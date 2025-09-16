fb ig video search mobile ETtoday

紐約時裝周／秦嵐逆齡狀態看秀！Tory Burch美式運動風、MK輕奢包款出爐

>

記者鮑璿安 ／綜合報導

2026春夏紐約時裝周如火如荼展開，快速為大家揭示了下一季的流行風向，設計師品牌Tory Burch 以全新視角演繹美式運動風，為秀場注入一股輕鬆活潑的美感，品牌代言人秦嵐也親臨現場看秀製造話題。而Michael Kors則展現輕奢質感，為這季趨勢打下鮮明印記。

▲▼ 紐約時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 紐約時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 紐約時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 紐約時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 紐約時裝周 。（圖／品牌提供）

▲Tory Burch 本季以「柔美與力量的對比」為靈感軸心，透過解構美式運動風，打造更貼近現代女性多面樣貌的衣櫥 。（圖／品牌提供）

Tory Burch 本季以「柔美與力量的對比」為靈感軸心，透過解構美式運動風，打造更貼近現代女性多面樣貌的衣櫥。系列亮點包括靈感來自創辦人父親的滾邊西裝外套、低腰皮裙、壓皺黏纖與仿舊絲綢等混合材質，配上珍珠、珠飾與鉤針編織包袋，堆疊出精緻但不造作的層次感。包款主軸則是品牌於2018年首次推出的Lee Radziwill ，本季以更為輕盈俐落的姿態強勢回歸，其中部分款式中融入了金屬提把或珠飾細節。Romy 水桶包則以仿舊皮革呈現，鏈條網袋與鉤針編織包款演繹輕鬆隨性的時尚態度。

▲▼ 紐約時裝周 。（圖／品牌提供）

▲秦嵐身穿同色系絨面斜肩洋裝，搭配Tory Burch經典 Lee Radziwill 包款麂皮版本 。（圖／品牌提供）

現場焦點之一即為品牌代言人秦嵐，她身穿同色系絨面斜肩洋裝，搭配Tory Burch經典 Lee Radziwill 包款麂皮版本，呼應品牌本季以「仿舊皮革」為核心的皮件設計美學，展現出內斂大地色的優雅張力。她簡潔俐落的黑短髮造型、金屬流蘇耳環與柔和妝容，為品牌風格注入當代知性氣質。

▲▼ 紐約時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 紐約時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 紐約時裝周 。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors Collection 則聚焦於「Earthly Elegance 質樸優雅」的主題 。（圖／品牌提供）

而本季 Michael Kors Collection 則聚焦於「Earthly Elegance 質樸優雅」的主題，在紐約 Chelsea 的 Terminal Warehouse 登場，場景以陶土牆、仙人掌與木質裝置打造，模擬設計師海邊度假宅邸的自然氛圍。設計重點聚焦於能隨風舞動的流線剪裁，例如睡衣風襯衫、紗籠裙與開襟罩袍等單品，以米白、枝木棕與沙漠玫瑰粉等色調呼應夏季陽光與海灘。配件部分則大量使用手工皮革包、鏤空麂皮與低調閃片，展現一種「輕盈奢華」的旅行感。

關鍵字：

時裝周, 流行趨勢, 紐約, ToryBurch, MichaelKors

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

愛挑戰別人底線的三大星座！TOP 1根本踩線大師　認為越界才能看清對方

愛挑戰別人底線的三大星座！TOP 1根本踩線大師　認為越界才能看清對方

感情背叛有跡可循？易出軌「5種人格特質」早該發現端倪

感情背叛有跡可循？易出軌「5種人格特質」早該發現端倪

8款換季短髮推薦！短髮中短髮趨勢一次看　自然捲、過渡期也好整理

8款換季短髮推薦！短髮中短髮趨勢一次看　自然捲、過渡期也好整理

為什麼越老越沒朋友？生活重心、價值觀改變　都是漸行漸遠關鍵 用眼過度霧茫茫？5款「護眼食物」多吃　藍莓、鮭魚都上榜 星巴克9／17推「大杯以上買一送一」　85度C同天有黑糖珍珠第二杯半價 《天作之合》10清醒金句：婚姻本來就是一場生意交易，一直都是 最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折 戀愛長跑感情越來越淡？3方法找回最初的悸動 蔡依林歡度45歲生日　暖謝粉絲極致應援讓她無比受寵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面