麥卡倫The Harmony Collection「蜜蘭香茶韻」上市　尾韻有清新茶味

▲麥卡倫The Harmony Collection第五版「蜜蘭香茶韻」。（圖／品牌提供）

▲麥卡倫The Harmony Collection第五版「蜜蘭香茶韻」在台登場。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

單一麥芽威士忌品牌麥卡倫（The Macallan），近期在台發表The Harmony Collection第五版《蜜蘭香茶韻》，靈感來自英國頂級茗茶JING Tea與珍稀烏龍「鳳凰單叢蜜蘭香」，新品以茶香入韻，強調自然風土與工藝交融，以台灣人最接地氣的茶味優雅登場。

▲麥卡倫The Harmony Collection第五版「蜜蘭香茶韻」。（圖／品牌提供）

The Harmony Collection 為麥卡倫自 2021 年起推出的年度限量系列，以「自然共生」為主軸，藉由跨界合作探索風味與文化的不同可能。每一版都邀請不同領域的專家或品牌合作，從料理、時尚到表演藝術，將威士忌與其他文化元素結合，創造出獨具特色的作品，其系列收藏也進入不少藏家必買清單。

▲麥卡倫The Harmony Collection第五版「蜜蘭香茶韻」。（圖／品牌提供）

▲麥卡倫The Harmony Collection第五版「蜜蘭香茶韻」。（圖／品牌提供）

▲「三徑就荒」主理人簡瑋婷設計茶酒共酩體驗，以工夫茶儀式為靈感，讓威士忌品飲結合台灣茶文化。

第五版《蜜蘭香茶韻》延續 Harmony 系列以自然為核心的理念，釀酒團隊選用美國白橡木與歐洲紅橡木雪莉桶，融合茶香靈感，展現溫潤的蜂蜜色澤與細膩香氣。入口帶有水蜜桃與柑橘的果香，並伴隨太妃糖甜潤，最後以花香與清新茶韻收尾，呼應茶中香水的細緻回甘。

▲麥卡倫The Harmony Collection第五版「蜜蘭香茶韻」。（圖／品牌提供）

包裝設計亦回應永續精神，外盒使用循環再生材料製成，品牌同步規劃全台《蜜蘭香茶韻．茶酒儀式體驗》，10／16 將於台北 Knock Knock 舉行，10／18 於台中嬋潹與高雄Gallery 20.5登場，讓消費者親身體驗茶與酒的巧妙交融。

新品為限量版本，酒精濃度43.9%，色澤呈蜂蜜金黃，將於指定通路販售，威士忌迷可透過品牌官方LINE帳號掌握最新上市與活動資訊。

▲麥卡倫The Harmony Collection第五版「蜜蘭香茶韻」。（圖／品牌提供）

威士忌品牌 Johnnie Walker，近日對外宣布正式與葛萊美獎得主 Sabrina Carpenter 展開全球合作。以多元觀點詮釋關於「持續前行」的故事，適逢 Sabrina Carpenter 新專輯《Man’s Best Friend》發行，此次Johnnie Walker x Sabrina Carpenter 合作將為符合合法飲酒年齡的粉絲，帶來她心中經典威士忌調酒的獨家詮釋。

▲麥卡倫The Harmony Collection第五版「蜜蘭香茶韻」。（圖／品牌提供）

Johnnie Walker 表示將於《Short n’ Sweet》巡演部分場次，現場將為符合合法飲酒年齡的粉絲提供 Sabrina 風格的 Johnnie Walker Black Label 經典調酒，將音樂與酒品結合，激盪出更符合年輕群眾的新鮮氛圍。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

麥卡倫, 威士忌, 蜜蘭香茶韻, TheHarmonyCollection, 台灣, Johnnie Walker

