BTS師弟團Cortis年均17歲！無袖穿搭太青春　忙內安乾鎬被封新世代顏霸

當K-POP圈還在探索第五代男團的可能性時，BigHit已經端出他們的秘密武器全新五人男團Cortis！

Cortis這個以「HYBE繼BTS、TXT後的第三組男團」為號召，在2025年8月18日正式出道的新人團體，從先行單曲〈GO!〉、〈What You Want〉、〈FaSHioN〉陸續橫掃社群與音源榜單，出道首週便創下超過24萬張EP銷售成績，成為來勢洶洶的現象級新人！

▲CORTIS（韓語：코르티스）是韓國BIGHIT MUSIC於2025年推出的男子團體，5名成員包括JAMES、JUHOON、MARTIN、SEONGHYEON、KEONHO，並由MARTIN擔任隊長。

「CORTIS」團名源自英語片語Color Outside the Lines，代表團員跳脫傳統、拒絕被定義的自由靈魂，五人從出道前便已備受矚目，包括來自韓加混血的隊長Martin，年紀17歲的他已經是公司內的音樂製作人身分；曾在台灣成長的港泰混血James（趙雨凡）是年紀最長的大哥；嚴成玹在練習生時期就被公認實力最強，也參與多首歌曲創作；兒童模特兒出身的金主訓是隊內顏職擔當；忙內安乾鎬則是被稱為「小車銀優」，游泳隊出身擁有不符年紀的結實身材，五人五色組合成今年的怪物新人團。

▲BTS師弟團Cortis是南韓Bighit Music（HYBE子公司）在Tomorrow X Together出道後，時隔6年才推出的5人男團，果然出道後立即引起強大旋風，忙內團員安乾鎬更是有新一代顏霸稱號。

無論是音樂或時尚風格，Cortis都帶有強烈的街頭風格底蘊，同時融合青春感與實驗性，從IG宣傳照和音樂錄影帶中，可以看到他們的風格不追求極度華麗或精緻，而是以自由混搭、獨立個性為主調，營造出不被框架限定的青春能量，官方IG其中最常出現的穿搭單品，絕對是弟弟們大露手臂線條的無袖背心，詮釋他們在這個夏天帶來的青春活力！跟著本篇介紹看Cortis的夏日無袖穿搭！

Cortis的夏日無袖穿搭盤點介紹：

Cortis少年感無袖穿搭

忙內安乾鎬以簡約塗鴉設計的無袖背心，搭配抓破牛仔褲，露出精瘦手臂線條 ，烘托團內最小的純真少年感。

嚴成玹穿著拉鍊針織背心，上面的獎章裝飾洩露讓人一笑的幽默感，不過俐落設計依然讓針織衫充滿帥氣感。

安乾鎬另一件文字圖案的無袖上衣，僅在袖口做了做舊設計（不排除是造型師剪刀手的成果），就多了一些成熟氛圍，搭配潑漆設計牛仔褲，很符合團體的街頭帥氣風格。

James穿著披頭四成員保羅麥卡尼的巡演T，致敬自己的音樂偶像，示範一件簡單的偶像週邊，或者常見的電影圖T、音樂圖T就能穿出個人品味與個性。

嚴成玹的另一套無袖造型則善用配件打造出完整Look，風格強烈的皮革背心，搭配皮革長手套、皮革獵人帽，讓人看見清新男孩充滿時尚玩心的另一面。

金主訓用白色圖T搭配粉紅色拉鍊背心，繽紛的色彩運用強調少年感、街頭態度，粉嫩色系的精緻五官相得益彰！

金主訓穿的另一件無袖上衣更讓人眼睛一亮！極簡的白色背心用五顏六色的筆寫滿塗鴉話語，像是學生畢業簽制服的傳統，青春氣息滿載。

嚴成玹用白背心打底，搭配黑色工裝風格背心、灰色迷彩褲打造嘻哈造型，造型亮點無疑是手臂上的皮革扣環，把視覺焦點都放到了手臂上。

隊長Martin運用疊穿的針織上衣作為本日的造型，而隨性捲袖的白色打底也為他增添了少年不羈的青春氣息。

