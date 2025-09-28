fb ig video search mobile ETtoday

文具控錢包危險了！「銀座伊東屋」快閃台北　牛皮鉛筆盒首登台販售

>

文具控錢包危險了！銀座百年「itoya伊東屋」快閃信義區，6,800元高端牛皮鉛筆盒首次登台販售

▲日本伊東屋POP-UP STORE台北登場。（圖／業者提供）

圖文／CTWANT

位於台北信義區Dream Plaza的博客來旗艦書店，開幕以來店內的「itoya伊東屋品牌專區」以質感文具及生活選物深受文具控喜愛！即日起博客來書店更進一步攜手來自東京銀座的百年文具品牌「itoya伊東屋」，於Dream Plaza 5樓開設「日本伊東屋POP-UP STORE」，提供更多樣商品，免飛到日本，在台北就能買到設計美感與功能兼具的文具與生活小物選品。

此次日本知名文具品牌「伊東屋」與博客來書店合作的快閃店，共引進近700款伊東屋「原創商品」，其中更有百件商品為首度在台亮相，像是COLOR CHART牛皮護照夾、itoya Kids全系列、全新「美味之魚」趣味尺規系列等。快閃店延續伊東屋店鋪設計美學，以開放式動線設計搭配木質陳列，營造出銀座本店一貫的溫潤質感與秩序美，並提供禮物包裝服務，讓每一位顧客都能體驗到日本文具的精緻美感。

文具控錢包危險了！銀座百年「itoya伊東屋」快閃信義區，6,800元高端牛皮鉛筆盒首次登台販售

▲百年文具品牌itoya伊東屋快閃Dream Plaza。（圖／業者提供）

itoya Kids 牛皮鉛筆盒

首次登台販售！選用義大利頂級牛皮的高端童趣感文具，將鉛筆盒的筆直外型縫製成更加優美的立體線條，長年使用更能凸顯皮革的韻味。

文具控錢包危險了！銀座百年「itoya伊東屋」快閃信義區，6,800元高端牛皮鉛筆盒首次登台販售

▲itoya Kids 牛皮鉛筆盒／6,800元。（圖／業者提供）

itoya Kids手提課堂包

首次登台販售！選用耐用輕盈的100%棉質日本11號帆布縫製，厚質的黃色提把與律動感十足的條紋配色，讓每一天的通勤時間更加愉快。

文具控錢包危險了！銀座百年「itoya伊東屋」快閃信義區，6,800元高端牛皮鉛筆盒首次登台販售

▲itoya Kids手提課堂包／1,920元。（圖／業者提供）

COLOR CHART 牛皮護照套系列

首次登台販售！伊東屋匠心配色，粒面皮革抗刮耐用，纖薄的外型有著意想不到的收納力，內建RFID防盜刷設計，讓旅遊時光安全又自在。

文具控錢包危險了！銀座百年「itoya伊東屋」快閃信義區，6,800元高端牛皮鉛筆盒首次登台販售

▲COLOR CHART 牛皮護照套系列／6,000～7,600元。（圖／業者提供）

美味之魚 金屬尺規系列

首次登台販售！鯛魚圓規、鰈魚量角器、鯖魚描字規，以獨特的視角將每位的日本海產詮釋成實用的文具，讓人不覺會心一笑。

文具控錢包危險了！銀座百年「itoya伊東屋」快閃信義區，6,800元高端牛皮鉛筆盒首次登台販售

▲美味之魚 金屬尺規系列／520元～720元。（圖／業者提供）

ROMEO No.3 Moment of Dis-covery 鋼珠筆/鋼筆/皮革筆套/ 短夾/ 精裝筆記本

從1914年的第一支ROMEO鋼筆，到2024年以「發現的瞬間」為概念邁出的全新一步。將傳統的高雅色彩與110年的製筆歷史結合，滑順的18K金鋼筆、配重舒適的原子筆，以及細膩的收納皮件，在日常中停下片刻，透過手寫再次找回美好的連結。

文具控錢包危險了！銀座百年「itoya伊東屋」快閃信義區，6,800元高端牛皮鉛筆盒首次登台販售

▲ROMEO No.3 Moment of Dis-covery 鋼珠筆/鋼筆/皮革筆套/ 短夾/ 精裝筆記本／8,000元～28,000元。（圖／業者提供）

延伸閱讀
尪年薪170萬爽收5萬房租卻要求AA　妻氣炸：連女兒100元早餐費也不付
名醫陳信吉心肌梗塞過世！病患紛紛回憶生前暖舉　曾趁午休替病童繳學費
原始連結

關鍵字：

周刊王, itoya, 伊東屋, 文具, Dream Plaza

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見

最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見

從3個小動作就能辨識　對方不想與你深交

從3個小動作就能辨識　對方不想與你深交

5個跡象代表你變成熟了　「對別人說不」其實很困難

5個跡象代表你變成熟了　「對別人說不」其實很困難

星巴克今推「大杯以上買一送一」　連假前先來一杯！ 台中新光三越今重開幕「一開門爆滿」　常客：終於回來了！ 韓韶禧同款「巧克力色FILA薄底鞋」買得到　LASCOTE山脈裝是王一博設計的 宋慧喬「豆腐瘦身法」成功甩肉！中醫師提醒：「3類人」別吃多 文具控錢包危險了！「銀座伊東屋」快閃台北　牛皮鉛筆盒首登台販售 秋冬森林美景躍錶上　Grand Seiko超精準錶演繹冬日晨光 2025偽體香香膏10款推薦！要怎麼選？香膏用法解析＋持香技巧一次看懂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面