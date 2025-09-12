fb ig video search mobile ETtoday

《美樂蒂＆酷洛米》聯名彩妝少女心爆發　張員瑛愛用氣墊、花語眼影盤必收

>

文／美人圈

為了慶祝美樂蒂50周年與酷洛米20周年，三麗鷗與Netflix攜手合作，打造原創動畫《美樂蒂&酷洛米》，上線後大受好評！近期官方又再加碼宣布將和韓國彩妝品牌AMUSE推出聯名彩妝，全系列在8月29日正式上市，每一款都夢幻得讓人尖叫，少女心大爆發！

▲美樂蒂聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲《美樂蒂&酷洛米》聯名彩妝。（圖／IG@amuse、AMUSE官網，下同）

AMUSE「美樂蒂＆酷洛米」聯名單品

1：氣泡蘇打潤唇膏

這款氣泡蘇打潤唇膏的外包裝做成了很具特色的可樂瓶樣式，膏體是晶亮透明的質地，唇膏中甚至還融入了絢彩亮片，非常有夏天的冰涼感！

▲美樂蒂聯名 。（圖／翻攝自IG）

2：粉霧絲絨唇釉

這款粉霧絲絨唇釉有著如天鵝絨般的輕盈質地，上唇擁有柔焦和豐盈的雙重效果，持色但又不會顯唇紋。美樂蒂款是少女感的桃粉色，酷洛米款則是顯白的豆沙色，兩款都很值得收！

▲美樂蒂聯名 。（圖／翻攝自IG）

3：Bebe Tint 豐盈水光唇釉

這款水光唇釉使用溫和不刺激的豐唇配方，一塗打造滿滿光澤感的嘟嘟唇，妝感水潤超欠親！系列共有兩色號可以選，美樂蒂款是元氣感的珊瑚橘粉色，酷洛米款是帶有紫調的玫瑰藕粉色，都是不太挑膚的色系！

▲美樂蒂聯名 。（圖／翻攝自IG）

4：陶瓷微霧光氣墊粉餅

AMUSE的白盒氣墊一直以來都十分熱銷，而且還是韓國人氣女團IVE張員瑛的同款愛用！這款的粉質細膩，遮瑕度可堆疊，上臉後是帶有原生感的裸感半霧妝效，長時間待妝也不容易暗沉，再搭配上全新的美樂蒂聯名包裝，令人少女心大爆發！

▲美樂蒂聯名 。（圖／翻攝自IG）

5：水潤果凍氣墊粉餅

喜歡清透水光肌妝感的絕對不能錯過這款水潤果凍氣墊！這款小黃盒同樣是許多人的愛用，質地水潤好推開，不易卡紋積線，絕對是乾肌底妝首選！

▲美樂蒂聯名 。（圖／翻攝自IG）

6：花語眼影盤

以五片花瓣為造型，中心花蕊是可愛的美樂蒂、酷洛米圖樣，翻開來還是鏡子設計，另外還有滿滿細節的雕花，完全要被萌暈！這款花語眼影盤集結了眼影、腮紅、打亮、修容，共有冷、暖兩色滿足不同的妝容風格，一盤多用，旅行攜帶超拿得出手！

▲美樂蒂聯名 。（圖／翻攝自IG）

7：粉霧唇頰彩

這款粉霧唇頰彩的質地十分輕盈絲滑，上妝後的顯色度也很好，除了作為唇膏還有腮紅外，也可以作為眼影打底使用，變化超多！聯名系列都是帶有杏調的裸粉色系，還能作為吊飾隨身攜帶。

▲美樂蒂聯名 。（圖／翻攝自IG）

8：雙頭唇刷

這隻唇刷是雙頭設計，一端是柔軟的矽膠果凍刷，輕鬆暈染不費力；另一端則是毛刷版，很適合用於打造漸變唇妝，兩種都能讓唇妝更加精緻細膩！附蓋的設計也更加方便攜帶。

▲美樂蒂聯名 。（圖／翻攝自IG）

延伸閱讀

LV 彩妝值得買嗎？8款眼影+55色唇膏，價格、推薦色號一次看

網友好評「免膠假睫毛」推薦！超簡單方便，新手友善、無異物感，眼妝瞬間有神！

2025韓國Olive Young熱銷「氣墊粉餅」TOP8！油肌最推這款，第一名一擦偽素顏

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 美樂蒂&酷洛米, AMUSE

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

友情降溫「5大徵兆」！訊息不回、心事不再分享

友情降溫「5大徵兆」！訊息不回、心事不再分享

最容易變心三大星座！TOP 1怕錯過更好的人　對於誘惑又很難抗拒 宋慧喬穿拖鞋也美翻！為愛牌FitFlop拍廣告　新款厚底亮片設計超可愛 舒淇當導演造型好帥　巧搭葫蘆珠寶更時髦 說出口就扣分！專家點名4句最傷人緣職場口頭禪 Lulu黃路梓茵私下超甜日系穿搭！多層次疊搭好會穿、Miu Miu包掛滿吊飾 事情多到焦躁不安？「5個方法」讓你靜下心　請允許自己不完美 就愛雙頭拉鍊大包！DIOR Voyage通勤族必備　全智賢用LV Express把旅行袋變日常

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面