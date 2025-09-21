fb ig video search mobile ETtoday

50歲謝金燕還是髮量王者！18個養髮秘訣一次分享　少吃三類型食物

>

羨慕到爆～50歲謝金燕還是髮量王者！18個養髮秘訣一次分享，少吃「這三類型食物」比狂擦生髮水更有效

▲謝金燕。（圖／取自 jeanniehsieh___bbb IG，下同）

圖文／CTWANT

謝金燕說自己從小就是髮量王者從來不需髮片，甚至因為髮量太多無法帶假髮，但在年輕奮鬥爬坡期也因壓力太大狂掉髮，當她意識到這問題就即時更正，學習釋放壓力加上吃夠營養及對的養護方式，還有絕對不做會掉頭髮的行為，之後確實保養得不錯！趕快來看看「髮量王者」謝金燕分享容易做錯的習慣，來檢視自己錯了多少個。

羨慕到爆～50歲謝金燕還是髮量王者！18個養髮秘訣一次分享，少吃「這三類型食物」比狂擦生髮水更有效

1.洗頭前要先梳頭不然洗髮過程中會掉更多頭髮。

2.洗頭時要把頭髮完全浸濕才行。

3.洗髮乳要在手中搓成泡泡之後，再放到髮中切記勿直接擠在頭皮上會掉髮。

4.不可用指甲洗頭會抓傷毛囊，要用指腹輕輕按摩頭皮。

5.擦乾頭髮，切勿把毛巾放頭上亂搓會掉髮的，正確是用按壓的方式。

羨慕到爆～50歲謝金燕還是髮量王者！18個養髮秘訣一次分享，少吃「這三類型食物」比狂擦生髮水更有效

6.洗完頭要馬上吹乾，頭髮包裹住的溫度與濕度給了細菌在毛囊最活躍的環境，不要給細菌在你頭上開party的機會，一旦party結束，你就要跟你的頭髮說拜拜了，至少要吹乾頭皮。

7.不要頭髮沒乾就躺下睡覺，濕髮跟枕頭摩擦頭髮會斷裂易掉。

8.頭髮打結要用對的梳子或用潤髮乳洗開它，不要硬拉硬梳，年紀越大毛囊功能越衰退，多掉幾次以後可能就不長了。

9.不建議天天洗頭，約莫三天是比較好，天天洗會破壞天然油脂變得乾燥敏感，可以按季節、髮質、環境調整，太乾太油都是會掉髮的。

10.要定期更換髮流分邊，常撥的那邊會掉髮的。

羨慕到爆～50歲謝金燕還是髮量王者！18個養髮秘訣一次分享，少吃「這三類型食物」比狂擦生髮水更有效

11.勿長時間戴帽子，悶著不透氣毛囊不健康易掉髮。

12.不可過度染燙，過度拉扯、綁髮過緊或長期用髮捲都會掉髮。

13.長期處於高壓環境、手術、疾病、生產等因素都會造成大量毛囊在瞬間進入休止期而掉髮。

14.營養不良，頭髮主要成分是蛋白質，缺乏會導致生長緩慢易斷裂，毛囊新陳代謝很快，細胞需要更多的營養素來維持正常的生長週期。

15.不可快速減肥，營養不良也會快速掉髮。

羨慕到爆～50歲謝金燕還是髮量王者！18個養髮秘訣一次分享，少吃「這三類型食物」比狂擦生髮水更有效

16.少吃沒煮熟生雞蛋、油炸類、高脂肪西式飲食，多吃地中海飲食豐富蔬果、海鮮及黃豆代替紅肉。

17.掉髮要多吃蛋白質、鋅、維生素B群、鐵、維他命C。

18.多吃黑芝麻、黑豆、黑木耳補黑色素對抗白髮問題，白髮在大多數情況下是不可逆的，但若因壓力、營養缺乏或疾病引起則有機會改善，新長出的頭髮可能恢復黑色。但針對年齡增長或遺傳造成的白髮目前沒有根治方法，只能透過染髮或從生活習慣飲食調整來減緩生長速度。

羨慕到爆～50歲謝金燕還是髮量王者！18個養髮秘訣一次分享，少吃「這三類型食物」比狂擦生髮水更有效

延伸閱讀
老翁步履蹣跚過馬路！女駕駛好心攙扶　下秒慘遭賞巴掌「眼鏡打飛落地」
阿伯躲太陽機車竟停路中央陰影處　遭嗆：怕曬太陽不要出門
原始連結

關鍵字：

周刊王, 謝金燕, 髮型, 養髮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

香港前女首富拎百萬愛馬仕包看秀　收藏滿牆橘盒羨煞人

香港前女首富拎百萬愛馬仕包看秀　收藏滿牆橘盒羨煞人

冠軍讓人猜不到！「平時精明、一談戀愛就昏頭」星座Top 3

冠軍讓人猜不到！「平時精明、一談戀愛就昏頭」星座Top 3

社交能力跟內向無關　給害羞人的5個交際建議

社交能力跟內向無關　給害羞人的5個交際建議

馬拉松賽季到了！5雙神級跑鞋推薦　性能兼具顏值根本PB收割機 華泰名品城出現「萬聖節魔法村」　韓牌Matin Kim進駐招牌皮夾千元有找 「沒想法的人，競爭力只剩低廉的薪水」10句職場現實調整領悟力 舒華飛倫敦太美！穿Burberry格紋機場造型好甜　萬元泰迪熊掛飾搶鏡 無印秋冬新品「充電式矽膠燈」好可愛　490元起微光隨行 最自律星座Top 3！第一名潔身自愛不受外界誘惑　人生全照計劃走 寶雅必買韓國美妝品牌推薦！積雪草安瓶必收、粉刺救星Threads超火

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面