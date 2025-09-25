許路兒練出蜜桃臀辣照曝光！傳授瘦身心法：持續運動身體會給你反饋

▲許路兒。（圖／取自許路兒IG，下同）

「凍齡女神」許路兒再度用實力證明，美麗與年齡無關！50歲的她近期在社群大方曬出健身照，纖細腰身與緊實翹臀讓人驚呼「根本少女身材」，她直白分享心法：「有時間就運動一下，身體會給你反饋」，簡單一句卻點出維持狀態的核心。

許路兒的健身日常相當自律，不管在家或外出，她都會固定「打卡」運動。她最常跟著YouTube做帕梅拉課程，安排腹部與臀部訓練各10分鐘，搭配暖身與收操的拉伸，完整一套大約30分鐘。這樣的強度不會過高，但能確實雕塑線條，讓她能長期維持，每週至少做到四次，成為緊實曲線的祕訣。

飲食方面，她強調「清爽少負擔」。許路兒平日常以簡單快炒的青菜、香菇當作日常餐點，料理方式快速又健康；運動後則會補充咖哩雞等蛋白質料理，幫助恢復體力。她在外用餐時，也偏好色彩繽紛、營養均衡的健康餐盒，從全穀類、蛋白質到蔬果一次補齊，吃得營養卻不過量。

從健身房到餐桌，許路兒都展現高度自律，也難怪她能在50歲依舊維持「逆齡辣身材」。不靠過度節食、不追求速成，她用持續運動與均衡飲食，活出最真實的美麗狀態！許路兒的生活態度，也讓粉絲看見：健康，就是最好的保養品。

