Swatch螢光錶高調吸睛　重現80、90年代歷史錶款風采

▲SWATCH NEON EMERALD CHRONO錶（左起）4,150元，NEON HIELO錶 3,650元，NEON SEPPIA錶 5,050元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch向1980至1990年代的設計致敬 推出全新NEON系列腕錶，汲取自類比時代的視覺元素，包括遊樂場風格與 VHS 錄影帶流行期間的代表性色彩，展現濃厚復古風情，同時注入現代設計語感，為佩戴者帶來強烈視覺衝擊與愉悅氛圍，新作共有6款設計，均取材自品牌歷史中具代表性的腕錶作品。





▲SWATCH NEON SIGNAL FLAG錶（左起）4,150元，NEON SKYCHART錶 2,450元，NEON FLUMOTIONS錶 3,800元。

新作NEON FLUMOTIONS腕錶源自Swatch 1988年問世的FLUMOTIONS錶款，現以SKIN CLASSIC 超薄錶殼搭配鮮明螢光色彩重現；NEON SIGNAL FLAG錶重現1990年推出的SIGNAL FLAG 錶款，維持原創的橘色、黃色與綠色配色；NEON EMERALD CHRONO錶來自1986年經典EMERALD DIVER，為三眼計時錶款；另三款NEON SKYCHART、SEPPIA、HIELO腕錶的設計靈感全源於90年代作品，以大膽搶眼的螢光配色彰顯潮流感。





▲模特兒佩戴BABY-G馬卡龍色調的BA-110AH系列腕錶。（圖／翻攝babyg_tw_official IG）

CASIO旗下女錶BABY-G也以搶眼色彩著稱，近日推出馬卡龍色調的BA-110AH系列新錶，共有粉紅、紫色和黃色款式供選擇，令人眼睛為之一亮是指針特別採用對比色，例如粉紅面盤搭紫色指針 紫色面盤配黃色指針、黃色面盤則搭粉紅指針，跳色設計更俏皮，此外每款錶均耐衝擊、防水100米，無論運動或出遊都是最佳配件。





▲BABY-G BA-110AH系列腕錶共有黃色、粉紅色、紫色三種款式，各4,200元。（圖／翻攝babyg_tw_official IG）