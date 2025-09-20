fb ig video search mobile ETtoday

Swatch螢光錶高調吸睛　重現80、90年代歷史錶款風采

>

▲▼ Swatch,BABY-G 。（圖／公關照）

▲SWATCH NEON EMERALD CHRONO錶（左起）4,150元，NEON HIELO錶 3,650元，NEON SEPPIA錶 5,050元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch向1980至1990年代的設計致敬 推出全新NEON系列腕錶，汲取自類比時代的視覺元素，包括遊樂場風格與 VHS 錄影帶流行期間的代表性色彩，展現濃厚復古風情，同時注入現代設計語感，為佩戴者帶來強烈視覺衝擊與愉悅氛圍，新作共有6款設計，均取材自品牌歷史中具代表性的腕錶作品。

▲▼ Swatch,BABY-G 。（圖／公關照）

▲SWATCH NEON SIGNAL FLAG錶（左起）4,150元，NEON SKYCHART錶 2,450元，NEON FLUMOTIONS錶 3,800元。

新作NEON FLUMOTIONS腕錶源自Swatch 1988年問世的FLUMOTIONS錶款，現以SKIN CLASSIC 超薄錶殼搭配鮮明螢光色彩重現；NEON SIGNAL FLAG錶重現1990年推出的SIGNAL FLAG 錶款，維持原創的橘色、黃色與綠色配色；NEON EMERALD CHRONO錶來自1986年經典EMERALD DIVER，為三眼計時錶款；另三款NEON SKYCHART、SEPPIA、HIELO腕錶的設計靈感全源於90年代作品，以大膽搶眼的螢光配色彰顯潮流感。

▲▼ Swatch,BABY-G 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴BABY-G馬卡龍色調的BA-110AH系列腕錶。（圖／翻攝babyg_tw_official IG）

CASIO旗下女錶BABY-G也以搶眼色彩著稱，近日推出馬卡龍色調的BA-110AH系列新錶，共有粉紅、紫色和黃色款式供選擇，令人眼睛為之一亮是指針特別採用對比色，例如粉紅面盤搭紫色指針 紫色面盤配黃色指針、黃色面盤則搭粉紅指針，跳色設計更俏皮，此外每款錶均耐衝擊、防水100米，無論運動或出遊都是最佳配件。

▲▼ Swatch,BABY-G 。（圖／公關照）

▲BABY-G BA-110AH系列腕錶共有黃色、粉紅色、紫色三種款式，各4,200元。（圖／翻攝babyg_tw_official IG）

►G-SHOCK熱賣錶換浮世繪新裝　日本製3,600元擁有

►G-SHOCK 五度聯名NBA球星八村壘　姓名結合武士刀Logo好搶眼

關鍵字：

Swatch, CASIO, BABY-G

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

G-SHOCK 五度聯名NBA球星八村壘　姓名結合武士刀Logo好搶眼

G-SHOCK 五度聯名NBA球星八村壘　姓名結合武士刀Logo好搶眼

湯唯難得性感狂野　De Beers頂級鑽鍊閃爆

湯唯難得性感狂野　De Beers頂級鑽鍊閃爆

孫藝真雞胸肉吃到吐　百變女神不好當

孫藝真雞胸肉吃到吐　百變女神不好當

孫藝真雞胸肉吃到吐　百變女神不好當 凱特王妃與美第一夫人服裝撞同牌　梅蘭妮亞LV皮衣露貴婦風格 「大馬最美千金」秀愛馬仕珍罕娃娃包　手腕閃耀195萬鑽錶 冠軍讓人猜不到！「平時精明、一談戀愛就昏頭」星座Top 3 社交能力跟內向無關　給害羞人的5個交際建議 「沒想法的人，競爭力只剩低廉的薪水」10句職場現實調整領悟力 河智苑珠寶上身美到發光　47歲女神連背影都迷人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面