50歲謝金燕還是髮量王者！18個養髮秘訣一次分享　少吃三類型食物

▲謝金燕。（圖／取自 jeanniehsieh___bbb IG，下同）

圖文／CTWANT

謝金燕說自己從小就是髮量王者從來不需髮片，甚至因為髮量太多無法帶假髮，但在年輕奮鬥爬坡期也因壓力太大狂掉髮，當她意識到這問題就即時更正，學習釋放壓力加上吃夠營養及對的養護方式，還有絕對不做會掉頭髮的行為，之後確實保養得不錯！趕快來看看「髮量王者」謝金燕分享容易做錯的習慣，來檢視自己錯了多少個。

1.洗頭前要先梳頭不然洗髮過程中會掉更多頭髮。

2.洗頭時要把頭髮完全浸濕才行。

3.洗髮乳要在手中搓成泡泡之後，再放到髮中切記勿直接擠在頭皮上會掉髮。

4.不可用指甲洗頭會抓傷毛囊，要用指腹輕輕按摩頭皮。

5.擦乾頭髮，切勿把毛巾放頭上亂搓會掉髮的，正確是用按壓的方式。

6.洗完頭要馬上吹乾，頭髮包裹住的溫度與濕度給了細菌在毛囊最活躍的環境，不要給細菌在你頭上開party的機會，一旦party結束，你就要跟你的頭髮說拜拜了，至少要吹乾頭皮。

7.不要頭髮沒乾就躺下睡覺，濕髮跟枕頭摩擦頭髮會斷裂易掉。

8.頭髮打結要用對的梳子或用潤髮乳洗開它，不要硬拉硬梳，年紀越大毛囊功能越衰退，多掉幾次以後可能就不長了。

9.不建議天天洗頭，約莫三天是比較好，天天洗會破壞天然油脂變得乾燥敏感，可以按季節、髮質、環境調整，太乾太油都是會掉髮的。

10.要定期更換髮流分邊，常撥的那邊會掉髮的。

11.勿長時間戴帽子，悶著不透氣毛囊不健康易掉髮。

12.不可過度染燙，過度拉扯、綁髮過緊或長期用髮捲都會掉髮。

13.長期處於高壓環境、手術、疾病、生產等因素都會造成大量毛囊在瞬間進入休止期而掉髮。

14.營養不良，頭髮主要成分是蛋白質，缺乏會導致生長緩慢易斷裂，毛囊新陳代謝很快，細胞需要更多的營養素來維持正常的生長週期。

15.不可快速減肥，營養不良也會快速掉髮。

16.少吃沒煮熟生雞蛋、油炸類、高脂肪西式飲食，多吃地中海飲食豐富蔬果、海鮮及黃豆代替紅肉。

17.掉髮要多吃蛋白質、鋅、維生素B群、鐵、維他命C。

18.多吃黑芝麻、黑豆、黑木耳補黑色素對抗白髮問題，白髮在大多數情況下是不可逆的，但若因壓力、營養缺乏或疾病引起則有機會改善，新長出的頭髮可能恢復黑色。但針對年齡增長或遺傳造成的白髮目前沒有根治方法，只能透過染髮或從生活習慣飲食調整來減緩生長速度。

延伸閱讀

▸ 老翁步履蹣跚過馬路！女駕駛好心攙扶 下秒慘遭賞巴掌「眼鏡打飛落地」

▸ 阿伯躲太陽機車竟停路中央陰影處 遭嗆：怕曬太陽不要出門

▸ 原始連結