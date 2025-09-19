亮珠寶／梵克雅寶花卉珠寶如風輕拂　吊墜變胸針還可當髮飾

▲模特兒佩戴梵克雅寶Flowerlace胸針吊墜、耳環、Between the Finger指間戒。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）深受大自然啟發，優雅的設計與細膩的工藝備受藏家追捧，特別是Alhambra幸運草系列珠寶近年來炙手可熱、一件難求，品牌持續創作下一個「新經典」，花卉便是最佳的主題，因為早在1907年發表第一件雛菊胸針，已揭開優雅花卉珠寶的美麗篇章，最新作品Flowerlace系列，以鏤空線條勾勒出猶如迎風飛舞的花朵珠寶，靈動設計也融合品牌一貫的高級訂製時裝元素的風格。

Flowerlace系列黃K金珠寶呈現花瓣層疊綻放的姿態，梵克雅寶首先製作蠟雕模型，再於高溫過程中以金屬溶液灌注模具，最終成型為黃金花卉構件，展現稍微捲曲的花瓣設計，並結合大小不一的圓形鑽石與黃金珠粒，營造出微風輕拂花蕊般的生動意象，品牌精選成色等級達D至F級，淨度則為IF至VVS級美鑽，確保每件作品高品質並閃耀迷人光彩。





▲模特兒反戴梵克雅寶Flowerlace胸針吊墜大型款式825,000元，耳環451,000元。

梵克雅寶Flowerlace系列共有5款新品，包括一枚戒指、一枚Between the Finger指間戒、耳環、吊墜與一件可轉換為胸針的吊墜作品，其中多種穿戴方式的吊墜不僅可作為別在衣服上的胸針，亦可發揮創意變身精巧髮飾，完美融入日常穿搭。

▲梵克雅寶FlowerlaceBetween the Finger指間戒小型款，304,000元。

▲梵克雅寶Flowerlace中型款戒指，451,000元。

義大利珠寶品牌DAMIANI能為日常增添亮點的花卉珠寶則是以傳奇皇后瑪格麗特為靈感設計的Margherita瑪格麗特系列珠寶，鑲嵌美鑽的雛菊珠寶從單朵小花戒指到花團錦簇的奢華版高級珠寶均備，成為全球形象大使潔西卡雀絲坦出席國際影展時的吸睛選擇，品牌新一代全球形象大使、義大利超模Mariacarla Boscono也完美演繹此系列，大小不一的鑽石雛菊錯落排列的設計流露活潑氣息。





▲DAMIANI全球形象大使潔西卡雀絲坦佩戴瑪格麗特系列鑽石耳環。（圖／DAMIANI提供，以下同）





▲DAMIANI新一代全球形象大使、義大利超模Mariacarla Boscono戴瑪格麗特系列鑽石耳環2,000,000元，項鍊499,000元，三朵花鑽戒231,900元，單花鑽戒 340,000元。