台北101國慶煙火500架無人機登場　長4分鐘「規格擴大至全棟」

▲台北101董事長賈永婕。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

台北101今（9／17）表示，今年延續去年將施放國慶煙火，並加入500台無人機與煙火連動展演，101董事長賈永婕表示，因去年計劃時間有限，所以僅於頂冠施放，今年將規模擴大到全棟，且計劃與無人機一起共演，增加可看性，煙火施放時間依當天天氣決定，最少有4分鐘的長度演出。

由賈永婕起頭的台北101國慶煙火，今年確定會再度舉辦，且規格再升級，今賈永婕出席董事長上任一周年記者會表示，國慶煙火今年會有很多不一樣的看點，主打新世代內容，並有無人機加入呈現新意，但還是會因應當天天氣推出A、B方案，若無人機因天氣無法起飛，煙火將會從4分鐘長度增加到4.5分鐘。

賈永婕表示去年施放國慶煙火，當天淨客流就成長50%，也希望今年國人可以一同來觀賞，並吸引國外觀光客，今年目標挑戰人流成長60%。她也分享上任最大突破可能就是台中置地廣場的外拓，相信101團隊的實力，案子也很順利進行，預計在2030年正式對外開幕。

而賈也幽默表示當101董事長一周年，自家至少貢獻7位數，包括先生花150萬買的大谷翔平初登場的紀念球做展出、婆婆也成為101的VIP會員，笑稱「全家都有職業傷害」。針對今年跨年煙火的配樂非常期待，也強調自己應該會再度做惡夢，不過因為自己不喜歡做同樣的事，所以今年跨年煙火不會再自己下海拍片做宣傳。

台北101, 煙火, 無人機, 賈永婕, 跨年, 國慶煙火

