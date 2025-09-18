統一時代＋Dream Plaza周慶滿2千送3百　兩館消費可「合併累積」

▲統一時代百貨周年慶與Dream Plaza一同舉辦，打出兩館消費可同時累積全館滿額門檻。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

統一時代百貨台北店因新開幕 DREAM PLAZA 助攻，今年合併舉辦「超強周年慶」，優惠期間 9／25 至 10／6 ，兩館消費可「共同累計」，包含化妝品單筆滿 2,000 元送 300 元，全館指定櫃位滿 5,000 元送 600 元，指定家電櫃位滿 5,000 元送 500 元通通有，加上手機支付與聯名卡綁定，回饋率創 25% 新高。

統一時代百貨周年慶從 9／25 正式開跑，會員使用滿千送百方案後，再使用 icash2.0 或 icash Pay，支付單筆滿 8,000 元，可再加送 500 元，首五日（9／25 至 9／29）綁定聯名卡支付滿 8,000 元再送 300 元，等同單筆 8,000 元最高可回饋到 2,000 元，回饋率上看 25％。

針對周慶重點化妝品，今年則推出多組買一送多的獨家組合，最低 33 折起。包括蘭蔻小黑瓶組合原價 12,650 元，特價 4,185 元，約33 折；雅詩蘭黛小棕瓶修護組原價 8,900 元，特價 4,450 元；SHISEIDO 百優乳霜組原價 10,800 元，特價 5,040 元。DREAM PLAZA 的 UNIKCY 也推出 LANEIGE 保養精華組，原價 4,300 元，特價 2,150 元，以及 INNISFREE 粉底液原價 2,200 元，限量價 1,099 元，均可合併累計。

▲LANCOME NO.1小黑瓶發燒組-超極限肌因賦活露50ml+超極限肌因賦活露7mlx10，價值12,583元，特價4,185元。

▲ESTEE LAUDER年輕無敵一夜修護膠原霜75ml+年輕無敵一夜修護膠原霜15mlx5，價值11,000元，特價5,500元。

家電區最高也下殺至 5 折，包括追覓 Aqua 10 Pro Track 吸塵洗地機，原價 69,960 元，特價 34,980 元；Tefal IH 智慧電子鍋原價 9,900 元，特價 4,950 元。Electrolux 空氣清淨機原價 29,900 元，特價 17,900 元，也有下殺 6 折的優惠。

▲Dreame追覓Aqua 10 Pro Track履帶式活熱水洗地旗艦機皇，價值69,960元，特價34,980元。

此外，今年周慶還有美樂蒂、酷洛米合作推出的限定卡友禮贈品，消費滿5,000元即可兌換，首波 9／25 至 10／1 為「甜酷質感電腦包」；第二波「甜心萌感收納毯」則於 10／2 至 10／6 登場。另單日消費滿 4.2 萬元，即可獲贈價值1.6萬元的「美樂蒂雙人寢具四件組」。

最大百貨連鎖新光三越首波周年慶也將開跑，10／2起旗下5間分店率先開跑，持續推出消費滿2,000元送2000點skm points等回饋方案，加上各信用卡針對特定類別層疊加碼，最高可享20.7%回饋，今年除往年滿額禮之外，新光三越也推出韓流主題，結合偶像活動、韓系快閃店等佈局年輕族群，積極開發新客層。

新光三越2025年周年慶首波將於10／2登場，台北南西店、桃園站前店、嘉義垂楊店、高雄三多店與台南中山店五家分店率先開跑。今年延續「滿千送點」主軸，化妝品單筆滿2,000元送2,000點，全館累計滿5,000元再送5,000點；名品、大家電及指定門市的法雅客、iStore單筆滿1萬元贈5,000點。活動首七日祭出skm pay限定，單筆刷卡滿1萬元即送1萬點。

▲YSL 完美底妝自由配，特價5,650 元，價值7,083元。

此外也結合多張特定信用卡，針對不同類別加碼回饋，首七日刷星展銀行信用卡綁skm pay首刷購買服飾滿1.2萬元，可獲額外1.2萬點，加上分期1000點、銀行滿額禮800點與首綁行動支付1000點，即可獲得24800點，回饋率達20.7%。