跟毛孩一起逛書店！誠品園道店萌寵活動登場　教拍專業寵物照

▲誠品台中園道店推寵物主題活動。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品書店台中園道店自 9／19 至 10／12 舉辦「汪喵趴趴Go」主題展，邀請飼主帶著毛孩進店，一起參加系列活動。現場規劃逾 10 場與寵物相關的體驗，從導讀、寫真講座到浪犬認養，結合購物優惠，提供飼主與毛孩共享時光的新選擇。

誠品書店台中園道店是全台唯一寵物落地商場，誠品也號召飼主，打造全台首場「喵星語導讀秀」，9／27 由書店職人帶領讀者，一同朗讀以 8 萬個「Meow」字寫成的《Meow》語錄書，增添趣味互動。同時百萬訂閱 YouTube 頻道「黃阿瑪的後宮生活」創作者志銘與狸貓，也將於 9／21 現身，分享與多隻貓咪的日常相處經驗。

喜愛記錄毛孩日常的飼主，可選擇參加9／20 的「DOGFACE 寵物萌拍密技講座」，提供專業攝影技巧，現場設有小型攝影棚，示範如何捕捉寵物神情。此外9／28 則有導盲犬講座，揭示導盲犬從訓練到服務的過程，讓參與者了解牠們在協助視障者生活中的角色。

活動期間也攜手中途單位「浪浪別哭」及「台灣攜旺浪犬教育協會」設置浪犬認養專區，並舉辦「浪犬聽你讀」活動，邀請小朋友與訓練犬一同閱讀，藉由互動體驗傳遞動物教養與責任意識。

除了互動體驗，現場也準備千件寵物選品，9／19 至 10／12，誠品會員單筆消費滿 888 元贈 100 元電子抵用券，滿 1,688 元可再獲汪喵壓克力夾或寵物摺疊碗等周邊，數量有限隨機贈送。

▲京站9.20-9.29Q 卡友憑單筆滿 10000 元之京站發票即可兌換綠藤生機 auscentic 護膚蜜 100ml(限量 50 份，每人每卡限兌換乙份)；SABON單筆滿4800元，贈沐浴油50ml+護手霜10ml。（圖／業者提供）

台北京站時尚廣場推出年度秋季購物活動《今夜，我的主場》，結合購物優惠與現場互動，鎖定 Q 卡友群體。從9／20 至 9／21 與 9／26 至 9／29，於全館當日累積消費滿 5,000 元即可獲得 500 元抵用券，活動期間還有 SPA、護膚及美甲等滿額體驗禮，主打邊逛邊享受自我寵愛。

▲京站SAMO ONDOH指定包款55折起。（圖／業者提供）

館內多家品牌配合推出限定優惠或活動，包括髮品品牌 Caprille 將於 9／26 舉辦見面會，邀請主持人派翠克與演員蕭子墨與消費者互動；韓國包款品牌 SAMO ONDOH 指定商品 55 折起；巴西女鞋 PICCADILLY 購買滿 3,300 元現折 300 元；RIM BY JINS 配鏡再升級日本製功能型鏡片。其他如歐舒丹（L’OCCITANE）、SABON 與礦物彩妝品牌 Rachel Wine 也推出預約體驗或滿額贈禮。

除了購物優惠，京站也安排多項互動活動。9／20 至 9／29，卡友身著紅、黃、藍、綠其中一色並於館內指定藝術裝置拍照打卡，即可兌換限量美妍禮。單筆滿 8,000 元可兌換指定美甲服務，滿 10,000 元則能獲得綠藤生機護膚蜜或 DOLL SPA 舒壓課程。VIP 卡友於 9／20 至 9／21 單筆消費滿 5,000 元，還可獲得館內咖啡館套餐兌換券。