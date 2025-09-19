孫藝真雞胸肉吃到吐　百變女神不好當

▲孫藝真於新片《徵人啟弒》發布會中穿Loro Piana秋冬系列黑色開衩裙裝亮相。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

9月對於43歲的南韓女星孫藝真而言真是忙碌的月份，她忙著宣傳與李秉憲主演的新片《徵人啟弒》，才剛與執導的導演朴贊郁和同劇演員結束威尼斯影展行程，17日起又投入第30屆釜山影展的宣傳活動，不過每一回現身她都神采奕奕，展現最佳狀態，她18日參加「演員之家」活動時自招雞胸肉吃到吐，每天又狂練背肌，為的就是在鎂光燈下換來短暫而絢爛的瞬間。





▲孫藝真與觀眾會面時表情豐富，穿MangoManyPlease皮衣很帥氣。（圖／CFP）

釜山影展期間，孫藝真已換上多套造型展現辛苦鍛鍊與飲食控制的成果，除了紅毯上的Alexander McQueen低胸粉紅禮服令人印象深刻，她身穿低調的黑裝一樣有看頭，在《徵人啟弒》發布會中穿Loro Piana秋冬系列黑色開衩裙裝小露美腿，腰際蝴蝶結裝飾成為亮點；而在觀眾見面會上，她換上較為輕鬆的服裝，穿著南韓品牌MangoManyPlease皮衣展現帥氣的一面。





▲孫藝真出席「演員之家」活動，以優雅裝扮吸睛。（圖／CFP）

而出席「演員之家」活動時，孫藝真以白色無袖上衣搭配圓點裙，肩上再披上針織衫，展現優雅都會風格，她坦言女神不好當，為了在大眾面前展現最美狀態，努力健身又控制飲食的模樣讓朋友都心疼了。

