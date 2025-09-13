fb ig video search mobile ETtoday

Nespresso與The Weeknd聯手　推出非洲產區靈感的限量咖啡系列

>

記者蔡惠如／綜合報導

Nespresso 與國際歌手 The Weeknd 攜手推出全新 SAMRA ORIGINS 系列，以坦尚尼亞產區為靈感，強調咖啡發源地的風味故事；同時，義大利百年品牌 SAQUELLA 也正式引進台灣，透過 7-ELEVEN 獨家販售膠囊咖啡，單顆不到 10 元，並搭配買一送一與抽獎活動。

 Nespresso 今年秋冬與加拿大靈魂歌手 The Weeknd 攜手合作，推出全新 SAMRA ORIGINS 系列，靈感來自非洲坦尚尼亞產區。名稱「Samra」取自 The Weeknd 母親的名字，象徵回溯咖啡發源地的文化與風味。

系列主打以坦尚尼亞豆為核心的單品，呈現明亮果酸與花香層次，並設計了適合單飲或搭配牛奶的不同烘焙配方。這些新品旨在展現非洲高海拔咖啡的細膩特色，並結合 The Weeknd 的音樂與故事背景，打造「咖啡 × 文化」的跨界體驗。

除了咖啡膠囊本身，Nespresso 也同步推出限量周邊，包括專屬杯具與設計包裝，呼應聯名的視覺風格。行銷活動方面，品牌規劃了限時販售與會員專屬優惠，鎖定喜愛精品咖啡、同時追求生活美學的族群。這是 Nespresso 近年來少數以音樂人為主題的聯名企劃，強調「風味」與「文化」雙重意義。  

來自義大利阿布魯佐、擁有超過 160 年歷史的 SAQUELLA，正式將膠囊咖啡引進台灣，新品系列共 4 款口味，包括花果清香的 100% 阿拉比卡、中焙圓潤的 Grand Cru、焦糖與可可香氣濃厚的深焙，以及融合花果香與甜美餘韻的 Velluto 濃縮，皆以售價199元一盒10 顆販售，折合單顆不到 10 元。

其品牌銷售由 7-ELEVEN 獨家代理，即起至 11／11 推出買一送一優惠，購買兩組以上還可參加抽獎活動，有機會獲得市價 4,500 元的 Nespresso Essenza Mini 膠囊咖啡機。

