LE CREUSET重推百年前的老設計　鍋蓋把手更摩登

▲LE CREUSET「Modern Heritage」系列、樂扣樂扣便當盒。（圖／各業者提供）

▲LE CREUSET「Modern Heritage」系列。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

LE CREUSET 迎接品牌一百周年，上半年由初代火焰橘設計先登場，下半年再推出「Modern Heritage」系列，以重新演繹早期經典鍋型為主角，兼具設計感與實用性；樂扣樂扣近期看準帶便當與環保風潮，推出五款不同材質與分隔設計的保鮮便當盒，還有限時折扣活動。  

▲LE CREUSET「Modern Heritage」系列、樂扣樂扣便當盒。（圖／各業者提供）

走過一世紀的 LE CREUSET，今年秋天用「Modern Heritage」系列回應品牌的第一款鍋型。外觀上保留弧形鍋耳，鍋蓋換上不鏽鋼環形把手，鍋身依舊是品牌拿手的琺瑯鑄鐵，導熱與蓄熱表現依然強大。

▲LE CREUSET初代鍋設計。（圖／翻攝LE CREUSET官網）

▲LE CREUSET初代鍋設計。（圖／翻攝LE CREUSET官網）

該系列包含三種人氣品項，包括 26 公分圓鐵鍋，限定價 14,800 元；28 公分淺底鐵鍋，限定價 11,800 元；28 公分橢圓烤盤，限定價 5,980 元。顏色除了經典的櫻桃紅、火焰橘、蛋白霜外，還有百貨獨家款「海洋之花」與官網限定的「燧石灰」。

▲LE CREUSET「Modern Heritage」系列、樂扣樂扣便當盒。（圖／各業者提供）

▲LE CREUSET「Modern Heritage」系列、樂扣樂扣便當盒。（圖／各業者提供）

新品已於 9／11 起在百貨專櫃（不含 Outlet）與官網同步販售。業者表示，活動期間單筆滿 18,000 元，且消費內含 Modern Heritage 商品，就能加贈市價 5,280 元的「迷你小鍋經典收藏 5 入組」，限量 100 名。 

▲LE CREUSET「Modern Heritage」系列、樂扣樂扣便當盒。（圖／各業者提供）

韓牌樂扣樂扣則把焦點放在日常便當族。今年推出「便當季」一次發表五款新品，材質涵蓋 ECOZEN 環保材質、不鏽鋼、矽膠與耐熱玻璃，設計上則從單層到分隔一應俱全。

▲LE CREUSET「Modern Heritage」系列、樂扣樂扣便當盒。（圖／各業者提供）

「怪好吃 ECOZEN 三分隔便當盒」標榜減碳 2／3、不含塑化劑，單顆價格不到 10 元就能解決分隔需求；「可微波玩美 Match 不鏽鋼隔熱便當盒」採內鋼外塑設計，進微波又不燙手，容量從 500 ml 到 1,200 ml 都有。

▲LE CREUSET「Modern Heritage」系列、樂扣樂扣便當盒。（圖／各業者提供）

▲LE CREUSET「Modern Heritage」系列、樂扣樂扣便當盒。（圖／各業者提供）

「方方矽膠分隔便當盒」標榜可耐熱 200 度 C，電鍋、微波甚至沸水都能用。玻璃控則可以選「新視界耐熱玻璃保鮮盒」，上蓋升級輕量玻璃，從冷凍到氣炸鍋都能派上用場；「純淨 PURE 保鮮盒」則以植物來源材質製成，訴求輕透耐摔。

▲LE CREUSET「Modern Heritage」系列、樂扣樂扣便當盒。（圖／各業者提供）

此外，樂扣樂扣還設計了線上「便當人格心理測驗」，用五隻角色對應不同生活習慣，幫消費者找到最「盒」拍的便當盒。新品即日起在全台門市、官網、量販與電商通路開賣，並祭出 9／30 前指定新品 2 件 8 折優惠。

LECREUSET, ModernHeritage, 樂扣樂扣, 便當季, 環保

