紐約時裝周／秦嵐逆齡狀態看秀！Tory Burch美式運動風、MK輕奢包款出爐

記者鮑璿安 ／綜合報導

2026春夏紐約時裝周如火如荼展開，快速為大家揭示了下一季的流行風向，設計師品牌Tory Burch 以全新視角演繹美式運動風，為秀場注入一股輕鬆活潑的美感，品牌代言人秦嵐也親臨現場看秀製造話題。而Michael Kors則展現輕奢質感，為這季趨勢打下鮮明印記。





▲Tory Burch 本季以「柔美與力量的對比」為靈感軸心，透過解構美式運動風，打造更貼近現代女性多面樣貌的衣櫥 。（圖／品牌提供）



Tory Burch 本季以「柔美與力量的對比」為靈感軸心，透過解構美式運動風，打造更貼近現代女性多面樣貌的衣櫥。系列亮點包括靈感來自創辦人父親的滾邊西裝外套、低腰皮裙、壓皺黏纖與仿舊絲綢等混合材質，配上珍珠、珠飾與鉤針編織包袋，堆疊出精緻但不造作的層次感。包款主軸則是品牌於2018年首次推出的Lee Radziwill ，本季以更為輕盈俐落的姿態強勢回歸，其中部分款式中融入了金屬提把或珠飾細節。Romy 水桶包則以仿舊皮革呈現，鏈條網袋與鉤針編織包款演繹輕鬆隨性的時尚態度。





▲秦嵐身穿同色系絨面斜肩洋裝，搭配Tory Burch經典 Lee Radziwill 包款麂皮版本 。（圖／品牌提供）

現場焦點之一即為品牌代言人秦嵐，她身穿同色系絨面斜肩洋裝，搭配Tory Burch經典 Lee Radziwill 包款麂皮版本，呼應品牌本季以「仿舊皮革」為核心的皮件設計美學，展現出內斂大地色的優雅張力。她簡潔俐落的黑短髮造型、金屬流蘇耳環與柔和妝容，為品牌風格注入當代知性氣質。





▲Michael Kors Collection 則聚焦於「Earthly Elegance 質樸優雅」的主題 。（圖／品牌提供）



而本季 Michael Kors Collection 則聚焦於「Earthly Elegance 質樸優雅」的主題，在紐約 Chelsea 的 Terminal Warehouse 登場，場景以陶土牆、仙人掌與木質裝置打造，模擬設計師海邊度假宅邸的自然氛圍。設計重點聚焦於能隨風舞動的流線剪裁，例如睡衣風襯衫、紗籠裙與開襟罩袍等單品，以米白、枝木棕與沙漠玫瑰粉等色調呼應夏季陽光與海灘。配件部分則大量使用手工皮革包、鏤空麂皮與低調閃片，展現一種「輕盈奢華」的旅行感。