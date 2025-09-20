fb ig video search mobile ETtoday

G-SHOCK 五度聯名NBA球星八村壘　姓名結合武士刀Logo好搶眼

▲▼G-SHOCK,Tissot 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK第五度與NBA球員八村壘合作打造全新連名腕錶GM-5600RH-1，8,500元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK第五度與效力於NBA洛杉磯湖人隊的籃球員八村壘（Rui Hachimura）合作，推出聯名錶GM-5600RH-1，此款腕錶以G-SHOCK經典方型錶款GM-5600為基礎，以熾熱紅與沉穩黑為主調，象徵八村壘在球場上的爆發力與堅定意志，金屬錶圈採用黑色IP處理，搭配紅色線條點綴的錶盤，營造強烈視覺對比與專屬運動氛圍。

▲▼G-SHOCK,Tissot 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK與八村壘聯名錶GM-5600RH-1點綴八村壘原創黑武士logo等代表性元素。

GM-5600RH-1聯名錶在細節設計處處彰顯八村壘特色，錶帶扣環刻有他的親筆簽名，錶盤上方與背蓋則飾有其個人標誌黑武士（Black Samurai）Logo，此標誌融合了八村壘名字中的「八」與象徵日本文化的武士刀，組成「H」字樣，象徵其身為日裔球星的獨特身分與文化認同，並延伸至專屬聯名外盒包裝設計；而功能具備200米防水、抗衝擊構造、雙LED超亮照明、鬧鈴與碼錶功能等多項實用機能，全面支援日常需求。

▲▼G-SHOCK,Tissot 。（圖／公關照）

▲天梭Supersport系列NBA官方特別版腕錶，15,300元。（圖／天梭表提供）

天梭表（TISSOT）則是NBA官方計時合作夥伴，特別以創新計時科技打造全新一代24秒計時器，並為雙方合作推出Supersport系列NBA官方特別版腕錶，結合球場上進攻時限的24秒計時器和籃球設計元素，籃球皮革質感面盤點綴靈感來自球衣編號的數字時標，而秒針尾端飾以NBA官方標誌，配上象徵NBA賽事的藍色與紅色縫線錶帶，完美展現籃球聯盟的精髓。
 

►G-SHOCK 20萬頂規錶限量500只　日本職人手工鎚起紋路獨一無二

►G-SHOCK熱賣錶換浮世繪新裝　日本製3,600元擁有

