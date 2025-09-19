無印秋冬新品「充電式矽膠燈」好可愛　490元起微光隨行

▲無印秋冬新品充電式矽膠燈。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

時序漸入秋冬，日本家居品牌無印良品今年也推出充電式矽膠燈，圓潤外型像一只可愛的燈籠，極簡的線條適合擺在居家中任何角落，充電式的設計能移動到任何位置，甚至帶狗狗散步時也能當作照明，淡黃色的光線感覺超級療癒，今年IKEA與知名設計師Gustaf Westman合作的系列也有攜帶式燈具，看來將是今年持續大熱的單品。

無印良品秋冬新品有新亮點「充電式矽膠燈」，小巧輕便且外觀圓潤可愛，柔軟的矽膠材質能帶來舒適觸感。具備兩段式亮度調節，無論是需要柔和的夜燈光，還是稍微明亮的閱讀燈，都能輕鬆切換。

它的便利性適合多種生活場景，夜晚放在床邊，成為不打擾睡眠的柔光小夜燈；周末放在客廳點亮，用間接光源營造溫馨氛圍，也能帶出門露營或夜間散步，迷你款可加購掛繩掛在背包上，成為隨行小燈。共有兩種尺寸，「迷你款」約為掌上大小，適合隨身攜帶，售價 490 元；一般款則適合擺放於桌面或臥室角落，讓居家環境更添舒適氛圍，售價 590 元。

▲無線充電燈外層的兩個厚實圓環，能旋轉變成提把提著走。

今年秋冬，IKEA要帶給我們一種繽紛奇趣的氛圍，與瑞典設計師Gustaf Westman合作的聯名系列，將在親友歡聚、日間閱讀或獨享深夜的居家場景中，成爲空間裡的新亮點，該系列12項單品中，都有滿滿Gustaf標誌性元素，緊扣著「慶祝生活不需要特別理由」的核心概念。

其中粉紅色的裝飾小燈則是系列裡最具玩心的一件。它是一盞無線充電燈，外層兩個厚實的圓環的設計，能旋轉變成提把提著走。Gustaf Westman設計的系列預計在今年10月限量上市，屆時裝飾小燈也將在台限量販售。