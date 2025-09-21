舒華飛倫敦太美！穿Burberry格紋機場造型好甜　萬元泰迪熊掛飾搶鏡

記者鮑璿安／綜合報導

南韓女團i-dle成員舒華繼出席紐約時裝周之後，她再度啟程飛往倫敦，預告此次將成為Burberry2026夏季系列大秀的座上賓，而剛公開的機場造型一亮相便成為焦點，完美詮釋優雅與青春並存的英倫美學。





▲舒華選穿品牌經典格紋系列塑造出乾淨俐落的視覺印象；下身則搭配Gabardine風衣式中長裙 。（圖／品牌提供）

舒華選穿品牌經典格紋系列，以一件修身剪裁的棉質襯衫作為上身主角，輕柔的米灰色調搭配淡雅格紋線條，塑造出乾淨俐落的視覺印象；下身則搭配Gabardine風衣式中長裙，挺版面料與A字剪裁勾勒出復古學院風輪廓，腰間扣帶與雙排扣設計更添率性細節。除了造型剪裁吸睛，舒華搭配的包款更是點睛亮點，她選擇背上Burberry最新推出的小型B Clip信差包，以柔和「蕈米色」演繹低調奢華，滑順皮革與金屬扣件細節巧妙平衡優雅與現代感。最萌的亮點莫過於包側垂掛的Thomas泰迪熊吊飾，為整體造型注入一絲童趣與個性，為甜美氣質再加分！

此次舒華受邀飛往倫敦出席 Burberry 2026 夏季系列發表會，Burberry 也將於台灣時間9月23日凌晨2點透過官網直播秀場，帶領全球粉絲一同感受最新一季的英倫時尚脈動。





▲Burberry蕈米色小型B Clip信差包 TWD$89,000；典藏米色Thomas泰迪熊吊飾 TWD$13,200；石灰色修身剪裁格紋棉質襯衫 TWD$26,900 。（圖／品牌提供）

同時，FENDI 品牌形象大使宋雨琦在9月10日快閃台北，為全球唯一FENDI BFF House站台，隱藏版的全新造型也終於曝光，宋雨琦身穿柔粉色蕾絲洋裝，薄透材質與細緻花紋巧妙結合，襯托出她天生的少女氣質與浪漫優雅。手中拎著的是 FENDI 秋冬最新泰迪絨材質大包，毛茸茸的外型如擁抱般溫柔，搭配吊掛在包上的 BFF 愛黛兒（Adele Casagrande Fendi）掛飾，散發甜中帶趣的個性魅力，與窗外的台北天際線構築出夢幻場景。





▲宋雨琦身穿柔粉色蕾絲洋裝，手中拎著的是 FENDI 秋冬最新泰迪絨材質大包 。（圖／品牌提供）