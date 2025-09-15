裝修新手請避雷　5大錯誤讓你白花錢

▲裝潢新家是令人興奮的事，但有些地方要避免踩雷。（圖／pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

第一次裝修新家，很多人滿心期待，卻往往在細節上跌跤。設計師指出，新手最常犯的幾個錯誤，看似小事，卻會讓家裡住起來不舒服，白白花了冤枉錢。以下提醒特別適合首次裝修小白參考，記住了就能少踩坑。

錯誤一 沒量尺寸就急著買家具

有人一交屋就衝去家具店，看到喜歡的沙發或餐桌就下訂，但搬回家才發現尺寸不合。有設計師分享，她曾看過三人沙發硬塞在兩坪小客廳裡，結果人一坐下，茶几和走道全卡死，空間瞬間壓迫。正確做法是先丈量每個空間，甚至用紙膠帶在地上模擬家具大小，確定動線無阻，再決定要買什麼。

錯誤二 隨意上漆沒有統一配色

粉刷牆壁是許多新屋主最期待的事，但沒有整體規劃就亂上色，結果就是每個房間各說各話。想像一下，客廳是深藍色，廚房卻是粉紅色，臥室又跑去塗灰綠，走進家裡會像進入萬花筒。設計師提醒，最好先選定一個主色，搭配兩到三種輔助色，讓整個家看起來和諧流暢。

錯誤三 急著把家塞滿

新家空空的，很多人覺得一定要馬上佈置好才像家，於是一次買齊沙發、餐桌、床組，甚至連角落都硬要放櫃子。結果用沒多久就發現不是品質差，就是根本不合需求。設計師建議，先住進去一段時間，看看你最常在哪裡待著、需要什麼功能，再逐步添購。比如說，你可能發現自己常在餐桌工作，那就值得投資一張舒適的餐椅，而不是先買一堆裝飾櫃。

錯誤四 什麼都想自己來

DIY 的確能省下裝修費，但不是每件事都適合自己動手。像是鋪地板或安裝吊燈這類需要工具與經驗的工程，如果硬要自己做，不只耗時，還可能留下安全隱患。像是自己刷了牆，結果油漆不均、掉漆，最後還是花錢請師傅重做。設計師提醒，遇到不擅長的部分，可以先嘗試簡單 DIY，例如收納或擺設，其他涉及專業的工程交給專人反而更省錢省力。

錯誤五 改造速度太快

剛搬進新家時，大家常迫不及待想翻新浴室或廚房，但設計師提醒，最好先住上幾個月。因為很多感受只有在實際生活後才會出現，白天哪裡光線最好、哪個角落最常用、哪些地方其實根本不需要花大錢。有人一搬進去就急著把浴室打掉重做，結果花了一大筆，卻發現真正需要改善的其實是廚房的收納。慢下來觀察，才能讓投資更到位。