張榕容瘦身有感「斜肩禮服改小」　看Jasmine Galleria10周年大秀

記者鮑璿安／台北報導

美國高級訂製禮服品牌 Jasmine Galleria 在台北文華東方盛大舉辦10周年大秀《拾光極境》，以光影交錯的舞台設計搭配 60 套精緻訂製禮服。現場星光熠熠，金馬影后張榕容身著琥珀金魚尾單肩荷葉禮服現身，她也在秀後接受訪問，分享試穿時的真實心情，她笑說，因為試穿前有特別健身，「瘦了改小號」讓她心情特別好。





▲金馬影后張榕容身著琥珀金魚尾單肩荷葉禮服現身。（圖／記者湯興漢攝）



張榕容透露，這套禮服因羽毛裝飾顯得格外飄逸，意外感覺到溫暖，「其實比想像中還舒適」。單肩荷葉褶飾呼應優雅肩線，黑色層次線條突顯戲劇張力，再搭配手工鑽飾與鴕鳥毛細節，更添雍容華貴的氣場，成功成為全場矚目焦點。





▲整場大秀以「光影」為核心，展現品牌十年來的美學語言，黑與白的交織象徵力量與純淨 。（圖／品牌提供）

整場大秀以「光影」為核心，展現品牌十年來的美學語言，黑與白的交織象徵力量與純淨，層層羽毛、亮片與流蘇在舞台燈光下如花海般閃爍，呼應女性多元面貌的自信與優雅整體大秀。輕盈羽毛在燈光下宛如晨風拂過花海，與亮片交相輝映，S 型曲線延展的魚尾剪裁，結合水晶珠粒、手工刺繡與褶飾，將自信與優雅化為具象的華服詩篇。

而LinLi Boutique發表2025新款禮服，以「海底花園／Aqua Wonderland」為主題，推出白紗與晚禮服共計17套，加上15款設計頭紗和披肩配件，多物種的圖案、穿透的視覺效果打造絢爛奪目的作品，清新浪漫的氛圍令人耳目一新。

▲LinLi Boutique 公主澎裙型的「浪花的低語／Wisper of Waves」為本季最耗時耗工的款式。（圖／品牌提供）





▲短款禮服增添靈動性。（圖／品牌提供）