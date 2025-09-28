fb ig video search mobile ETtoday

不靠修圖也能天生麗質！秋季超好用遮瑕、妝前、粉底、蜜粉到彩盤完整清單

>

不靠修圖也能天生麗質！超好用遮瑕、妝前、粉底、蜜粉到彩盤完整清單

▲秋季必收美妝新品。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

想要「天生麗質」的素顏感底妝？2025年秋季，歐美、日系與台灣美妝品牌接連推出重磅新品，從遮瑕、妝前、粉底到定妝彩盤，幫妳一次搞定全套底妝需求。以下精選五大必收新品，每一款都能成為化妝包裡的秘密武器！

1. 零死角遮瑕神器：KAIBEAUTY 裸妝肌密遮瑕膏

KAIBEAUTY裸妝肌密遮瑕膏在9／10全新升級上市！這次由小凱老師親自監製，最大亮點是新增3款專為亞洲膚色量身打造的新色號。

CN0杏仁膚：帶粉感的冷色基調，提亮氣色不顯灰。

N1奶油膚：自然米色基調，完美融入中性膚色。

ON2核桃膚：暖調裸色，襯托健康膚色。

不靠修圖也能天生麗質！超好用遮瑕、妝前、粉底、蜜粉到彩盤完整清單

▲KAIBEAUTY裸妝肌密遮瑕膏。（圖／品牌提供）

這三款新色首度登場，讓不同膚色的亞洲女孩都能找到最適合的遮瑕選擇。同時，經典校正色R2珊瑚橘（修飾藍紫色黑眼圈）與P2杏桃粉（改善青綠色暗沉） 也同步回歸，完整五色陣容，針對各種瑕疵一一擊破。

不靠修圖也能天生麗質！超好用遮瑕、妝前、粉底、蜜粉到彩盤完整清單

▲KAIBEAUTY 裸妝肌密遮瑕膏 3.2ml／780元。（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

搭配全新智能3D斜角刷頭，能精準調控用量，不卡粉、不死角；再加上持妝鎖色科技，防汗防油，一整天都能維持無瑕膚況，真正實現「修片級」遮瑕效果，小編發現選對色真的完美遮瑕黑眼圈，而且完全不乾，眼周不卡文，超好用！

2. 注光濾鏡妝前＋粉底：CLARINS 蘋果光家族

今年秋季，CLARINS克蘭詩帶來蘋果光妝前精華乳與蘋果光持久柔霧粉底液，徹底重新定義底妝邏輯，不只是修飾，而是從肌膚本質出發的養膚型底妝。

蘋果光妝前精華乳擁有高達97%精華比例，成分中蘊含有機可可萃取、草莓樹果與有機柳草萃取、神經醯胺，保濕控油亮澤通通包辦達成！質地如精華液般水潤，單擦就能散發蜜光澎潤感。更搭載SPF30 PA+++防曬力與專利Skin Fit磁力鎖妝科技，讓底妝即使在濕熱氣候下依然服貼不脫妝。

不靠修圖也能天生麗質！超好用遮瑕、妝前、粉底、蜜粉到彩盤完整清單

▲CLARINS 蘋果光妝前精華乳 30ml／1,800元。（圖／品牌提供）

蘋果光持久柔霧粉底液則以「小磁鐵」之名成為話題。內含80%保養基底＋玻尿酸，能長時間持續保濕，妝效隨表情延展不龜裂。再加上葡萄糖酸鋅控油、柔焦毛孔，呈現輕盈霧光妝感，低調卻不暗沉。兩者搭配使用，宛如「注光＋鎖妝」雙引擎，一整天都能維持澎潤蘋果光，從素顏到完妝都散發自帶濾鏡的光澤感。

不靠修圖也能天生麗質！超好用遮瑕、妝前、粉底、蜜粉到彩盤完整清單

▲CLARINS 蘋果光妝前精華乳 30ml／1,800元、蘋果光持久柔霧粉底液 30ml／2,200元。（圖／品牌提供）

3. 日系柔霧定妝：DHC 完美淨白光透蜜粉

定妝這一步，交給DHC完美淨白光透蜜粉！細緻如天鵝絨的粉末，能全方位隱形毛孔、修飾斑點，打造自然柔霧光澤。內含維他命C誘導體、熊果素、雛菊萃取、橄欖精華油等保養成分，讓彩妝同時養膚。利用光折射技術，粉體能自然柔焦膚色不均，無論日常或HD鏡頭都能呈現無瑕質感。

