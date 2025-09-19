fb ig video search mobile ETtoday

亮珠寶／梵克雅寶花卉珠寶如風輕拂　吊墜變胸針還可當髮飾

>

▲▼ DAMIANI,VCA 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴梵克雅寶Flowerlace胸針吊墜、耳環、Between the Finger指間戒。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）深受大自然啟發，優雅的設計與細膩的工藝備受藏家追捧，特別是Alhambra幸運草系列珠寶近年來炙手可熱、一件難求，品牌持續創作下一個「新經典」，花卉便是最佳的主題，因為早在1907年發表第一件雛菊胸針，已揭開優雅花卉珠寶的美麗篇章，最新作品Flowerlace系列，以鏤空線條勾勒出猶如迎風飛舞的花朵珠寶，靈動設計也融合品牌一貫的高級訂製時裝元素的風格。

Flowerlace系列黃K金珠寶呈現花瓣層疊綻放的姿態，梵克雅寶首先製作蠟雕模型，再於高溫過程中以金屬溶液灌注模具，最終成型為黃金花卉構件，展現稍微捲曲的花瓣設計，並結合大小不一的圓形鑽石與黃金珠粒，營造出微風輕拂花蕊般的生動意象，品牌精選成色等級達D至F級，淨度則為IF至VVS級美鑽，確保每件作品高品質並閃耀迷人光彩。

▲▼ DAMIANI,VCA 。（圖／公關照）

▲模特兒反戴梵克雅寶Flowerlace胸針吊墜大型款式825,000元，耳環451,000元。

梵克雅寶Flowerlace系列共有5款新品，包括一枚戒指、一枚Between the Finger指間戒、耳環、吊墜與一件可轉換為胸針的吊墜作品，其中多種穿戴方式的吊墜不僅可作為別在衣服上的胸針，亦可發揮創意變身精巧髮飾，完美融入日常穿搭。

▲▼ DAMIANI,VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶FlowerlaceBetween the Finger指間戒小型款，304,000元。

▲▼ DAMIANI,VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Flowerlace中型款戒指，451,000元。

義大利珠寶品牌DAMIANI能為日常增添亮點的花卉珠寶則是以傳奇皇后瑪格麗特為靈感設計的Margherita瑪格麗特系列珠寶，鑲嵌美鑽的雛菊珠寶從單朵小花戒指到花團錦簇的奢華版高級珠寶均備，成為全球形象大使潔西卡雀絲坦出席國際影展時的吸睛選擇，品牌新一代全球形象大使、義大利超模Mariacarla Boscono也完美演繹此系列，大小不一的鑽石雛菊錯落排列的設計流露活潑氣息。

▲▼ DAMIANI,VCA 。（圖／公關照）

▲DAMIANI全球形象大使潔西卡雀絲坦佩戴瑪格麗特系列鑽石耳環。（圖／DAMIANI提供，以下同）

▲▼ DAMIANI,VCA 。（圖／公關照）

▲DAMIANI新一代全球形象大使、義大利超模Mariacarla Boscono戴瑪格麗特系列鑽石耳環2,000,000元，項鍊499,000元，三朵花鑽戒231,900元，單花鑽戒 340,000元。

►摩納哥王妃全套Armani致敬已故大師　配25萬珍珠耳環優雅大氣

►「黑寡婦」搖曳De Beers長耳環　絕配黃色Prada禮服優雅大氣

關鍵字：

Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶, DAMIANI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

「大馬最美千金」秀愛馬仕珍罕娃娃包　手腕閃耀195萬鑽錶

「大馬最美千金」秀愛馬仕珍罕娃娃包　手腕閃耀195萬鑽錶

孫藝真解放事業線　粉紅禮服性感又甜美

孫藝真解放事業線　粉紅禮服性感又甜美

孫藝真解放事業線　粉紅禮服性感又甜美

孫藝真解放事業線　粉紅禮服性感又甜美

凱特王妃穿訂製新衣接待川普夫婦　蕾絲禮服配鑽石冠冕好夢幻 凱特王妃穿訂製新衣接待川普夫婦　蕾絲禮服配鑽石冠冕好夢幻 岩手山晨光美景躍上錶面　Grand Seiko計時碼錶內外兼具 「國民姐夫」AKIRA寬褲配長鍊好瀟灑　山下智久貴公子風格吸睛 「做事三分鐘熱度」星座Top 5揭曉！　第1名失去新鮮感就難以堅持 最自律星座Top 3！第一名潔身自愛不受外界誘惑　人生全照計劃走 還是《冬季戀歌》那個她！50歲崔智友私服毫無年齡感　鞋子選擇是關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面