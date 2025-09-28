文具控錢包危險了！「銀座伊東屋」快閃台北　牛皮鉛筆盒首登台販售

▲日本伊東屋POP-UP STORE台北登場。（圖／業者提供）

圖文／CTWANT

位於台北信義區Dream Plaza的博客來旗艦書店，開幕以來店內的「itoya伊東屋品牌專區」以質感文具及生活選物深受文具控喜愛！即日起博客來書店更進一步攜手來自東京銀座的百年文具品牌「itoya伊東屋」，於Dream Plaza 5樓開設「日本伊東屋POP-UP STORE」，提供更多樣商品，免飛到日本，在台北就能買到設計美感與功能兼具的文具與生活小物選品。

此次日本知名文具品牌「伊東屋」與博客來書店合作的快閃店，共引進近700款伊東屋「原創商品」，其中更有百件商品為首度在台亮相，像是COLOR CHART牛皮護照夾、itoya Kids全系列、全新「美味之魚」趣味尺規系列等。快閃店延續伊東屋店鋪設計美學，以開放式動線設計搭配木質陳列，營造出銀座本店一貫的溫潤質感與秩序美，並提供禮物包裝服務，讓每一位顧客都能體驗到日本文具的精緻美感。

▲百年文具品牌itoya伊東屋快閃Dream Plaza。（圖／業者提供）

itoya Kids 牛皮鉛筆盒

首次登台販售！選用義大利頂級牛皮的高端童趣感文具，將鉛筆盒的筆直外型縫製成更加優美的立體線條，長年使用更能凸顯皮革的韻味。

▲itoya Kids 牛皮鉛筆盒／6,800元。（圖／業者提供）

itoya Kids手提課堂包

首次登台販售！選用耐用輕盈的100%棉質日本11號帆布縫製，厚質的黃色提把與律動感十足的條紋配色，讓每一天的通勤時間更加愉快。

▲itoya Kids手提課堂包／1,920元。（圖／業者提供）

COLOR CHART 牛皮護照套系列

首次登台販售！伊東屋匠心配色，粒面皮革抗刮耐用，纖薄的外型有著意想不到的收納力，內建RFID防盜刷設計，讓旅遊時光安全又自在。

▲COLOR CHART 牛皮護照套系列／6,000～7,600元。（圖／業者提供）

美味之魚 金屬尺規系列

首次登台販售！鯛魚圓規、鰈魚量角器、鯖魚描字規，以獨特的視角將每位的日本海產詮釋成實用的文具，讓人不覺會心一笑。

▲美味之魚 金屬尺規系列／520元～720元。（圖／業者提供）

ROMEO No.3 Moment of Dis-covery 鋼珠筆/鋼筆/皮革筆套/ 短夾/ 精裝筆記本

從1914年的第一支ROMEO鋼筆，到2024年以「發現的瞬間」為概念邁出的全新一步。將傳統的高雅色彩與110年的製筆歷史結合，滑順的18K金鋼筆、配重舒適的原子筆，以及細膩的收納皮件，在日常中停下片刻，透過手寫再次找回美好的連結。

▲ROMEO No.3 Moment of Dis-covery 鋼珠筆/鋼筆/皮革筆套/ 短夾/ 精裝筆記本／8,000元～28,000元。（圖／業者提供）

