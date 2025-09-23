36歲李鐘奭重回顏值巔峰！熱舞影片帥翻　靠6招維持神級牛奶皮膚

▲李鐘奭。（圖／取自jongsuk0206 IG，下同）

韓國男神李鐘奭（原譯：李鍾碩）前陣子還曾被部分網友說「發福、臉變圓」的他，在影片中不僅下顎線清晰，整個人更是容光煥發，彷彿一夕之間「回春」到顏值巔峰時期。36歲的李鐘奭是如何擺脫水腫、維持著十年如一日的「牛奶皮膚」與少年感？趕快來看看。

李鐘奭的凍齡保養方法：獨門「綠茶粉末」潔顏法

李鐘奭曾在拍攝時透露，他的潔顏秘訣是在洗面乳的泡沫中，混入適量的綠茶粉末。綠茶中富含的「茶多酚」是一種強大的抗氧化劑，能幫助對抗自由基，改善因疲勞或環境造成的膚色暗沉問題，讓皮膚呈現自然的透亮光澤。除了外用，他也建議日常可以多飲用綠茶，內外夾攻，效果會更顯著。

李鐘奭的凍齡保養方法：精華水濕敷，打造零毛孔膚質

為了維持在高清鏡頭下也看不見毛孔的細膩膚質，李鐘奭堅持使用兼具補水與收斂毛孔功能的精華水。他會透過輕拍或濕敷的方式，讓精華水充分被肌膚吸收，藉此提升肌膚彈性、減少細紋，維持柔滑的膚觸。據悉，他還會搭配紅光美容儀來加強保養品的吸收，利用特定波長的紅光促進美容液深層滲透，讓保養效果事半功倍。

李鐘奭的凍齡保養方法：滴水不漏的嚴格防曬管理

防曬是所有保養的基礎，也是抗老的關鍵。儘管天生皮膚白皙，李鐘奭依然極度重視防曬。他會仔細塗抹防曬霜和隔離霜，這不僅是為了抵禦戶外的紫外線傷害，也是為了減少拍戲時，攝影棚強力燈光對皮膚的長時間刺激，避免因此產生光老化或色素沉澱問題。

李鐘奭的凍齡保養方法：崇尚「食補」，用好食材養出健康皮膚

李鐘奭推崇「好的食材能打造健康皮膚」的理念，堅信美麗是由內而外吃出來的。他的日常飲食中，會特別攝取富含美白、抗氧化成分的天然食物，例如：番茄、小黃瓜、檸檬、牛奶、雞蛋、豆腐。

李鐘奭的凍齡保養方法：「管住嘴」自律飲食菜單

演員這個職業，經常需要為了角色快速調整體態，而李鐘奭正是「開關自如」的代表。前陣子臉頰稍微圓潤，很可能是為了角色需求或是短暫的休息期，一旦進入工作模式，他的飲食控制就極度嚴格。以雞胸肉、地瓜、大量蔬菜等「原型食物」為主，確保攝取足夠的蛋白質與纖維，維持體能的同時，又能避免不必要的熱量。身為美食家的他能忍住口腹之慾，足見其敬業精神。

李鐘奭的凍齡保養方法：低鈉飲食

許多明星看起來「發福」，其實元兇是「水腫」。李鐘奭深知這點，因此在重要活動或拍攝前，會嚴格執行低鈉飲食。減少鹽分攝取，可以幫助身體排出多餘水分，讓臉部和身體的線條更緊緻、更上鏡。這是他能快速擺脫「嬰兒肥」假象，讓下顎線重見天日的關鍵。

李鐘奭的凍齡保養方法：靠重訓與皮拉提斯搭配飲食回到巔峰狀態

李鐘奭從早期偏瘦的模特兒身形，進化到如今穿衣顯瘦、脫衣有肉的精實體態，靠的是一套多管齊下的健身與身材管理法則。他的方法核心在於「力量增肌」與「線條雕塑」並重。首先，他透過重量訓練（如深蹲、伏地挺身、硬舉）來有效增加肌肉量，特別是加強肩、背部的鍛鍊，成功打造出迷人的「太平洋寬肩」。

接著，在飲食上嚴格執行高蛋白、低加工的原則，以雞胸肉、魚肉、雞蛋和大量蔬菜作為主要熱量來源，為肌肉生長提供充足原料，同時維持低體脂。最後，他會搭配有氧運動（如跑步）與皮拉提斯，前者用來燃燒多餘脂肪，後者則能伸展肌肉、強化核心與身體平衡感，讓整體線條更修長、儀態更挺拔，完美塑造出充滿力量卻不失少年感的精壯身材。

