6個方法教你改掉消極心態　把「算了吧」改成「我能做什麼」

▲▼「6個方法」教你改掉消極心態。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲消極態度容易讓你錯失成長機會。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

很多人在遇到挫折或困難時，心中總忍不住冒出「算了吧」的念頭，這其實是一種自我保護的消極心態，用來避免失望或受傷。但如果總是習慣這樣，就會容易錯失成長或改變的機會，以下幾個方法能幫助你逐步轉換心態。

#把「算了吧」換成「我能做什麼」

當你想放棄時，先停下來問自己：「如果我不選擇放棄，我現在能做什麼小小的行動？」這樣能把注意力從「結束」轉向「可能性」。

#不需要總是一次到位

不用要求事情一次到位，而是告訴自己「能完成一部分也算前進」。這會減輕壓力，讓你更有動力繼續。

#建立小目標來累積成就感

消極往往來自覺得努力沒有回報。與其一下子要求達到大成果，不如先設定短期可達成的小目標，逐步強化自信。

▲▼「6個方法」教你改掉消極心態。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#學會分辨「該放下」與「該堅持」

有時候「算了吧」其實是一種智慧，能避免無謂的消耗。所以在想放棄時，先判斷這件事是否真的對你重要，如果答案是「很重要」，那就值得再多試一次。

#把心態從「輸贏」改成「學習」

失敗不是結束，而是學到方法的一部分。把挫折當成養分，你會發現「算了吧」的情緒會自然減弱。

▲▼「6個方法」教你改掉消極心態。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#用行動取代過度思考

很多時候「算了吧」來自想太多、被負面情緒壓住。此時不妨馬上去做一個小行動，例如寫下三件能改善的事，或立刻去完成最簡單的一步。

關鍵字：

心態轉變, 挫折克服, 成長, 行動, 成功

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

