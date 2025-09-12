fb ig video search mobile ETtoday

香奈兒、迪奧九月玫瑰對決　兩大經典香氛新作登場

>

記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

香奈兒和迪奧不約而同在9月推出重量級香氛，皆以富有層次感的玫瑰為主角，香奈兒以玫瑰搭配茉莉，而則以五種香調，融合多種香調，打造出雋永耐聞的氣息。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 摩登COCO 輕紗柔霧香氛，100ml，3,850元。

香奈兒推出全新摩登 COCO 輕紗柔霧香氛，傾注香奈兒摩登 COCO 系列的經典芬芳，為肌膚奠定香氛儀式序曲。輕輕一按，清爽的噴霧質地即縈繞全身，賦予肌膚清新感受與水感保濕。

玻璃瓶身與香氣調性皆承襲自香奈兒摩登 COCO 系列精髓，活潑的柑橘香調交織著茉莉與玫瑰的澄透花香，最後由廣藿香帶出優雅氣息。可搭配喜愛的同系列香氛使用，讓迷人尾韻更綿延馥郁。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲Dior 迪奧香氛世家羅盤玫瑰香氛，100ml ，10,900元。

迪奧香氛世家打造全新羅盤玫瑰香氛，香氣乘載迪奧兩大經典象徵，包括迪奧先生畢生珍愛並悉心栽植的五月玫瑰，以及指引他命運的幸運之星。

此次將兩大迪奧經典元素首次融入香氛創作，注入迪奧核心意涵，也重現迪奧先生對自然與命運的深切信仰。全新香氛以五種玫瑰香調為主軸，揉合柑橘、果香、辛香、蜜香與麝香層次，構築柔中帶剛、深邃雋永的花香琥珀調氣息。

