fb ig video search mobile ETtoday

許路兒練出蜜桃臀辣照曝光！傳授瘦身心法：持續運動身體會給你反饋

>

50歲許路兒練出「蜜桃臀」辣照曝光！傳授瘦身心法：持續運動 身體就會給你回饋

▲許路兒。（圖／取自許路兒IG，下同）

圖文／CTWANT

「凍齡女神」許路兒再度用實力證明，美麗與年齡無關！50歲的她近期在社群大方曬出健身照，纖細腰身與緊實翹臀讓人驚呼「根本少女身材」，她直白分享心法：「有時間就運動一下，身體會給你反饋」，簡單一句卻點出維持狀態的核心。

50歲許路兒練出「蜜桃臀」辣照曝光！傳授瘦身心法：持續運動 身體就會給你回饋

許路兒的健身日常相當自律，不管在家或外出，她都會固定「打卡」運動。她最常跟著YouTube做帕梅拉課程，安排腹部與臀部訓練各10分鐘，搭配暖身與收操的拉伸，完整一套大約30分鐘。這樣的強度不會過高，但能確實雕塑線條，讓她能長期維持，每週至少做到四次，成為緊實曲線的祕訣。

50歲許路兒練出「蜜桃臀」辣照曝光！傳授瘦身心法：持續運動 身體就會給你回饋

50歲許路兒練出「蜜桃臀」辣照曝光！傳授瘦身心法：持續運動 身體就會給你回饋

飲食方面，她強調「清爽少負擔」。許路兒平日常以簡單快炒的青菜、香菇當作日常餐點，料理方式快速又健康；運動後則會補充咖哩雞等蛋白質料理，幫助恢復體力。她在外用餐時，也偏好色彩繽紛、營養均衡的健康餐盒，從全穀類、蛋白質到蔬果一次補齊，吃得營養卻不過量。

50歲許路兒練出「蜜桃臀」辣照曝光！傳授瘦身心法：持續運動 身體就會給你回饋

50歲許路兒練出「蜜桃臀」辣照曝光！傳授瘦身心法：持續運動 身體就會給你回饋

從健身房到餐桌，許路兒都展現高度自律，也難怪她能在50歲依舊維持「逆齡辣身材」。不靠過度節食、不追求速成，她用持續運動與均衡飲食，活出最真實的美麗狀態！許路兒的生活態度，也讓粉絲看見：健康，就是最好的保養品。

50歲許路兒練出「蜜桃臀」辣照曝光！傳授瘦身心法：持續運動 身體就會給你回饋

延伸閱讀
尪年薪170萬爽收5萬房租卻要求AA　妻氣炸：連女兒100元早餐費也不付
名醫陳信吉心肌梗塞過世！病患紛紛回憶生前暖舉　曾趁午休替病童繳學費
原始連結

關鍵字：

周刊王, 許路兒, 瘦身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見

最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見

看似高冷私下卻默默付出的深情星座Top 3 ！第一名愛起來專一到極致

看似高冷私下卻默默付出的深情星座Top 3 ！第一名愛起來專一到極致

提分手後最容易後悔的星座Top 3！第一名絕情又多情　獨自念念不忘

提分手後最容易後悔的星座Top 3！第一名絕情又多情　獨自念念不忘

5個跡象代表你變成熟了　「對別人說不」其實很困難 大魚大肉後補充正是時候！營養激推綠奇異果　緩解腹脹超有感 Z世代「拒當主管」觀念正在擴大　真正的進步是「不犧牲，仍能把事做成」 新莊宏匯廣場4間「新北首店」登場　小米、三星與奎士咖啡接力開幕 白髮狂冒？營養師教你補充「9大營養素」　讓黑髮長回來 最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累 36歲李鐘奭重回顏值巔峰！熱舞影片帥翻　靠6招維持神級牛奶皮膚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面