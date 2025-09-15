喝錯恐傷身！營養師：「10大喝水壞習慣」你中了幾個？

▲喝錯方式其實會傷身。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

喝水其實也有學問，你明明有喝水卻還是經常口渴，甚至是身體出狀況嗎？營養師高敏敏提醒，其實你可能誤踩喝水壞習慣，快檢查看看你中了幾項？

#每天喝水<1000c.c卻不自覺



喝水不是有喝就好，若是水量喝不夠，腎臟長期缺水，易造成精神不佳、感冒、代謝緩慢、三高、痛風或經常有重複性的泌尿道染與泌尿道結石，建議記錄一整天喝水量，是否達到體重的3%～4%，記得隨身攜帶白開水，少量多次喝完最好。

#過量喝水以為很健康

電解質被稀釋易致低鈉血與低血鉀，腎臟過勞長期恐引發腎絲球硬化，建議一天喝水量不要超過體重的4%。

#身體必須限水卻大量喝水

若有心臟衰竭、肺水腫、肝硬化、慢性腎衰竭或洗腎或每日尿量已經明顯減少等情況 ，身體必須限水，若大量喝水恐會造成急性肺水腫。

#偏好特殊礦物質瓶裝水

天天喝富含過多電解質的瓶裝水，對於慢性腎衰竭的族群易造成腎臟負擔，建議可以以家中自來水可經簡單過濾、煮沸，當作主要飲水來源。

#起床第一杯水太晚喝

睡眠中仍會因尿液製造、呼吸與流汗而流失水分，水分流失會讓血液濃縮，若無即時補水，易增加清晨中風與心梗風險，早起前先坐床上喝250ml溫開水。

#怕跑廁所、刻意少喝

許多人因有糖尿病、攝護腺肥大或是退化導致頻尿問題，因怕麻煩而減少喝水，這樣會讓糖尿病或攝護腺等原有問題加速惡化，腎功能更快下降，建議無論有無症狀都要維持規律且足夠飲水。

#覺得冷就不想喝水

處在冷空氣下長時間不喝水，會使血液濃縮、黏稠度升高，不只增加腎臟負擔，也易造成中風、心肌梗塞。

#睡前喝很多水

睡前大量喝水會影響睡眠，失眠會減少抗利尿激素分泌，造成夜間頻尿與自律神經失調 不僅休息不足，代謝免疫失常，腎臟負擔也會加重。

#喝飲料代替水

長期用含糖飲料、碳酸飲料、加工茶飲等取代水，會造成利尿、腎臟負擔加重，甚至增加蛋白尿與代謝症候群風險。

#運動後狂灌水

運動、泡湯或腹瀉不只流失水分，還會流失鈉與鉀，此時狂灌水會稀釋電解質，尤其低鈉恐致頭痛、噁心，甚至昏迷與腦水腫，建議補水同時可以補充電解質，可選低糖運動飲料或少鹽白開水。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

.