Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬

時尚中心 / 綜合報導

雖然不懂就問脆，但沒事滑脆也很危險，不知不覺就掉坑。法國品牌Longchamp應該多數人不陌生，但最近脆上大推的除了經典款，還有被網友暱稱「荔枝包」的冬季新款Le Foulonné，網友形容它「圓圓的一顆真的可愛死」、「每天通勤出場率100%」，還有人被容量驚豔，直呼「比想像中更能裝」，看得大家心癢難耐，恨不得立刻衝去靠櫃試背。

▲近期社群瘋傳「通勤神包」！Longchamp Le Foulonné (荔枝包)，憑藉簡約外型與高級皮革質感，引爆熱搜話題。（圖／翻攝自Threads）

不少網友還分享了自己的真實心得，有人直呼「這顆完全長在我審美上」，也有人笑稱「背帶孔洞多超貼心，小個子也能輕鬆駕馭」。更有人從小廢包轉戰 Le Foulonné，感嘆「實用＋耐看才是真理」，不只容量實在、大小剛好，低調的荔枝紋皮革也被讚是「日常必備的神包」，這些好評推坑，讓它瞬間從社群熱門話題，變成許多人清單裡的必收款。

▲留言區一片好評表示「水壺也放得下」、「秋冬新色更燒」、「孔洞多背法很多」，掀起討論熱潮。（圖／翻攝自Threads）

▲▼Le Foulonné 的新版本跳脫過去框架，以柔和圓潤的輪廓與品牌標誌性的粒面皮革打造出兼具結構與女性氣質的包款。（圖／品牌提供、翻攝自IG）





Le Foulonné冬季新版到底為什麼會一推出就成為討論度超高的爆款？外型一定是吸住第一眼的關鍵，圓弧輪廓跳脫框架，比起原本的方形包型更有特色，提把從包身向上延伸，讓整體乾淨俐落，弧形的圓潤感完全不受干擾，色調從黑、白到駝灰色、餅乾色、豆蔻黃、酸豆綠，都是充滿秋冬氣氛的色彩，但一點也不沉重；還有一個吸睛的細節，就是象徵馬術靈感的橢圓金屬扣環，除了點綴，還可以掛上吊飾增添個人風格。





▲ Longchamp LE FOULONNÉ 系列肩揹袋 XL 黑色與駝灰色。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

再來是實用，無論是附長背帶的手提包、尺寸較大的肩背包，容量都很足夠，大開口設計與內部隔層提升收納便利性，粒面牛皮觸感細膩，非常適合日常生活，是名副其實的「高顏值通勤包」，品牌創意總監Sophie Delafontaine說：「Le Foulonné系列自1978年誕生以來，一直以不同版本持續演進，我們始終致力於突顯皮革最真實的紋理。我特別喜歡這次重新設計的橢圓扣環細節，這是向馬術世界致意的巧思。 」





▲大陸女星李一桐以俐落毛呢無袖上衣搭配寬管牛仔褲，手提餅乾色 Le Foulonné 包款。（圖／翻攝自IG）





▲韓星鄭麗媛私服造型選擇黑色版本Le Foulonné 包款 。（圖／翻攝自IG）





▲LE FOULONNÉ 系列 手提包 S 酸豆綠色、白紙色、黑色。（圖／翻攝自官網）

既然討論度很高，表示一定有明星很懂包，早早開始使用，大陸女星李一桐、韓星鄭麗媛就是如此，李一桐以俐落毛呢無袖上衣搭配寬管牛仔褲，手提餅乾色Le Foulonné包，很簡單又很時髦，韓星鄭麗媛一身奶油白色洋裝，肩背黑色的Le Foulonné半月形單肩包，包包上還繫了一條絲巾，將日常穿搭升級得更精緻優雅。

Longchamp Le Foulonné不刻意強調品牌、沒有明顯的大Logo，正是巴黎女生最懂的時尚密語，低調卻充滿識別性，懂的就懂而且不退流行，網友還形容是「靜奢風的黑馬」、「喜歡大包不能錯過它的Hobo，喜歡斜背小包的它也有」，是推坑力量強大的秋冬神包。