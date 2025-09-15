神戶風月堂清爽檸檬迎中秋　COVA濃郁巧克力流心登場

記者蔡惠如／綜合報導

隨中秋將近，多款異國風情禮盒也紛紛搶市，日本的神戶風月堂推出檸檬新口味，還有互動式包裝讓收禮者有小驚喜、香港半島酒店以「芒果布丁」入餅、義大利甜點世家 COVA 用擅長的巧克力增添月餅風味，各有特色。

▲風月堂月餅禮盒有巧思，玉兔會驚喜出現。（圖／各品牌提供）



神戶風月堂

日本百年銘菓神戶風月堂今年以「台灣限定互動式開盒驚喜包裝禮盒」為主打，外盒設計融入牡丹與玉兔奔月意象，消費者拉開腰封小卡即可觸發月兔「跳躍」的驚喜效果，兼具儀式感與趣味。禮盒內容包含法蘭酥與六款餅乾，口味涵蓋覆盆莓、紅茶、巧克力與草莓牛奶等，售價依組合不同從 480 元至 1,780 元不等。

今年也首度引進「瀨戶內檸檬風味系列」，包括檸檬迷你法蘭酥與綜合餅乾禮盒，價格自 420 元至 920 元，主打清爽酸甜的夏日果香。姊妹品牌 Lespoir 另推出「花卉綜合餅乾」雙盒組，強調花語設計與堅果奶油交融，售價 780 元。消費者可於 9／30 前於台北新光三越 A8 B2，或 9／19 前於台北忠孝 SOGO B2 快閃店選購。

半島酒店

半島酒店月餅系列以招牌迷你奶黃月餅最具代表性，2025 年新推出「迷你芒果布丁月餅」，靈感來自飯店經典甜品，將芒果與椰奶結合奶黃，4 入售價 1,498 元。另一款亮點是由米其林星級廚師鄧志強設計的「星廚月餅禮盒」，包含無花果蜜餞柑橘桂花核桃奶黃與夏威夷果仁桑椹奶黃兩種創新風味，8 入售價 5,998 元。

系列商品還有 8 入「奶黃與白蓮蓉」組合售價 2,198 元，以及「七星伴月禮盒」售價 3,198 元。全台銷售據點涵蓋台北遠東 SOGO 忠孝館、高雄漢神巨蛋等百貨快閃店，販售時間自 8／30 至 10／6，於官方網站及線上商店同步提供訂購服務。

COVA

來自米蘭的 COVA 今年以「金秋月圓之夜」為主題，首度在台推出月餅系列。代表作「流心巧克力奶黃月餅」以濃郁可可搭配香滑奶黃，4 入售價 1,480 元。系列另有「蛋黃白蓮蓉月餅」與「蔓越莓果仁月餅」，售價 4 入 1,480 元，並提供「自組禮盒」選項，4 入售價 1,520 元、8 入售價 3,040 元。

綜合禮盒組則一次收錄三種口味，8 入售價 2,980 元。所有產品可於 COVA 台北 101 旗艦店選購。