不靠修圖也能天生麗質！超好用遮瑕、妝前、粉底、蜜粉到彩盤完整清單

▲DHC 完美淨白光透蜜粉 SPF25 PA+++ 明亮膚色 7g／780元。（圖／品牌提供）

4. 日本同步新作：THREE 晶透絲霧粉凝霜

今年9月，THREE將日本同步上市的晶透絲霧粉凝霜首度帶進台灣市場！這款新品強調絲霧光感薄膜技術，能在肌膚表面形成極薄透的柔霧妝效，既有光澤卻不顯油亮，宛如自帶濾鏡。

除了質地輕盈如空氣，粉凝霜同時結合SPF50+ PA++++高防護力與UV耐水性★★，防曬、潤色、修飾三效合一，防水耐汗又不易脫妝，對於台灣潮濕氣候尤其實用。輕拍即可均勻貼合肌膚，毛孔與細紋瞬間柔焦，打造「輕妝感卻很精緻」的日常底妝。

不靠修圖也能天生麗質！超好用遮瑕、妝前、粉底、蜜粉到彩盤完整清單

▲THREE 晶透絲霧粉凝霜 SPF50+ PA++++ UV耐水性★★ 30g／1,300元。（圖／品牌提供）

更貼心的是，THREE為不同膚色需求設計了三款色號：

• NEAT BEAT：修飾暗沉，透出淡淡血色感的柔和粉紅色，能立即提亮氣色。

• 01：清新高透明感米色，適合偏明亮至中間色調的膚色，妝效自然不死白。

• 02：柔潤粉嫩色調，具提亮效果，讓膚色更明亮柔美。

不論是想要校正暗沉，還是追求自然清新的裸妝感，都能找到適合的色號。粉體的服貼度與持妝力讓妝效長時間維持均勻透亮，對於忙碌的上班族來說，一罐即可完成防曬＋粉底＋潤色，省時又高效。

不靠修圖也能天生麗質！超好用遮瑕、妝前、粉底、蜜粉到彩盤完整清單

▲THREE 晶透絲霧粉凝霜 SPF50+ PA++++ UV耐水性★★ 30g／1,300元，全3色。（圖／品牌提供）

5. 經典升級彩盤：THREE 凝光潤采盒R

10月登場的THREE凝光潤采盒R，則是經典回歸之作。延續雙色設計結合提亮與紅潤血色，全新霜轉粉質地更輕盈、更服貼。添加9種植物由來精華（杏仁油、荷荷芭油、玫瑰果油、乳木果油、摩洛哥堅果油等），高保濕又能打造來自肌底的自然紅潤與澄淨光澤，不靠珠光也能散發天生水潤肌。

不靠修圖也能天生麗質！超好用遮瑕、妝前、粉底、蜜粉到彩盤完整清單

▲THREE 凝光潤采盒R 5.2g／1,480元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
不婚不生不買房！台大男工作2年喊「財富自由」　一票人見開銷愣了
家寧一家出庭畫面曝光！家寧妹「這部位」太搶眼害網友全歪樓　直喊：有錢養真好
原始連結

關鍵字：

周刊王, 遮瑕, 妝前, 粉底, 蜜粉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最會拖延的三大星座！TOP 1認為「反正都會解決」先關注有興趣的事物

最會拖延的三大星座！TOP 1認為「反正都會解決」先關注有興趣的事物

從3個小動作就能辨識　對方不想與你深交

從3個小動作就能辨識　對方不想與你深交

星巴克今推「大杯以上買一送一」　連假前先來一杯！

星巴克今推「大杯以上買一送一」　連假前先來一杯！

最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見 5個跡象代表你變成熟了　「對別人說不」其實很困難 台中新光三越今重開幕「一開門爆滿」　常客：終於回來了！ 文具控錢包危險了！「銀座伊東屋」快閃台北　牛皮鉛筆盒首登台販售 韓韶禧同款「巧克力色FILA薄底鞋」買得到　LASCOTE山脈裝是王一博設計的 宋慧喬「豆腐瘦身法」成功甩肉！中醫師提醒：「3類人」別吃多 2025偽體香香膏10款推薦！要怎麼選？香膏用法解析＋持香技巧一次看懂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面