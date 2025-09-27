10款人氣定妝噴霧推薦！從控油到提亮　穩住妝容一整天

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

夏天一到底妝就很難撐住，不是出油脫妝、就是乾到卡粉，這時候讓妝容維持一整天的定妝噴霧就很重要！這次整理了10款熱門定妝噴霧，從控油到提亮，幫你穩住妝容、還原剛上妝的清新感！

定妝噴霧怎麼選、怎麼噴才有效？



定妝噴霧就像是最後一道妝容的「保護膜」，在妝後噴可以鎖妝定型、避免脫妝浮粉，常見的有兩大類：

1、控油型：添加控油粉末或皮脂調節成分，適合油肌或夏季使用。

2、持妝型：成膜技術能延長妝容壽命、抗汗抗摩擦，是混合肌與長效妝容首選。

怎麼噴最平均？



距離臉部約20～30公分大概一臂長的距離，搭配X型＋T型的噴法最均勻，噴完後不要立刻拍乾讓噴霧自然風乾成膜，就能真正達到定妝效果。

各類膚質選購Tips：



油肌／混合肌：選擇控油＋成膜型，霧面效果佳。

乾肌／敏感肌：選擇無酒精成分的產品，避免緊繃乾癢。

持妝力需求高：可找標榜抗汗／長效鎖妝的款式。

以下盤點10款熱門好評的定妝噴霧，從控油到持妝亮膚，各種膚質與妝感需求一次滿足！

1、NARS 裸光超持久亮顏定妝噴霧



這款定妝噴霧不含酒精、防腐劑，敏感肌也可以使用，水感細緻噴霧瞬間在肌膚上成膜，能把底妝牢牢鎖住，從早到晚都不怕脫妝！12小時服貼不浮粉，16小時依舊持色透亮、不暗沉。內含海洋微藻和馬齒莧萃取，能啟動雙向補水防禦不只向內補水，還能向外築起保護膜，讓肌膚整整24小時都維持水潤透亮，妝感自然帶光澤。

▲NARS 裸光超持久亮顏定妝噴霧 90ml NT$1,300。



2、LAURA MERCIER 鎖妝柔霧定妝噴霧



大家還記得權恩妃在Waterbomb音樂節上討論度超級高的定妝噴霧嗎？現在同款台灣也買得到了！LAURA MERCIER 推出品牌首款「空氣驅動」連續噴霧式定妝神器，讓妝容一噴即鎖、完美持續24小時，這款定妝噴霧結合了Ectoin天然防護因子可以抵禦溫差、污染與藍光，搭配玻尿酸與法國礦泉水，讓全日補水卻不乾澀、百合萃取舒緩肌膚，全方位打造防暈、防沾、防脫妝、防水的無瑕底妝，而且噴上質地超輕盈、不緊繃也不黏膩，妝容就像剛畫好一樣完美清新。

▲LAURA MERCIER 鎖妝柔霧定妝噴霧，100ml NT$1,580。

3、MAKE UP FOR EVER 超光肌控油定妝噴霧

這款在社群上被暱稱「黑特霧」的控油神器，油肌、混合肌都很適合，採用微米細緻噴霧與液態蜜粉技術，一噴能瞬間形成柔焦霧光妝效、24小時控油長效定妝。隱形白色控油粉末還可以改善肌膚油水平衡，讓妝容不脫不黯淡。

▲MAKE UP FOR EVER 超光肌控油定妝噴霧，100ml NT$1,200。

3、ORBIS 透妍定妝噴霧

日本彩妝品牌ORBIS強勢回歸的限量透妍定妝噴霧，主打雙層美容水持妝配方結合保濕與定妝功能，無油、無香料、不卡粉，打造水霧光澤肌，透妍的這款定妝噴霧主打迅速成膜、貼合底妝，防脫妝的同時也能維持肌膚潤澤。

▲ORBIS 透妍定妝噴霧，50ml NT$550。

4、高絲 美顏定格持粧噴霧PLUS（沁檸薄荷）

因為奶油肌妝感在小紅書上紅一陣子的高絲經典持粧噴霧，這次推出沁檸薄荷款！清新柑橘香中帶薄荷微涼感，在定妝的同時還能舒緩肌膚、提振感官，非常適合油肌使用，Plus配方更強化持妝效果，夏日使用能讓妝容更穩定。

▲高絲 美顏定格持粧噴霧PLUS（沁檸薄荷），80ml NT$360。

5、媚比琳 搖搖定妝膠

媚比琳這款獨特瓶身設計需要「搖一搖」將定妝膠與水分均勻混合後噴灑，持久極細雙效還擁有奈米輕霧細緻噴頭，超細羽霧能鎖住妝感，輕盈透明質地兼具定妝與保濕是乾肌的第一選擇，小巧的造型非常方便攜帶，是外出補妝的良伴。

▲媚比琳 搖搖定妝膠，50ml NT$499。

6、歌劇魅影 鎖妝盾牌噴霧

在小紅書上都稱這款定妝噴霧為「焊妝盾牌噴霧」，主打鎖住妝感、快速形成隱形保護膜、極速鎖力，還能拉長妝容的黃金時刻高達12小時，下班約會也能讓人一眼驚艷，有效抵禦汗水與油脂，75ml的輕巧瓶身適合日常使用。

▲歌劇魅影 鎖妝盾牌噴霧，75ml NT$1,200。

7、1028 Oil Block! 超控油瞬霧定妝噴霧

專為油肌打造的「一噴瞬霧」神隊友！這款定妝噴霧主打極細微米噴霧設計，能均勻包覆全臉、不留死角，搭配雙重控油配方，一噴秒速成膜、瞬間柔焦毛孔與小瑕疵，讓妝容瞬間轉為霧面質感，一整天都清爽不泛油、不脫妝。

▲1028 Oil Block! 超控油瞬霧定妝噴霧，60ml NT$360。

8、Fixx 定妝噴霧 粉色經典款

韓國Olive Young必買彩妝之一的Fixx定妝噴霧，是韓妞化妝包裡一定會有的產品！由韓國人氣品牌So Natural出品，這款經典款噴霧強調全天候持妝、控油防汗！粉色瓶身蘊含清新花香，適合各種膚質使用，讓妝容一噴定型不脫粉。

▲Fixx定妝噴霧 粉色經典款，75ml NT$699。

9、柏瑞美 後臺保濕定妝噴霧

小紅書爆款、定妝界的ACE，柏瑞美這款專為「專業棚拍調光」設計的後臺噴霧深受攝影與彩妝師喜愛，強調高效保濕與透亮效果，噴霧質地溫和、迅速成膜不黏膩，讓妝容在強燈下依然服貼無瑕。

▲柏瑞美 後臺保濕定妝噴霧，100ml NT$439。

