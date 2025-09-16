蜜柑站長生乳捲超萌登場　鮮橘果香口味鎖定寵物族

▲亞尼克與高雄捷運人氣貓咪「蜜柑站長」合作，推出限量生乳捲與周邊萌翻天。（圖／各業者）

記者蔡惠如／綜合報導

跨界聯名從甜點延伸到廚房調味，亞尼克近期與高雄捷運人氣貓咪「蜜柑站長」合作，推出限量生乳捲與周邊，HOHOS 找來世界麵包冠軍與台北咖啡館打造節慶禮盒，丸莊醬油則再度攜手霹靂布袋戲推出葉小釵聯名醬油。三家業者各自鎖定不同族群，除了限定數量與特色包裝，也搭配快閃活動與優惠，讓粉絲們好好收藏。

甜點品牌亞尼克近期找來高雄捷運的「貓界天王」蜜柑站長合作，把貓咪元素直接搬上生乳捲，推出新品「元氣蜜柑生乳捲」以四季春茶香蛋糕搭配北海道奶霜，裡頭捲入橙片、橘乾與果泥，一口咬下能吃到鮮橘的清爽果香。蛋糕體還烙印蜜柑站長圖樣，甜點瞬間變超萌。

9／17 起全台門市與官網限量販售，18 公分售價 565 元，當天在高捷中央公園站還有限定百元生乳捲與試吃活動，貓奴和甜點控一起出發吧。

炎亞綸自創品牌 HOHOS 找來世界麵包冠軍詹玠倫合作，主打精緻視覺，結合金箔紅烏龍蛋黃酥與芋泥流心酥，推出「冠軍雙月典藏版」八入禮盒，售價 1,280 元；另一款「梨花酥」將鳳梨花果乾融入鳳梨酥，六入 590 元、八入 790 元，兼具視覺與口感。

品牌也與台北 KOSHI CAFE 推出聯名費南雪，十入 750 元，口味包含芝麻覆盆莓、伯爵茶與橙皮等。9／15 至 10／6 在 SOGO 忠孝館快閃，現場購買享 98 折至 93 折優惠，還沒找到屬意中秋禮盒，不妨去嚐鮮一下。

聯名風潮也吹進廚房。丸莊醬油再度攜手霹靂布袋戲，以「葉小釵」為主角推出聯名款，採用黑豆缸釀 180 天後調和黃豆醬油，300ml 售價 300 元，首波限量 150 瓶於誠品西門快閃開賣，10 月中起將陸續上架其他通路，限量2,000 瓶。

另有「正道三台柱」套組，把素還真、一頁書、葉小釵三角色集合，套組售價 900 元、官網預購價 688 元，限量 1,000 套，兩組以上免運。對布袋戲迷來說，這次不只是調味品，也是能放進收藏櫃的限定品。