陳庭妮身份轉變第一次給了他！終於能不藏私狂推親友更開心

迪奧。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

迪奧台北101美妝旗艦店在17日以嶄新面貌重新改裝亮相，現場也邀請到演員柯震東、陳庭妮出席活動，而陳庭妮更是在4月正式成為迪奧台灣保養暨時尚品牌大使之後，首次為品牌站台，她也分享，心情非常開心，平時就有在用、而且也很喜歡的產品，可以更大方的分享給身邊的親朋好友；最喜歡全新店面的護膚沙龍，門關起來真的有與世隔絕的感覺，放鬆體驗適合自己的單品。

迪奧。（圖／品牌提供）

迪奧。（圖／品牌提供）

提到愛用的保養系列，陳庭妮更是如數家珍，尤其是逆時系列的精華以及乳霜，她表示，換季的時候容易肌膚出現泛紅、乾癢的問題，用它們可以快速舒緩，而且自己常曬太陽，很重視補充膠原蛋白，這系列能讓肌膚迅速澎彈，隔天狀態更好，有飽滿的感覺。

迪奧,柯震東,陳庭妮,美妝,旗艦店,開幕,DIOR。（圖／記者李薇攝）

迪奧,柯震東,陳庭妮,美妝,旗艦店,開幕,DIOR。（圖／記者李薇攝）

迪奧,柯震東,陳庭妮,美妝,旗艦店,開幕,DIOR。（圖／記者李薇攝）

這次柯震東在逛店之後，也分享自己最心動的單品，就是迪奧香氛世家的限量版香水，因為數量稀少、製作工藝珍貴，非常值得收藏，還可以客製化喜歡的字樣設計，非常具有保存價值，還有曠野之心旅行隨身瓶馬鞍限量版，覺得拿出來不僅好看有質感，更是隨身攜帶也不會負擔的小物。

迪奧,柯震東,陳庭妮,美妝,旗艦店,開幕,DIOR。（圖／記者李薇攝）

迪奧,柯震東,陳庭妮,美妝,旗艦店,開幕,DIOR。（圖／記者李薇攝）

迪奧,柯震東,陳庭妮,美妝,旗艦店,開幕,DIOR。（圖／記者李薇攝）

歷時10年全面改裝的迪奧台北101美妝旗艦店提供全方位的頂級美妝服務，開放式的試妝區不僅滿足彩妝控的試色慾望，更引進巴黎白馬莊園的法式護膚體驗，連最頂奢的生命之源金醇萃系列都可以現場體驗，另外，高級的香氛世家系列也在此展示，更有全台唯一的經典細頸瓶珍藏版，經典重現迪奧在1947年設計的第一瓶Miss Dior香氣，絕對是行家必收。

迪奧,柯震東,陳庭妮,美妝,旗艦店,開幕,DIOR。（圖／記者李薇攝）

迪奧,柯震東,陳庭妮,美妝,旗艦店,開幕,DIOR。（圖／記者李薇攝）

迪奧, 柯震東, 陳庭妮, 美妝, 旗艦店, 開幕, DIOR

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

