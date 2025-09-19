「沒想法的人，競爭力只剩低廉的薪水」10句職場現實調整領悟力

▲職場領悟力強，路就少走一點。（圖／pakutaso、pixabay、unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

人生大半時間都在職場，然而職海茫茫，其實有很多事沒有答案，純粹是自己的選擇，如果你的主管非伯樂，讓你迷迷惘惘，其實人生跟工作就是選擇而已，10句能在工作有更多領悟的金句，或許新的契機只要轉個念就能發生。

當你準備應徵，請先做足功課

了解一下這份工作是不是你真心想要，當你順利拿到工作，就該盡力的去爭取事業上的成功，而不是公司的頭銜，頭銜無法讓你帶著走，但工作技能會跟著你一輩子。

▲應徵前請先做好準備。

不要害怕開口發問

你的主管寧願你在事前問清楚，也不願事後再幫你擦屁股。

不恥下問，不要自以為是

每個人都有擅長之處，已是職場老鳥的人請教年輕人網路事項，不代表會損及你的尊嚴，怕是不敢問又亂下指令，只會暴露自己的不足。而下屬整天想要取代上司，只會令人反感。

▲無論在哪個位階上，請問別人都不是件丟臉的事。

職業生涯不要以為只有一條路

一直待在同一個領域，或許給人有專業與持續深耕的印象，但這也表示路愈走愈窄，給一個能接觸其他領域的機會，擴大視野，對自己只有好處沒有壞處。

聽到第一聲拒絕，銷售生涯才真正開始

學習了解對方的需求，培養處理的能力，才是真正的挑戰。

▲真正的挑戰是從被拒絕後才開始。

受挫、缺乏自信，是很正常的事

沒有任何人可以在職場中無往不利，遇到困難、質疑自己是每個人必經的過程，沒甚麼好屈服的，別人能挺得過，你也可以。

在目前工作無法找到自己的定位，可以考慮換工作

但在做決定之前，請考量自己的能力，是否有更好或更能讓你成長的下一步。

在職場上只會說「好的」的人，其實毫無建樹

毫無想法、只懂得要做上面交辦的事的人，對整體團隊而言毫無建樹，唯一的競爭力就是低廉的薪水。

▲如果只會跟隨別人的觀點而毫無主見，漠不關心，個人價值也有限。

不只工作選擇你，你也在選擇工作

不要忽略了自己所做的選擇，雖然能讓你獲得這份工作不是由你決定，但一開始是你「決定」來爭取，不要忘記自己對人生的主導權。

計畫需要彈性，沒有什麼一定要按部就班

計畫趕不上變化，帶點彈性去調整你的工作，解決問題，才能擁有應變的對策。