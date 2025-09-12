fb ig video search mobile ETtoday

張榕容瘦身有感「斜肩禮服改小」　看Jasmine Galleria10周年大秀

>

記者鮑璿安／台北報導

美國高級訂製禮服品牌 Jasmine Galleria 在台北文華東方盛大舉辦10周年大秀《拾光極境》，以光影交錯的舞台設計搭配 60 套精緻訂製禮服。現場星光熠熠，金馬影后張榕容身著琥珀金魚尾單肩荷葉禮服現身，她也在秀後接受訪問，分享試穿時的真實心情，她笑說，因為試穿前有特別健身，「瘦了改小號」讓她心情特別好。

▲▼JASMINE GALLERIA時尚秀，張榕容、林辰唏、李翊君、吳速玲、黃珮琪、木木林葦妮、 趙孟姿、王宇婕、譚以欣 Olivia、張棋惠、徐凱希等多名藝人時尚名媛出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼JASMINE GALLERIA時尚秀，張榕容、林辰唏、李翊君、吳速玲、黃珮琪、木木林葦妮、 趙孟姿、王宇婕、譚以欣 Olivia、張棋惠、徐凱希等多名藝人時尚名媛出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲金馬影后張榕容身著琥珀金魚尾單肩荷葉禮服現身。（圖／記者湯興漢攝）

張榕容透露，這套禮服因羽毛裝飾顯得格外飄逸，意外感覺到溫暖，「其實比想像中還舒適」。單肩荷葉褶飾呼應優雅肩線，黑色層次線條突顯戲劇張力，再搭配手工鑽飾與鴕鳥毛細節，更添雍容華貴的氣場，成功成為全場矚目焦點。

▲▼禮服 。（圖／品牌提供）

▲▼禮服 。（圖／品牌提供）

▲▼禮服 。（圖／品牌提供）

▲▼禮服 。（圖／品牌提供）

▲整場大秀以「光影」為核心，展現品牌十年來的美學語言，黑與白的交織象徵力量與純淨 。（圖／品牌提供）

整場大秀以「光影」為核心，展現品牌十年來的美學語言，黑與白的交織象徵力量與純淨，層層羽毛、亮片與流蘇在舞台燈光下如花海般閃爍，呼應女性多元面貌的自信與優雅整體大秀。輕盈羽毛在燈光下宛如晨風拂過花海，與亮片交相輝映，S 型曲線延展的魚尾剪裁，結合水晶珠粒、手工刺繡與褶飾，將自信與優雅化為具象的華服詩篇。

而LinLi Boutique發表2025新款禮服，以「海底花園／Aqua Wonderland」為主題，推出白紗與晚禮服共計17套，加上15款設計頭紗和披肩配件，多物種的圖案、穿透的視覺效果打造絢爛奪目的作品，清新浪漫的氛圍令人耳目一新。

▲LinLi Boutique 。（圖／品牌提供）

▲LinLi Boutique 公主澎裙型的「浪花的低語／Wisper of Waves」為本季最耗時耗工的款式。（圖／品牌提供）

▲LinLi Boutique 。（圖／品牌提供）

▲LinLi Boutique 。（圖／品牌提供）

▲短款禮服增添靈動性。（圖／品牌提供）

關鍵字：

時尚, 禮服, 大秀, 張榕容, Jasmine Galleria

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

友情降溫「5大徵兆」！訊息不回、心事不再分享

友情降溫「5大徵兆」！訊息不回、心事不再分享

最容易變心三大星座！TOP 1怕錯過更好的人　對於誘惑又很難抗拒 宋慧喬穿拖鞋也美翻！為愛牌FitFlop拍廣告　新款厚底亮片設計超可愛 舒淇當導演造型好帥　巧搭葫蘆珠寶更時髦 說出口就扣分！專家點名4句最傷人緣職場口頭禪 Lulu黃路梓茵私下超甜日系穿搭！多層次疊搭好會穿、Miu Miu包掛滿吊飾 就愛雙頭拉鍊大包！DIOR Voyage通勤族必備　全智賢用LV Express把旅行袋變日常 事情多到焦躁不安？「5個方法」讓你靜下心　請允許自己不完美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面