湯唯難得性感狂野　De Beers頂級鑽鍊閃爆

▲湯唯佩戴De Beers鑽石珠寶閃耀 《嘉人 Marie Claire China》2025九月號封面。（圖／《嘉人Marie Claire China》提供）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星湯唯登上時尚雜誌《嘉人 Marie Claire China》九月號封面，戴上De Beers高級珠寶系列，展現百變風格，特別是她身穿黑色平口禮服搭配靈感源自埃爾斯米爾島的冰雪極地風貌的Ellesmere Treasure 鑽石項鍊、鑽石耳環與手環、1.53克拉枕形切割豔彩藍鑽戒對著鏡子抹紅唇，展現難得的性感狂野模樣。

▲湯唯以白衣搭配De Beers Essence of Nature 高級珠寶系列 Foundation 鑽石項鍊與28.93克拉巨鑽戒指。（圖／《嘉人Marie Claire China》提供）

湯唯在《嘉人 Marie Claire China》雜誌中的四套造型，均佩戴De Beers高級珠寶作品，一套簡潔的白衣造型搭配De Beers Essence of Nature 高級珠寶系列 Foundation 鑽石項鍊與28.93克拉巨鑽戒指，立刻展現影后氣勢；她也疊搭De Beers Aura系列彩鑽戒，當中包括兩顆超過2克拉的珍稀藍鑽，相當吸睛。

▲湯唯疊搭De Beers珍罕的彩鑽戒。（圖／《嘉人Marie Claire China》提供）

華人珠寶品牌Qeelin則與大陸女星劉詩詩合作多年，擔任全球品牌代言人的她不僅是形象照擔當，出席公開活動必定搭配Qeelin珠寶，完美演繹品牌獨特的東方韻味與優雅美學。

▲Qeelin全球品牌代言人劉詩詩佩戴Wulu Garden高級珠寶系列。（圖／Qeelin提供）

