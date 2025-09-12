《美樂蒂＆酷洛米》聯名彩妝少女心爆發　張員瑛愛用氣墊、花語眼影盤必收

文／美人圈

為了慶祝美樂蒂50周年與酷洛米20周年，三麗鷗與Netflix攜手合作，打造原創動畫《美樂蒂&酷洛米》，上線後大受好評！近期官方又再加碼宣布將和韓國彩妝品牌AMUSE推出聯名彩妝，全系列在8月29日正式上市，每一款都夢幻得讓人尖叫，少女心大爆發！

▲《美樂蒂&酷洛米》聯名彩妝。（圖／IG@amuse、AMUSE官網，下同）

AMUSE「美樂蒂＆酷洛米」聯名單品

1：氣泡蘇打潤唇膏

這款氣泡蘇打潤唇膏的外包裝做成了很具特色的可樂瓶樣式，膏體是晶亮透明的質地，唇膏中甚至還融入了絢彩亮片，非常有夏天的冰涼感！

2：粉霧絲絨唇釉

這款粉霧絲絨唇釉有著如天鵝絨般的輕盈質地，上唇擁有柔焦和豐盈的雙重效果，持色但又不會顯唇紋。美樂蒂款是少女感的桃粉色，酷洛米款則是顯白的豆沙色，兩款都很值得收！

3：Bebe Tint 豐盈水光唇釉

這款水光唇釉使用溫和不刺激的豐唇配方，一塗打造滿滿光澤感的嘟嘟唇，妝感水潤超欠親！系列共有兩色號可以選，美樂蒂款是元氣感的珊瑚橘粉色，酷洛米款是帶有紫調的玫瑰藕粉色，都是不太挑膚的色系！

4：陶瓷微霧光氣墊粉餅

AMUSE的白盒氣墊一直以來都十分熱銷，而且還是韓國人氣女團IVE張員瑛的同款愛用！這款的粉質細膩，遮瑕度可堆疊，上臉後是帶有原生感的裸感半霧妝效，長時間待妝也不容易暗沉，再搭配上全新的美樂蒂聯名包裝，令人少女心大爆發！

5：水潤果凍氣墊粉餅

喜歡清透水光肌妝感的絕對不能錯過這款水潤果凍氣墊！這款小黃盒同樣是許多人的愛用，質地水潤好推開，不易卡紋積線，絕對是乾肌底妝首選！

6：花語眼影盤

以五片花瓣為造型，中心花蕊是可愛的美樂蒂、酷洛米圖樣，翻開來還是鏡子設計，另外還有滿滿細節的雕花，完全要被萌暈！這款花語眼影盤集結了眼影、腮紅、打亮、修容，共有冷、暖兩色滿足不同的妝容風格，一盤多用，旅行攜帶超拿得出手！

7：粉霧唇頰彩

這款粉霧唇頰彩的質地十分輕盈絲滑，上妝後的顯色度也很好，除了作為唇膏還有腮紅外，也可以作為眼影打底使用，變化超多！聯名系列都是帶有杏調的裸粉色系，還能作為吊飾隨身攜帶。

8：雙頭唇刷

這隻唇刷是雙頭設計，一端是柔軟的矽膠果凍刷，輕鬆暈染不費力；另一端則是毛刷版，很適合用於打造漸變唇妝，兩種都能讓唇妝更加精緻細膩！附蓋的設計也更加方便攜帶。

