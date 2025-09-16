睡不好就要找對方法！60分鐘頭部釋壓讓你安穩入眠

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

現代人普遍都有睡不好的問題，雖然身體已經很累，但是腦子就是停不下來，近期就有不少厲害的療程或是單品，不僅可以透過專業的手技幫忙放鬆，也可以用香氛輔助，讓自己能夠安穩入眠。

＃東森自然美 頭等舒壓好眠SPA

針對現代上班族用腦過度、日夜顛倒的狀態，以SPA起家的東森自然美打造頭等舒壓好眠課程，專門針對頭部穴位按摩舒壓，快速放鬆身體疲憊感，同時也有助於舒緩肩頸緊繃狀態，更運用遠紅外線陶瓷技術、芳香精油療法，從嗅覺到觸覺全面解壓，僅僅60分鐘就可以換來更好的休息品質。

＃ANOTHER LAND 開啟勿擾枕巾噴霧，售價1050元

由新加坡設計師Jackson Tan與台灣保養專家李昆霖跨界打造的ANOTHER LAND，透過充滿藝術感的視覺與舒適有效的質感，融入每個人的生活日常，其中，開啟勿擾枕巾噴霧絕對是失眠人必備好物，選用100％純精油調香，包含珍貴的印度乳香、真正薰衣草、佛手柑、苦橙葉，能夠讓人聞到味道就可以徹底放鬆，一夜好眠。

＃VCool α-Cedrol雪松醇睡眠噴霧，售價1300元

2024年以髮品首次亮相的VCool在日前首度推出α-Cedrol雪松醇睡眠噴霧，透過天然來源的「α–Cedrol 雪松醇」成分，可以調節身心平衡，達到放鬆的狀態，更被譽為是「大自然的哄睡師」，包含：靜謐森林、恬然夢境的兩種香氣，可以按照自己的喜好來挑選，在睡前使用更可以幫助釋放壓力。