何條紋與格紋元素，單品涵蓋長短POLO衫、T恤、風衣外套、開襟毛衣等高實穿度款式，透過拼接與疊搭展現從夏末到秋初皆宜的搭配彈性。不只服飾多樣，配件區域也全面升級，包括絨毛吊飾、格紋髮飾、蕾絲領巾、貼紙與襪子等，全都融入復古校園風的可愛設計語彙。此波聯名更首次擴展為全齡化系列，推出男女裝共同單品，讓大小朋友都能擁抱Butterbear的溫柔可愛。