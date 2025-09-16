fb ig video search mobile ETtoday

飲控吃「作弊餐」重啟代謝開關　營養師傳授４招教你不發胖

▲減重卡關可吃作弊餐，幫助打破停滯期。

記者曾怡嘉／台北報導

減重減到卡關怎麼辦？營養師高敏敏建議可以吃一頓作弊餐，幫助重新開啟代謝開關，幫助打破停滯期。

什麼是作弊餐呢？營養師高敏敏進一步解釋，因為長期飲控會創造熱量赤字，但是如果一直吃太少，身體會認為真的缺糧，進而進入省電模式，於是開始減速代謝，便默默開始囤積脂肪。

而這時候就是作弊餐出馬的好時機，拉高熱量來騙騙身體並沒有缺糧，幫助重新開啟代謝開關，幫助促進新陳代謝，除此之外，作弊餐還能提升內心滿足感，飲控之餘合理安排聚餐，偶爾放縱一下才會有動力撐下去。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

那麼如何吃作弊餐才正確？營養師教你4招不失控。

#選中午吃最剛好

中午的時候代謝較高，晚餐吃反而容易囤脂。

#熱量可比平時多500-800卡左右

一頓作弊餐的熱量，可比平時多500-800大卡左右。

#照順序吃較不怕爆卡

先吃肉或蔬菜，最後吃澱粉，幫助穩定血糖波動。

#吃的時候不要有罪惡感

盡量把心情放輕鬆，放開來吃，細嚼慢嚥很重要。

營養師高敏敏最後也提醒，作弊餐不是「報復性吃到飽」而是「有規劃的放鬆日」，攝取熱量不是無上限，也要盡量選擇天然的蛋白質和碳水化合物，用對方法也能吃開心又不怕胖。

減重, 營養師, 作弊餐, 代謝, 新陳代謝

