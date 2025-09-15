fb ig video search mobile ETtoday

裝修新手請避雷　5大錯誤讓你白花錢

>

▲▼裝潢,粉刷,油漆。（圖／pixabay）

▲裝潢新家是令人興奮的事，但有些地方要避免踩雷。（圖／pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

第一次裝修新家，很多人滿心期待，卻往往在細節上跌跤。設計師指出，新手最常犯的幾個錯誤，看似小事，卻會讓家裡住起來不舒服，白白花了冤枉錢。以下提醒特別適合首次裝修小白參考，記住了就能少踩坑。

▲客廳,空間,整理,收納,居家。（圖／unsplash）

錯誤一　沒量尺寸就急著買家具
有人一交屋就衝去家具店，看到喜歡的沙發或餐桌就下訂，但搬回家才發現尺寸不合。有設計師分享，她曾看過三人沙發硬塞在兩坪小客廳裡，結果人一坐下，茶几和走道全卡死，空間瞬間壓迫。正確做法是先丈量每個空間，甚至用紙膠帶在地上模擬家具大小，確定動線無阻，再決定要買什麼。

▲▼油漆師傅（圖／取自免費圖庫Pexels）

錯誤二　隨意上漆沒有統一配色 
粉刷牆壁是許多新屋主最期待的事，但沒有整體規劃就亂上色，結果就是每個房間各說各話。想像一下，客廳是深藍色，廚房卻是粉紅色，臥室又跑去塗灰綠，走進家裡會像進入萬花筒。設計師提醒，最好先選定一個主色，搭配兩到三種輔助色，讓整個家看起來和諧流暢。

▲ 房子,裝潢,客廳,西曬。（示意圖／翻攝Pexels）

錯誤三　急著把家塞滿 
新家空空的，很多人覺得一定要馬上佈置好才像家，於是一次買齊沙發、餐桌、床組，甚至連角落都硬要放櫃子。結果用沒多久就發現不是品質差，就是根本不合需求。設計師建議，先住進去一段時間，看看你最常在哪裡待著、需要什麼功能，再逐步添購。比如說，你可能發現自己常在餐桌工作，那就值得投資一張舒適的餐椅，而不是先買一堆裝飾櫃。

▲▼粉刷,油漆。（示意圖／Pixabay）

錯誤四　什麼都想自己來 
DIY 的確能省下裝修費，但不是每件事都適合自己動手。像是鋪地板或安裝吊燈這類需要工具與經驗的工程，如果硬要自己做，不只耗時，還可能留下安全隱患。像是自己刷了牆，結果油漆不均、掉漆，最後還是花錢請師傅重做。設計師提醒，遇到不擅長的部分，可以先嘗試簡單 DIY，例如收納或擺設，其他涉及專業的工程交給專人反而更省錢省力。

▲2025年居家趨勢「全色室Color Drenched Rooms」。（圖／unsplash）

錯誤五　改造速度太快 
剛搬進新家時，大家常迫不及待想翻新浴室或廚房，但設計師提醒，最好先住上幾個月。因為很多感受只有在實際生活後才會出現，白天哪裡光線最好、哪個角落最常用、哪些地方其實根本不需要花大錢。有人一搬進去就急著把浴室打掉重做，結果花了一大筆，卻發現真正需要改善的其實是廚房的收納。慢下來觀察，才能讓投資更到位。

關鍵字：

裝修, 新手, 錯誤, 省錢, 家居

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

8款換季短髮推薦！短髮中短髮趨勢一次看　自然捲、過渡期也好整理

8款換季短髮推薦！短髮中短髮趨勢一次看　自然捲、過渡期也好整理

為什麼越老越沒朋友？生活重心、價值觀改變　都是漸行漸遠關鍵

為什麼越老越沒朋友？生活重心、價值觀改變　都是漸行漸遠關鍵

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了 營養師曝喝豆漿健康好處　私藏「6款豆漿食譜」一次公開. 搶不到奈良美智金瓜石特展別氣餒　逾2億元真跡信義區免費參觀 我適合剪短髮嗎？依臉型選短髮長度　剪對一秒修飾臉型、減齡顯瘦 Lisa首登艾美獎紅毯變夢幻公主超仙！小天后賽琳娜LV訂製禮服氣勢十足 2025古裝陸劇3部必追　《折腰》狼兔CP熱度爆表、《桃花映江山》無冷場 星巴克9／17推「大杯以上買一送一」　85度C同天有黑糖珍珠第二杯半價

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面