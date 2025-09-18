fb ig video search mobile ETtoday

秋季養生「5大重點」養好氣血　就從早睡早起開始

▲▼秋季養生「5個重點」養好氣血 （圖／Unsplash）

▲蘋果也能提升造血功能。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

秋季天氣漸涼、白晝漸短，人體代謝開始轉換，若能在此時養好氣血，不僅能增強抵抗力，也能讓膚色紅潤、精神充足。想從小事開始實踐，可以從以下幾個重點下手。

#宜吃滋陰潤燥、補氣養血食材

像是紅棗、枸杞、桂圓可以泡茶飲用，溫補氣血又方便；黑芝麻、黑豆、黑木耳則有助於補腎養血，搭配日常三餐即可；鐵質豐富的紅肉、深綠色蔬菜與紅色水果（如甜菜、紅蘋果、葡萄）也能提升造血功能。避免過度貪涼，少吃冰飲及寒涼食物，以免損傷脾胃，影響氣血生化來源。

#順應自然「早睡早起」

早睡有助於養陰，早起則可舒展筋骨、吸收晨間清氣。適度午休也能讓氣血更充盈。過度熬夜會耗傷氣血，讓人容易面色蒼白、注意力下降，因此保持規律作息是最基本的小事。

▲▼秋季養生「5個重點」養好氣血 （圖／Unsplash）

#適量運動活絡氣血

秋季天氣宜人，散步、慢跑、太極、瑜伽等溫和運動能活絡氣血循環，避免因長時間久坐而氣血不暢。每天保持 20–30 分鐘的活動，就能讓身體維持溫暖、氣血流通。

#讓情緒保持舒暢

秋天容易讓人有憂鬱之感，若是情緒不好容易會損傷肺氣，連帶影響全身氣血運行。可透過寫日記、聽音樂或與朋友交流，讓情緒保持舒暢，這也是養氣血的重要一環。

▲▼秋季養生「5個重點」養好氣血 （圖／Unsplash）

#按摩促進血液循環

秋天乾燥，適度按摩四肢或泡腳，不僅能促進血液循環，還能幫助入眠。尤其晚上以溫水泡腳 15 分鐘，加點薑片或艾葉，更能溫經散寒、益氣養血。

關鍵字：

氣血, 秋季, 健康, 養生, 抵抗力

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

